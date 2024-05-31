沙皇「彩蛋」遇上007 延續精巧工藝故事

有種說法，電影業總以預告的方式透露世事發展趨勢，《鐵金剛勇破爆炸黨》裏占士邦追蹤真假Fabergé彩蛋，因而發現當時蘇聯將軍意欲在西德美國空軍基地內引爆核彈，嫁禍美國。電影1983年6月6日在英國上映，同年9月26日發生了蘇聯核警報誤報事件，幸得蘇方軍官冷靜判斷出是誤報，避免雙方擦槍走火引起核戰……而Fabergé彩蛋早就見證過政權更迭起伏，卻在一切塵埃落定後，依然以其精巧工藝驚艷世人。

沙皇深情造就彩蛋誕生

Fabergé彩蛋之名得於製作此蛋形工藝品的俄羅斯工匠Peter Carl Fabergé（1846至1920），他繼承父親珠寶匠人的工藝，又因留學德國、意大利、法國、英格蘭等地，得以糅合各種工藝與藝術思潮，對傳統珠寶設計和製造大膽革新。

Peter Carl Fabergé可說是沙皇亞歷山大三世同代人，沙皇早他一年出生，在1881年繼位；Peter Carl Fabergé繼承家族企業The House of Fabergé，於1882年的全俄展覽會（Pan-Russian Exhibition）大放光芒，受到皇族注意，並於1885年應沙皇要求為皇后Maria Feodorovna製作一枚復活節彩蛋，自此起至1917年羅曼諾夫皇朝傾滅，共為皇族和私人收藏家製作了69顆蛋雕作品。

電影中007因為追蹤Fabergé彩蛋走私和背後的陰謀，得到了八爪女Octopussy的愛情，如像回應彩蛋最初的出現，代表了沙皇對皇后之愛。電影中的彩蛋表面覆蓋綠色琺瑯，頂端是圍繞黃金打造的月桂冠葉片，蛋身金色網格點綴藍寶石，彩蛋中間是一座皇家馬車模型。電影外的Fabergé彩蛋則更為華麗奢侈，每枚需要1至2年時間製作，雖然多為沙皇贈給皇后的節慶禮物，但既是皇族奢侈品，愛情外也離不開展現羅曼諾夫皇朝權勢之作。

盛載沙皇政治意圖 見證皇朝興衰

亞歷山大三世在位期間，是俄羅斯工業化時代，經濟與文化皆迅速發展，Fabergé彩蛋盛載着沙皇的政治意圖。1891年的「亞速號記憶」（Memory of Azov）彩蛋，採用紅金、黃金和鉑金製成，內藏帝國海軍巡洋艦帕米特亞速號的微型複製品。亞歷山大三世在位時推出114艘新型戰艦，將帝國海軍上升到世界第3名，僅次於英法。

品牌製作的彩蛋橫跨亞歷山大三世，以及接位的末代沙皇尼古拉二世，那是家族與國家難以分割的最後皇朝時代。1913年的「皇朝300年」（Romanov Tercentenary）彩蛋，19厘米高的蛋身鑲有300年來18位沙皇肖像，蛋內則藏有一旋轉地球儀，足見國家史即家族史。

這些彩蛋內藏皇族家事，1898年的「幽谷百合」（Lilies of the Valley），半透明的粉紅色琺瑯彩蛋中，扭轉鑲有金色珍珠的紐帶，便會升起紅寶石皇冠下沙皇尼古拉二世與兩個女兒的肖像。1911年的「15周年紀念」（15th Anniversary）彩蛋，蛋身上有16個微縮框架鑲進尼古拉二世夫婦及5個子女的畫像。

兩沙皇統治期間，俄國經濟與工業發展急速，但同時階級矛盾激化。1917年革命爆發，羅曼諾夫皇朝就此終結，尼古拉二世一家於翌年被秘密處決，距離「15周年紀念」彩蛋製作不過7年，美夢散失，畫像卻永遠停留在彩蛋上。

Peter Carl Fabergé在1918年避居瑞士，1920年於洛桑逝世，彩蛋製作中斷。皇太后Maria回到丹麥度過餘生，帶着唯一沒被沒收的彩蛋——1916年製作的「聖喬治勳章」（Order of St. George），當中藏有她兒子與孫兒的肖像。這枚彩蛋並非眾多彩蛋中最奢侈與華麗的，卻安慰了她最後的日子。

百年後結合當代電影文化重生

皇朝往事難復現，但工藝得加進巧思持續下去，2024年Fabergé品牌與007電影的合作翻開新篇章，八爪女系列珠寶包括一件手工製作限量版彩蛋藝術擺件和一款特別版彩蛋吊墜。每件作品皆由12名專業工匠參與製作，分別負責9個不同工藝，即紡線、染料燙印、鑄造、金工、扭索紋樣雕刻、手工雕刻、手繪琺瑯、寶石鑲嵌和打磨拋光。彩蛋擺件高8.4厘米，以18K黃金打造，表面覆蓋了細節豐富的手繪綠色琺瑯，並盡可能重現電影中彩蛋表面的琺瑯樣式，而電影中八爪女身上的章魚紋身也化為盤踞在彩蛋內的章魚。

彩蛋吊墜則高度還原了戲中彩蛋的樣子，包裹在吊墜外側的金色網格由18K黃金打造，網格交叉點上裝飾了由藍寶石和鑽石組成的花朵，內裏同樣藏有小章魚，其眼睛由2顆黑鑽石鑲嵌而成。Peter Carl Fabergé曾說彩蛋的價值非只在寶石上：「如果價值僅僅體現在這麼多鑽石或珍珠上，那麼昂貴的東西我就不會感興趣。」雖然皇朝往事難再，但結合當代電影文化重生，也繼承了創作者原本的想法。

文：Felicity

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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