e同級：Snapdragon 8 Gen 2平板支援AI

小米Pad 6S Pro 12.4超長氣之選 支援Wi-Fi 7極速上網

從定價及機能考慮，小米Pad 6S Pro 12.4無疑非常有吸引力，配備12.4吋3K高清屏幕、機身有6個喇叭，再加上10,000mAh超大容量電池，用來打機睇戲，用足全日基本上都毋須充電。另外，Pad 6S Pro支援最新的Wi-Fi 7傳輸技術，如家中已添置支援的router，便可享受更快更穩定的上網體驗。留意新機採用小米自家研發Hyper OS，或需時間適應。●

尺寸/重量：278.7 x 191.6 x 6.3毫米/590克

售價：$4399（12GB RAM+512GB ROM）

網址：bit.ly/44ZIPVt

Samsung Galaxy Tab S9 5G池畔派對之選 防水好聲

Samsung Galaxy Tab S9 5G內置Android作業系統，擁有IP68防水防塵效能，可在水深約1.5米的淡水中運作30分鐘。機身配備AKG喇叭及Dolby Atmos全景聲系統，睇片聽歌，甚至開視像會議也會有較佳的音質。內置8400mAh電池，可連續使用約9小時。●

尺寸/重量：254.3×165.8×5.9毫米/498克

售價：$6739（12GB RAM+256GB ROM，支援1TB外置記憶卡）

網址：bit.ly/4bUaSro