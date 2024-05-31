中環賞壁畫 創意融入街頭巷尾

作為公共藝術的表現形式，壁畫讓人能在日常生活的空間中欣賞藝術之美。「壁畫是生活一部分，你不需要特意去博物館或畫廊，不需要花費任何金錢，每天在街上都看得到，它變成生活和城市的一部分，正如我們經常說的fabric of the city。」HKwalls聯合創辦人及總監黃智茵（Maria）如是說。

成立11年的HKwalls，於今年3月舉辦第9屆街頭藝術節，重頭戲莫過於來自世界各地藝術家齊齊「髹牆」，為香港這個繁華城市增添獨特藝術色彩。20多名藝術家一連9日於中西區、灣仔及尖沙嘴即席繪製壁畫，位置涵蓋大廈外牆、店舖鐵閘、鐵皮屋以至街頭，增添40多幅新作品。據Maria透露，物色合適位置已經花了大半年時間，當中更需要與各業主、商戶商量。「最壞情况是藝術家正飛來香港，最後卻談不攏這堵牆，我們便要在24小時內尋找另一堵牆。」幸好近年大眾對街頭藝術接受程度提升，相比起籌備第1屆藝術節時，現在更多業主願意提供外牆給他們使用。Maria表示，壁畫讓人探索不同地區個性和文化，留意身邊事物。這些壁畫不僅是藝術家創作，更是城市文化一部分。我們一於跟隨她的腳步，探尋隱藏於大街小巷的作品。

第1站︰蘭桂坊酒店 鞦韆小孩富心思

中環蘭桂坊酒店本來已有兩隻孔雀點綴門口牆壁，近期另外兩堵牆也換上新衣裳。只要走進旁邊的九如坊兒童遊樂場，就會看到壁畫上有兩個正在盪鞦韆的小朋友，其中一名小女孩從鞦韆飛向遠方，呈現自由飛翔的感覺。這天馬行空的作品是由在塗鴉界極具名氣的法國藝術家Seth（IG：@seth_globepainter）創作，名為Fly Away。他的作品充滿童真，經常以兒童為作畫主題，並擅長將創作融入環境。只見牆壁被大樹遮掩了部分位置，Seth靈機一動加入盪鞦韆的元素，與之契合形成創作，與遊樂場的氛圍非常配合。

展現工人日常忙裏偷閒

走到酒店面向鴨巴甸街的一堵牆，比利時藝術家Jaune（IG：@jaune_art）以幽默方式呈現工人忙裏偷閒的工作日常，例如在竹棚間嬉戲、耍功夫、休息閒聊，令人會心微笑。曾從事清潔工作的Jaune發現，工人是城市中不可或缺的重要角色，但他們卻幾乎是「隱形的存在」，故以其為作品主角，於城市街道中突顯他們的存在。這幅作品以唐樓、棚架與工人為主題，更特意讓工人換上香港清潔工人常穿的藍色制服。

第2站︰小酒館牆上綻放花朵

沿着鴨巴甸街走到荷李活道交界，向右轉走約1分鐘，就會看到La Cabane小酒館，它的牆上繪畫着一片美麗的幻想世界。在香港定居的巴西裔藝術家JUM（IG：@by_jum_）常在作品講述夢想和幻想世界，以優美筆觸及繽紛色彩創造迷幻視覺效果。其作品幾乎都與自身相關，今年她以最喜歡的藍色和花朵為主題，讓花朵圖案綻放牆壁上。

城皇街 黑白壁畫擁抱孤獨

繼續向前走到城皇街，往左看見公廁路牌和樓梯，便可轉入小路順着階梯往上走。其間會在左面看見筆觸細膩的黑白壁畫，這是由香港藝術家何雋逸（IG：@kristopherh）於去年街頭藝術節創作的一幅關於心靈療癒的作品，取名為FORGIVENESS。這幅畫描繪一隻手輕撫着狼頭，其中狼象徵人隱藏的孤獨，當手輕輕地放在牠的頭上，代表嘗試去擁抱孤獨，而不是拒絕。

第3站︰花店外女孩傳遞愛

一步一步拾級而上，途經必列者士街再往上走，這裏就像是壁畫匯聚的小天地。首先看見城皇街上一間紅色花店Bed of Roses，外牆角落有個「小女孩」坐在階梯上，微笑地捧着花。Alice Pasquini（IG：@alicepasquini）是來自意大利的藝術家，擅長以模板噴畫創作，內容環繞愛、家庭和女性，「（我）所有的圖像都是向女孩傳達信息，鼓勵她們追求自己的夢想，擁抱自己的個性」。作品中的女孩以她3歲半的女兒為靈感，配合花店主題和周邊的環境，讓小女孩將愛與情感散播給大家。她希望作品可以與人或環境互動，例如小朋友可以一起坐在階梯上，像是一起玩或聊天的感覺。

華賢坊東壁畫隱藏影片

轉入華賢坊東，著名美國藝術家Rabi（IG：@rabi__towing）的作品佔據一整堵牆壁。他透過街頭藝術呈現矛盾、逃避主義和二元、荒誕主義等哲學主題。只見畫中男孩像如夢初醒般望着遠方，配合他於中環Fini's Italian American餐廳的另一幅壁畫，講述夢境的開端與結尾。Maria指，驟眼看見一片綠油油的色塊，其實暗藏玄機，只要使用Instagram的AR濾鏡gen_esc拍攝，便會看到隱藏的影片，訴說更豐富故事。

中和里 狐狸小鳥反思急促節奏

沿華賢坊東一直向前走，途中經過柏林藝術團體innerfields（IG：@innerfields）為去年街頭藝術節創作的壁畫，當中的現代化產品皆被留白，以探討人類與自然環境的關係。往前轉入寶華街，走到與中和里交界處，一隻英姿颯颯的「狐狸」展現眼前。這幅壁畫出自內地藝術家Satr（IG：@satrxx）之手，她愛以動物為創作主題，具有強烈東方色彩。她擅長以特別的噴漆霧化技術創造出如水墨般的獨特輪廓和形態，更具靈動感。這幅壁畫將行動迅速的狐狸及小鳥置於靜態的牆上，表達對節奏急促的城市的反思，亦以此表現香港活力。

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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