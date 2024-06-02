暫緩垃圾徵費 無阻減廢決心

雖然反對徵費的人多，但幼稚園、社區中心職員和行山人士告訴我，認為暫緩可惜的少數派，不止是一小撮環保分子。

Heidi在港島區任教幼稚園。每個上課日，學生都會使用50至60套午膳即棄食物容器。以往，她和學校都沒有分類回收的習慣，得知垃圾徵費將實施時，才開始思考應對方法。「我先生常常做回收，我不反對，但一路覺得有點麻煩（所以沒有參與）。」今年她因身體原因，要在家休養，連續吃了幾天外賣，才發現原來人類製造的即棄廢物這般多；一日三餐用10多件膠，而付出少少時間就可以回收，責任感戰勝了懶惰。

個人行為影響環境

知道堆填區快爆滿，也知道個人行為直接影響環境，Heidi對垃圾徵費便沒有大反感，「但我覺得很有趣，常常在街上、車上聽到人討論怎樣逃避徵費。我記得有個是住坪洲的，說要扔垃圾出海」。她想藉徵費契機，促成校內環保風氣，於是請來環保人士大便妹講解。

Heidi跟同事發起，每周五到把回收物帶到綠在區區流動回收點，平日則暫存於自己的辦公位置。有的同事見回收物太多，會主動把自己的回收物帶回遠在新界的家。對徵費暫緩，Heidi沒有特別開心或沮喪，指仍會做環保；但聽到指定垃圾袋將免費派發，她覺得浪費了袋的功能。若未來有機會推行徵費，她希望政府能告訴人們徵費真正的意義，到底為什麼要減少垃圾，使人心悅誠服。

政務司副司長卓永興上周在立法會，坦言社會準備不足，要實事求是，不能勉強執行。他和環境局長謝展寰講了12次，當下推行徵費會遇到「問題」，這些「問題」包括硬件配套，也包括反對聲音。對於前者，政府似乎已有良好應對：現屆政府增加了50個屋苑的綠在區區設施，增加近6倍廚餘收集點，現在的家居廚餘收集量是一年前的5倍。

相對硬件配套而言，可能反對聲音更嚴峻。卓永興指很多事情都是新近才浮現。的確，香港民意研究所3年前的調查顯示，近七成認同有必要實施徵費，同年二讀的時候更有97%立法會議員支持。3年後，香港民意研究所的調查卻指68%受訪者反對徵費如期實施。可是，政府已做過大量工作，播放萬多次宣傳片，貼上數千張海報。問題出在哪裏？

忽略清潔工聲音

其實在大比數反對8月實施徵費以外，香港民意研究所的調查另顯示，反對措施本身，和反對徵費概念的受訪者只是剛好過半；閱讀資料和參與討論後，這兩者的比例更分別下降了14%及28%。副司長說做了很多地區、業界「解說」，但記者1月訪問新界公屋清潔工時（見1月21日「打開垃圾」）得知，清潔工更希望有來有往的「商討」。這兩隻字，少見於政府上萬次的宣傳工作裏面，要到五一勞動節，即「先行先試」一個月後，特首探訪清潔工時，才有他們的聲音出現。

從年初宣布徵費到現在，未有政府人員向Heidi任職的學校諮詢意見。她認為若施政時有雙向溝通，或會更好。比如她和同事很希望流動回收點每周的服務次數增加，允許更頻密處理校園回收物；尤其飯盒眾多，佔一定空間，現時只能託校工清洗一部分，其餘未有位置儲存，只好棄置。

民意挑戰近10年前已有迹可循。垃圾徵費可追溯到2005年，曾在多個住宅區試行，也經過公眾諮詢階段。2018年，時任環境局長黃錦星已預視實施措施「極具挑戰」。但環境局在立法會提出，從韓國和台灣的徵費經驗可見，初期廢物量有效減三成，而按環保署在2021年的估算，若廢物量按目前幅度增長，本港現有堆填區將會在2027至2031年飽和；各項減廢、回收工作刻不容緩。

