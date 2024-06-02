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ways of seeing：展覽促兩代交流 學童心聲看得見

【明報專訊】藝術治療師梁靜韻與團隊發起的兩次展覽名字很長，最新的一次叫「知道你不快樂，但我想告訴你」，上一次是「我想告訴你，其實我並不快樂」。展覽形式很簡單：用便條紙卡收集並展出學生心聲，再邀請大人回應。百幾張白色紙條，恰好築起港人日常少有的跨世代溝通橋樑；看到平常見不到的大人另一面，也看見學童隱藏的內心。

家長在進步

近年學童精神健康議題備受關注。中大去年底公布政府委託的調查，顯示本港6至17歲在學兒童及青少年中，24.4%在受訪時的過去一年，受至少一種精神疾病困擾，但近半數照顧者不願尋求專業協助。是不是家長逼得太緊，不體諒孩童困難？梁靜韻有保留，交出了不一樣的答案。

「我覺得要讚吓𠵱家啲家長」，梁靜韻說。在上次展覽中，有母親看展時不斷在筆記簿記錄學生的文字。原來她跟家中小孩關係不算差，不過孩子長大後，他們的交流愈來愈少，她不知道孩子在想什麼，更無從讓他開口。她在在展覽見到很多與孩子有關的「影子」，覺得這些說話也是孩子的心聲。雖然未想到記下來有什麼用，但會放在心上，再盡力溝通。

梁靜韻欣慰道：「這個展覽的觀眾，有三分之一是家長與小朋友一起過來的，也有較年長的家長自己專程來看。這是個很好的現象，新生代父母很努力嘗試了解小朋友。」

「媽媽不是故意的」

「知道你不快樂，但我想告訴你」展覽選址在灣仔集成中心的選物店SINCE Concept Store，一個由梁靜韻與拍檔、紀錄片導演黃肇邦共同成立的空間。去年，團隊在灣仔、荃灣和太子用便條紙卡收集了百多名學生和大人的心聲。他們選出5句有代表性或令人印象深刻的句子，由藝術導師Ringo在展出的鏡子上創作人像畫，希望讓人代入書寫句子的學生心境：你以前也這樣想過嗎？

一個16歲學生，在回答「什麼事讓你感到困擾，令你不快樂？」時說，身邊人期望他保持考第一，一直拿他跟別人比較，還叮囑他報大學不要選「乞食科」。梁靜韻與店主Jenny回憶，有個母親來參加繪畫活動時看到這張紙條，霎時間「眼濕濕」，寫下懊悔回應，「劈頭就講對不起」。

這名母親道歉，「對不起！！媽媽不是故意的，只是有時真的太過激氣，所以衝口而出」。她坦承，每次將女兒跟別人比較後，都很不舒服，「其實我都好憎老公攞我同其他老婆比較！」她才醒覺，其實女兒沒有將自己跟其他母親比較。她透過紙條隔空祈求女兒原諒，也間接告訴寫紙條的學生，請他相信母親會慢慢變好。

梁靜韻覺得，沒有人天生懂得做子女，同樣地，做父母亦然。當然父母有教育的責任，很多時候沒有察覺說話、行為的方式令子女困擾。「家長可能有很多想法，沒有跟小朋友講過。我們看到一個gap（缺口），好多學生想身邊人關心他，但很多大人小時候克服孤獨的方法是找人傾訴。學生想人主動找他，大人卻覺得你要主動找我，變成完全沒有人做主動，大家都等對方。」

「告訴我我不是廢物！」

看到下面句子，已經或即將成年的你，有什麼感受？

畫有彩色寸頭男生肖像畫的鏡子旁，一名12歲學生寫下：「或許這個世界沒了我會更好一點。」他想大人知道，小孩其實有很多煩惱。他覺得自己一點都不重要，好像身邊所有壞事都因他而起，常常自責。一個18歲的年輕人「覺得自己好廢」，沒有擅長的事，Ringo把他畫成淡粉色短髮男生的模樣。

香港年輕人常被批評「唔捱得」。見到青少年煩惱多多，又不健康，你會不會覺得「後生打壞」？其實他們只是想「有人一直陪着我，不離不棄，關心我」和「告訴我我不是廢物！」這麼簡單而已。

梁靜韻說，每一個世代各有不同的困難，很難直接比較誰更堅強。比如她成長的年代沒有智能電話，沒那麼方便，但亦較少朋輩比較。「（現在）他們面對的壓力是抽象、無形的，隨時拿起電話，就會看到朋友去玩、出去食飯，（會問）為何我不能去？我們不知道他們不開心的是什麼，倒不如讓他們告訴我們，因為如果不說，大人容易用自己的角度去看，但真正經歷的是他們（年輕人）。」

