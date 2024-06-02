星期日文學‧《封神演義》作者之謎

香港中華版《封神演義》出版說明中就討論了作者問題，並否定陸西星為作者：「陸長庚（1520-1606），名西星，號潛虛子，又號方壺外史、蘊空居士，南直隸興化縣（今屬江蘇）人，早年為諸生，九次參加科舉考試都落榜，遂棄儒服出家學道，成為道教東派丹法的創始人。他一生著述甚豐，除了多部內丹學著作，還著有《南華真經副墨》和《楞嚴述旨》等作品。從他肆力於學和潛心著述的生平經歷來看，不大可能致力於編集被當時人認為不登大雅之堂的閒書《封神演義》；從他的思想來看，與《封神演義》也多有牴牾。」

《封神演義》作者為何許人，是多年來未解的懸案。

胡適的假設

魯迅在《中國小說史略》中提出「日本藏明刻本，乃題許仲琳編（《內閣文庫圖書第二部漢書目錄》），今未見其序，無以確定為何時作，但張無咎作《平妖傳》序，已及《封神》，是殆成於隆慶萬曆間（十六世紀後半）矣。」孫楷第《中國通俗小說書目》又說：「明舒載陽刊本《封神演義》卷二，題云『鍾山逸叟許仲琳編輯』。」但孫楷第也提到另一說為陸長庚。

1936年6月8日，張政烺致信胡適先生，引《傳奇彙考》卷七《順天時》云：「《封神傳》係元時道士陸長庚所作，未知的否。」張政烺認為元時當為明時，《封神演義》為萬曆年間興化人陸西星（字長庚）所作。小說崇道又混釋老一談，正合陸西星其人。

胡適覆信道：「此書的作者是陸長庚，大概很可信了。……陸長庚大概從《西遊記》得着一種inspiration，就取坊間流行的《武王伐紂書》（《全相平話》本，與今存之《列國志傳》之第一冊相同），放手改作，寫成這部《封神演義》。」胡適更把信函給《獨立評論》第209期發表。

1943年，胡適寫了〈《封神演義》的作者陸西星〉一文（已收入《胡適全集》第12卷），指出攝山是鍾山的一支，棲霞山古稱攝山，而陸西星在棲霞山做道士，胡適大膽假設鍾山逸叟許仲琳，「也許就是陸長庚發表小說時用的筆名」。

柳存仁的推論

真正為陸西星推至《封神演義》作者位置的人，不得不提柳存仁。1940年，柳存仁出版《西星集》，收〈《封神演義》作者陸西星〉一文（原刊《宇宙風》乙刊24期，1940年5月，已收入《想像力的世界：二十世紀「道教與古代文學」論叢》），初步整理了陸西星相關生平資料。比較可注意的是柳存仁提出《封神演義》中的人物陸壓道人，乃西崑崙閑人，為「作者理想中最閑散無己之至人也，是必西星自况無疑」。同一時間，李光璧撰寫〈《封神演義》考證〉（原刊《中和月刊》1941年第2卷第12期），也是以陸壓為陸西星作者自况。

柳存仁1946年赴香港工作，任教於元朗公立中學、皇仁書院和羅富國師範專科學校。1957年，柳存仁獲英國倫敦大學哲學博士，1962年赴澳洲國立大學中文系任教，並出版博士論文Buddhist and Taoist Influences on Chinese Novels, volume 1: The Authorship of the Feng Shen Yen I（《佛道教影響中國小說考》第一卷《封神演義之作者》），書前有Arthur Waley序文。此書沒有中文譯本，且不易得，較少為中國大陸及台灣學者直接徵引。

《封神演義之作者》考證小說源流及作者問題，全書12章，內容包括《武王伐紂平話》英譯、《列國志傳》卷一與《封神演義》比較、明代出版業、駁印度學者J. C. Coyajee的Cults and Legends of Ancient Iran and China一書所主張，《封神演義》的故事多根據波斯菲爾多西（Ferdowsi）的史詩《列王紀》（Shahnameh）而來、《封神演義》的道教背景、佛教影響、作者的宗教信念、俗文學的影響、多聞天王（毘沙門）與哪吒故事。《封神演義之作者》一書是目前關於這部小說最翔實之研究專著。

