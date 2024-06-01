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飲食

澳門手信新貴 點止爆紅70層酥皮蛋撻

【明報專訊】遊澳門買手信，來來去去不是葡撻、杏仁餅，就是鳳凰卷及豬肉乾。想有新意？近年在澳門社區內，開設不少親民新潮的烘焙小店或咖啡室，主理人都帶來了許多IG-able和美味烘焙甜點，包括已經成為澳門手信新貴、動輒排隊1至2小時才能入到手的酥皮焦糖蛋撻。今次就帶大家蜎窿蜎罅，走訪4家貼地的人氣烘焙小店。Let's go！

人龍蛋撻 啖啖滑溜焦糖香

說到澳門的手信新貴，不得不提近年在當地爆紅的酥皮焦糖蛋撻。這款由八目烘焙（Bamu Bakery）帶起的潮流蛋撻，合共有70多層酥皮，品牌總廚陳龍泉說：「愈多層，愈酥脆。」據聞這個當紅蛋撻經常引來人龍，在果欄街分店一出爐，很快便售罄；而節日假期時，客人動輒要排1至2小時，最高峰每日賣出2600多個。平日早上10時至中午12時人流較少，不用排隊便買得到。

品牌現有3家店，2022年在澳門果欄街開設的分店，主打酥皮等精緻烘焙食品。品牌由年僅23歲的陳龍泉「煮」理，雖然他入行僅5年，但對酥皮點心要求甚高，他表示現時蛋撻酥皮以高質的法國鐵塔牌牛油製作，並選用蛋味香濃的湖北蛋來炮製蛋漿。「由於蛋撻比較高身，每次都在攝氏200多度的高溫下焗45分鐘，使撻皮完全烘透變酥脆。」蛋撻焗至帶焦糖色，餡料足且滑溜，酥皮薄而酥脆，隱約帶焦糖香味和苦味，以中和甜度。趁熱吃最好味，買回香港做手信的話，陳龍泉教路在家中可用氣炸鍋加熱，以150℃至180℃氣炸3至5分鐘最為理想。

榴槤酥味富層次 檸檬「蝴蝶結」清新

其他人氣酥皮產品包括銷量僅次於蛋撻的金枕頭榴槤巴斯克酥。在法國牛油酥皮鋪上少許金枕頭榴槤果肉，放上巴斯克蛋糕，再加入大量金枕頭榴槤果肉，果肉旁唧上mascarpone芝士，榴槤味香濃，層次豐富，難怪大受歡迎！而覆盆子開心果可頌和檸檬蝴蝶結酥亦為人氣產品。前者以日本開心果醬和覆盆子果醬作餡，香濃的開心果醬帶酸甜，正好中和堅果的油膩感；而後者的蝴蝶結造型非常IG-able，檸檬餡料酸爽清新。●

八目烘焙（果欄街店）

時間：上午10:00至晚上 7:00

地址：澳門果欄街25號德富大廈地下B舖

查詢：（853）2835 0735

IG：@bamubakery

巨型鬆脆「花杯子」 盛載流心芝士醬

烘焙店Goat Bakers馳名的奶酪花杯子亦屬爆紅手信之一。每個如女士拳頭般大的花杯子，就像變調版的cruffin（croissant和muffin結合而成的甜點），外層為用花形模具發酵的羊角包，鬆脆芳香；餡料則為流心芝士醬，帶乳酪酸爽味。另一款抹茶味則在流心芝士醬中混入京都小山園的「若竹」茶粉，茶味濃郁且回甘，抹茶控必試。想免排隊又吃到花杯子，可於澳覓或mFood外賣平台外賣，要注意外賣員只可於酒店外當面交收。●

Goat Bakers

時間：上午11:00至晚上7:00

地址：澳門永聯台52號永聯大廈地舖

IG：@goat.bakers

布丁蛋糕Q彈 冰麵包透心涼

在非常懷舊的大纜巷隱藏了一家新派烘焙小店鍋鍋食研，走親民鄰舍風格。店子於2022年6月開業，由Rory和Simon創辦，Rory主理廚房，Simon負責宣傳。Rory從小愛烹飪，惟家人反對他從事飲食界，畢業後他在貿易公司工作5年，公餘時間學習烹飪。疫情期間，任職的公司不幸倒閉，成為失業大軍的他決定放手一搏，與拍檔Simon一起創業。初創期間主打麵包，以生吐司最出名，「是用自家製酸奶（乳酪）發酵」。他又說使用新鮮牛奶發酵成酸奶，萃取成希臘乳酪和乳清，一併加進麵糰，再用部分乳酪製作麵種，拌勻所有材料後烘焗，生吐司散發陣陣清爽乳香。