盼心理治療更日常

記者去年就青少年精神健康採訪各界專家。港大精神醫學系講座教授陳友凱指，青少年的腦部仍在發育，處於患精神疾病的高風險階段，加上抗拒求醫心態，導致需要求助的青少年少有求助；他建議青少年精神健康工作者要營造輕鬆的環境。有臨牀心理學家和資深社工則指，本港不同年齡層的精神健康資源錯配，要更深刻檢討。

在結構問題難解決的當下，前精神健康諮詢委員會主席黃仁龍建議年輕人睡好、睡飽，走多些路，為自己梳理情緒。梁靜韻怎麼看？她笑言建立好的生活習慣，是一定對的。可是，很多人的掙扎，是到了什麼程度才需要找專業協助。「很多年輕人都emo（憂鬱），但我們沒有一個（很簡單）可以剔、剔、剔的指引，告訴你到了什麼階段，要找治療。」

上次展覽後，他們邀請了8名學生，參加健康計劃：用自由定價的方式尋求治療；鼓勵做運動，請運動員給他們意見；暑假到八鄉學種田；又鼓勵他們寫日記，選一本關於心靈健康的書看。SINCE Concept Store團隊，想做到的不只是讓學生「飲多啲水」、「睇多啲書」而已。

梁靜韻本科讀創意媒體藝術，曾從事數年殘疾人士藝術發展工作。到英國讀藝術治療後，她覺得很少在香港街頭見到臨牀心理學家，或精神科醫生診所，決定在市區商場開舖。灣仔集成店有4年歷史，售賣幫助人們溝通的工具，如卡牌和書，做不同工作坊和計劃，也有藝術治療服務供預約。「治療可以好日常，是鍛煉心理的能力，我同事形容好似看中醫般，調理心理，不一定要發生大事、日喊夜喊才去做。可能家長、學校見到學生經常趴在桌上，沒有神氣，不跟人聊天，即使成績可能沒有大變化，但及早介入有好處（可以了解清楚學生的困惑）。」

家長受展覽啟發開展溝通

更簡單的方法，可從微小對話開始。梁靜韻憶述，有的母親看展後，會把紙卡帶回家，跟小朋友一起寫，重新代入年輕人的處境，平等地溝通，有如一個老師，對寫「或許這個世界沒了我會更好一點」的小孩感到心痛，希望拍拍他的肩膀，讓他知道世上有很多人支持和鼓勵他。對覺得自己是廢物的那名年輕人，一個大人和11歲小孩回應：「你不是廢物！」每個人都有自己的用處。

別獨自emo 面對面傾訴更好

團隊分析收集到的紙卡，發現學生排首項的困擾，是「難以言喻的感受」，如自尊心低落、不喜歡被批判等，有過半人寫下。第二項與家庭有關，如與家人關係差、期望構成壓力、家暴等，困擾四成學生。第三才是學業，如公開試壓力，以及成績不理想。梁靜韻指，新聞常講學生自殺是因為讀書壓力大，「好似係好大嘅等號」，但是要走上這條路，感覺一定是混雜的。

即使成績不俗的學生，也有不開心。23歲的學生說，其實沒有人逼他讀書，但他會逼自己，「我真的好想成功，做到我喜歡的事情呢！」他告訴讀者一個小秘密：他有躁鬱症，隱藏這個秘密令他痛苦，「像要扮正常人一樣」。

對輔導青少年，梁靜韻沒有統一的介入建議，因為每個人的情况都可以差很遠，如中一的學生處於角色轉變階段，家長和小朋友要一起學習，小朋友的人生是屬於自己的，要負起責任，不論要不要用功讀書。

但對應考文聘試的中六學生而言，可能不少已緊張前路，需要的或是開解，告訴他們成績不等於自我價值，如足球員不會僅僅因為在一場球賽中表現不佳，就失去價值。當然，同一年齡階段的學生間，也有很多差異。

梁靜韻用顏文字「><」回覆逼自己學習的學生：壓力可以是正面也可以是負面，若影響食慾、睡覺、日常處理事情，可能就要找治療師談談。

「嘢係做唔晒㗎！」她鼓勵同學們，「emo」時不止可以在網上放負，找人見面談談，可能更有效果。

「知道你不快樂，但我想告訴你——人人自救企劃」展覽

日期：即日至7月31日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：灣仔集成中心UG6號舖SINCE Concept Store

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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