柳存仁在《封神演義之作者》提出的結論是，從元代《武王伐紂平話》到《封神演義》，中間經過了《列國志傳》卷一。從《樂府考略》和《傳奇彙考》可知陸西星是《封神演義》作者，主要原因是《封神演義》作者當是十分熟悉道教之道士，運用天門、玄門、元神和三清等道教術語。

陸西星本人晚年從道，思想上結合儒釋兩家，陸西星《南華真經副墨》指出「三教聖賢同一宗旨」，正合《封神演義》十五回：「故此三教並談，乃闡教、截教、人道三等」。

陸西星從話本、寶卷取材，用於《封神演義》。柳存仁又認為小說場景與嘉靖年間之事對應。小說中的聞仲（聞太師）實取自嘉靖帝信任的道士陶仲文，而通天教主對應明世宗嘉靖帝。陸西星為江蘇興化人，在《封神演義》中也不乏江蘇北部道觀之名。

柳存仁在〈《封神演義》作者陸西星〉一文已提到書中的人物陸壓道人，《封神演義之作者》更提出小說中還有西崑崙度厄真人，而陸西星號蘊空居士，度厄和蘊空出自《心經》（「照見五蘊皆空，度一切苦厄」），度厄呼應陸西星之號，陸壓呼應陸西星之姓，陸壓和度厄同出西崑崙則呼應陸西星之名，壓星為道教行事，陸壓之名也是呼應陸西星之名。而且，小說中不少名字如陳庚、黃庚、沈庚、宋庚、周庚、陳夢庚，都暗示小說作者就是陸西星（字長庚）。

柳存仁曾在1959年《新亞學報》發表〈元至治本全相武王伐紂平話明刊本列國志傳卷一與封神演義之關係〉，1981年又在《中華文史論叢》發表〈陸西星吳承恩事蹟補考〉，兩文俱收入《和風堂文集》，可以說是《封神演義之作者》的總結及補充。

〈陸西星吳承恩事蹟補考〉指出《封神演義》並非完全獨創，柳存仁承認難以肯定陸西星是否見過元代的《武王伐紂平話》，但應利用了明代的《列國志傳》卷一，為小說的輪廓再加以修飾擴展。《封神演義》有引詩取自《列國志傳》而稍改。

回到作者問題，柳存仁指出：「許仲琳役於舒氏，其『編輯』或實不外普通性質之修訂，舒氏所刻之《封神》更未必係該書之最早刻本，而許君之不必定為小說之撰人，觀於明代通俗小說板刻之一般紊亂情形，亦可釋然矣。……而為舒本撰序之李雲翔，亦可能為參訂之一人。然皆未必為作者也。」

至於證明陸西星為《封神演義》作者，柳存仁比較《南華真經副墨》和《封神演義》可比附之處，又提到小說之柏鑑和鴻鈞道人，與《南華真經副墨》相關。其餘陸壓道人和庚字人物，已是舊文重提。

章培恆的獻疑

章培恆《獻疑集》及《不京不海集》二書，都收入〈《封神演義》的性質、時代和作者〉和〈《封神演義》作者補考〉，兩文都是有力的討論文章。

章培恆力排眾議，指出《封神演義》由許仲琳、李雲翔寫定，李雲翔是主要的寫定者，只因邗江李雲翔序說：「余友舒沖甫自楚中重資購有鍾伯敬先生批閱《封神》一冊，尚未竟其業，乃託余終其事。余不愧續貂，刪其荒謬，去其鄙俚，而於每回之後，或正詞，或反說，或以嘲謔之語，以寫其忠貞俠烈之品，奸邪頑頓之態，於世道人心不無喚醒耳。」但這一段似是說鍾惺未竟批閱工作，李雲翔完成批閱，刪除鍾惺荒謬鄙俚之言。章培恆則認為《封神演義》開頭十回左右由許仲琳編輯，且經李雲翔修改，其他包括評語，出自李雲翔之手。舒沖甫利用鍾惺大名，刊行《封神演義》。這是大膽假設而已，證據薄弱。