麵包以外他們亦研發多款甜品，而人氣之作則首推去年12月推出的日式焦糖布丁蛋糕。蛋糕呈圓形，上層為焦糖雞蛋布丁，「布丁漿有雞蛋、法國忌廉、小量香草籽等材料，我想突出蛋香，所以揀了蛋味濃的湖北蛋，雞蛋的比例佔布丁漿約70%」，下層為Valrhona朱古力蛋糕。在焗盤內注入焦糖漿、布丁漿和蛋糕漿，焗40分鐘以上，出爐後靜置一會，蛋糕吸收了焦糖漿後，濕潤度剛好。記者試吃，布丁幼滑富彈性，充滿蛋香，甚有日本喫茶店的懷舊布丁風味，而蛋糕又吸盡了焦糖的微澀甜味，濕潤可口。

Rory今年更推出透心涼的冰麵包和水果三文治「抗炎夏」。冰麵包為brioche，特別加進米粉（rice flour），內裏夾有水果和慕絲，麵包經冷凍後仍保持鬆軟，沒有乾柴的感覺；至於水果三文治，則以海綿蛋糕夾着自製慕絲、忌廉和水果。兩款產品都會根據時令而轉換口味，整體吃下去輕盈，吃完特別透心涼！●

鍋鍋食研 Roro Eatology

時間：上午11:30至晚上7:30

地址：澳門大纜巷富耀樓9-A地下舖

查詢：（853）6203 7191

IG：@roroeatology

葡式半熟蛋糕爆漿 歎「飲得嘅葡撻」

在澳門想尋找葡萄牙甜點的話，首推手工烘焙店NATA Bakery及其姊妹咖啡店CuppaCoffee。主理人Nicole Massa Helm及João Encarnação 非常重視葡式糕點，更從傳統食譜改良至更貼合現代人口味，例如減甜等。熱賣產品有葡式蛋撻，有葡式「天使秀髮」之稱的甜雞蛋絲；另有葡式蝴蝶酥，此酥是將兩塊鬆軟的蝴蝶酥藏着雞蛋忌廉而成。而去年6月為慶祝葡萄牙國慶而推出的傳統甜點Pāo-de-Ló，則吸引大量網民打卡而爆紅！

Pāo-de-Ló為葡式海綿蛋糕，吃下去較有空氣感，主要材料為雞蛋、麵粉和糖，相傳這個蛋糕已有逾200年歷史，不同地方的Pāo-de-Ló做法略有不同，Nicole指他們採用Alfeizerão的風格，即是蛋糕呈半熟流心狀態，改名為「葡心蛋糕」。Pāo-de-Ló 起源眾說紛紜，其中一個說法是指

19世紀，葡萄牙國王卡洛斯一世（King Carlos I）誤吃了未煮熟的Pāo-de-Ló，反而深受感動，之後這半熟做法便流傳下來。Nicole說，傳統做法較甜，她花了3個月時間改良，減甜及控制蛋糕的半熟程度，更適合現代人口味。它像巴斯克蛋糕般有凹面但呈光滑，糕邊不平坦，一切開即流心，充滿蛋香，確實有趣。由於它是半熟關係，如你外賣回港，店家會附上冰袋，以免變壞，建議最好回港前才到店購買！時間許可的話，不妨在CuppaCoffee品嘗「葡撻炸彈」特色奶昔，靈感源自「飲得嘅葡撻」，在牛奶沙冰上放了一整個葡撻，由於葡撻很快沉下去，要把握頭幾秒打卡呢！●

CuppaCoffee（氹仔店）

時間：上午8:00至晚上7:00

地址：澳門氹仔飛能便度街104至106號地下

查詢：（853）2882 5201

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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