曾推動劏房垃圾盤點，遇過居民抗拒徵費的明愛牛頭角社區中心督導主任秦詩韻說，要讓民眾容易接受新措施，推廣者先要身體力行減廢。他們中心就回收安排諮詢過綠惜地球，發現中心有近半垃圾量可回收，又從今年3至4月開始，收起近20個垃圾桶，把其中5個放在茶水間對出，變成回收箱，逢周二送到綠在區區流動回收點。

徵費影響中心開支，但也促使團隊落手做環保。「有的同事之前會在自己枱底儲膠回收，但我們（多數同事）有時候就嫌麻煩沒有做。」秦詩韻和福利工作員黃銘炘笑說：「要試過做，同街坊講的時候才會有說服力，如果自己都未試過回收，點會知道紙包盒要剪開洗乾淨先得？」

以獎勵代替懲罰

有街坊向他們反映，減廢增加生活開支。秦詩韻回應道，如果描繪徵費措施的方向，不是懲罰，而是獎勵，街坊會更易理解，她說：「他們會想，其實徵費是對垃圾，如果沒那麼多垃圾，就不用被徵囉，慳了錢。」她曾參與環保署的線上徵費講座，但說前線同事提出意見的空間不算多。為此，她們早前與其他團體合辦垃圾盤點活動，希望與觀塘居民一起找出應對徵費的方法。這間中心不會因為徵費暫緩就收起回收箱，不過亦觀察到暫緩後參與減廢活動的街坊人數減少，團隊只能從長計議，希望環保概念漸漸深入民心。

記者另外訪問住在新界、喜歡行山的撈撈（化名），他說：「沒有垃圾徵費都會繼續做（回收）。」他上周仍到智能廚餘機和綠在區區回收廚餘和塑膠。他不是環保分子，減廢的契機是一次行山到下白泥後，聞到從新界西堆填區傳來的臭味，驚覺垃圾會讓鄉郊居民承受後果，於是幾年前開始做回收。

跟Heidi、明愛中心的自製回收箱一樣，撈撈家中收集的，仍有非完美回收狀態的物品，如未分開金屬樽蓋的膠樽，他指還在學習中。要讓香港人對徵費心服口服，撈撈打趣指可以好簡單：「綠在區區可以儲積分，如果讓人用積分換指定袋，人們就不會覺得『啊又要交稅』，香港人喜歡誘因。」

香港堆填區的最高堆填高度是100至200多米。局長說，日後香港可將部分垃圾運到大灣區處理，長遠達至美好「無廢灣區」願景。可是，2021年起，內地已禁止以任何方式進口固體廢物，認為雖然當中有資源可變收益，但會污染水、空氣和土壤。無廢灣區會否獲豁免洋垃圾禁令，值得拭目以待。

局長又表示，香港石鼓洲旁第一期焚化設施預計明年啟用，亦計劃興建屯門曾嘴第二座焚化設施，物色到北部都會區用地後再建第三座。但焚化爐無法將垃圾成本「消失」，固體廢物焚燒後，僅會變為體積較小的毒灰渣和氣體。而不論是出口還是焚化垃圾，對當區居民的影響該怎麽緩解，仍是港府的功課。

垃圾處理走舊路？

政府2021年公布《香港資源循環藍圖2035》，目標透過推行垃圾徵費，把人均固體廢物棄置量減少40%至45%。徵費暫緩後，我城處理垃圾的方法，會不會走舊路，像皮球一樣被踢來踢去？從前扔去堆填，等到飽和再處理，現在到灣區「一體化」、燒在邊境，將本應廣為宣傳周知的社會現實，眼不見為淨？另邊廂，打開垃圾系列採訪過的自發回收及再造團體、環保達人和商戶，不論徵費實施與否，仍在實踐民間的環保路。

文˙梁景鴻

編輯•王翠麗

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