〈《封神演義》作者補考〉主力反駁柳存仁〈陸西星吳承恩事蹟補考〉一文，指出柳存仁未能證明「鍾山逸叟許仲琳編輯」不是《封神演義》作者，《樂府考略》又來源不明。最重要的是，章培恆指沒有資料提及陸西星曾寫過《封神演義》。章培恆逐條討論柳存仁在《封神演義》找到的內證，包括《封神演義》與陸西星《南華真經副墨》相近處不夠多，柏鑑未必出自《南華經》，鴻鈞之名出自杜甫詩，至於庚字人物，更未及名忠、元、吉之人物多。陸壓和度厄之名可有別解，如《新刻鍾伯敬先生批評封神演義》總批中指出，陸壓用「釘頭七箭書原是壓魅之術」，度厄不止出自《心經》，也出自《神仙傳》，陸壓和度厄不必然是暗藏作者之名。

總歸而言，〈《封神演義》作者補考〉反駁相當有力，但對陸壓和度厄暗藏陸西星之名，還是柳存仁比章培恆眼力稍高一籌。

小結

假如章培恆能審閱《封神演義之作者》一書，相信討論會更為精彩，可惜柳存仁和章培恆皆已故去。當然，〈陸西星吳承恩事蹟補考〉已再述了主要觀點，沒必要引以為憾。

近年又有新觀點是關於陸西星何時成書，龔敏〈《封神演義》的成書時間及其與元明小說關係考〉提出是嘉靖三十七至三十九年間，當時陸西星客居金台（北京），擔任李春芳的幕僚，他可能利用這三年編撰《封神演義》，也改善了經濟狀况，其後自京返鄉得地建宅，修道煉丹。

另一新觀點是《封神演義》中的呂祖信仰，陳宏〈呂洞賓信仰與小說《封神演義》作者關係考〉認為陸壓身上呂洞賓的影子着迹，而且《封神演義》的詩贊韻語中不乏呂洞賓的詩，正合陸西星整理過呂洞賓傳記和詩文集。陳宏認為：「無論是混同三教而唯道獨尊的宗教觀，還是以天命敉平忠孝與朝代更替之間的困惑矛盾的政治觀，乃至對於神靈世界的深刻體驗等，陸西星都與《封神演義》存在某種關聯。」

關於《封神演義》的特色，柳存仁說：「《封神》之書，洋洋灑灑百回巨著，蓋融會若干話本、說部之通俗素材，摶合儒釋道三教歸一之本旨，而以闡、截二家鬥爭之故事衍出之，其於三教之中，又隱然以道家之虛靜恬淡為超然塵外更高一境者。其參用佛教人物部分，皆援道入佛，佛、菩薩悉易為道人，又吸收密宗有關之生動故事，如毗沙門天王與哪吒父子活動，他說一鱗半爪間亦有之，而溶化佛教與說部之材料，又渲染以道教之誇稱法術，逞奇鬥妍，蔚成大觀，其趣味濃郁、生動活潑淋漓傳神之處，非高手不能致。」

《封神演義》是出色的明代神魔章回小說，評價不及《西遊記》，但徐朔方在〈論《封神演義》的成書〉（已收入《小說考信編》）指《西遊記》和《封神演義》之間是雙向的彼此影響。

《封神演義》影響甚大，許多電視劇和電影改編，姬昌、姬發、姜子牙、紂王、妲己、申公豹、聞仲、哪吒、楊戩、雷震子都是家喻戶曉的人物。《封神演義》是高手之作，合儒釋道三教歸一，但作者何人一直是謎。

就目前而言，我們大概可以相信《封神演義》作者是陸西星，編輯是許仲琳，評點者是李雲翔。

文•鄭政恆

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

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