明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

中環賞壁畫 創意融入街頭巷尾

【明報專訊】中環除了摩天大樓和洶湧人潮，還隱藏着一幅幅充滿生命力的壁畫。九龍寨城壁畫和「星」光熠熠的普普藝術彩繪外牆可能為人熟悉，但今年的街頭藝術節也為中上環增添不少新作，有的描繪充滿童真的世界，有的展現獨特筆觸。今期帶大家漫步中環大街小巷，感受藝術和當中的故事。

作為公共藝術的表現形式，壁畫讓人能在日常生活的空間中欣賞藝術之美。「壁畫是生活一部分，你不需要特意去博物館或畫廊，不需要花費任何金錢，每天在街上都看得到，它變成生活和城市的一部分，正如我們經常說的fabric of the city。」HKwalls聯合創辦人及總監黃智茵（Maria）如是說。

成立11年的HKwalls，於今年3月舉辦第9屆街頭藝術節，重頭戲莫過於來自世界各地藝術家齊齊「髹牆」，為香港這個繁華城市增添獨特藝術色彩。20多名藝術家一連9日於中西區、灣仔及尖沙嘴即席繪製壁畫，位置涵蓋大廈外牆、店舖鐵閘、鐵皮屋以至街頭，增添40多幅新作品。據Maria透露，物色合適位置已經花了大半年時間，當中更需要與各業主、商戶商量。「最壞情况是藝術家正飛來香港，最後卻談不攏這堵牆，我們便要在24小時內尋找另一堵牆。」幸好近年大眾對街頭藝術接受程度提升，相比起籌備第1屆藝術節時，現在更多業主願意提供外牆給他們使用。Maria表示，壁畫讓人探索不同地區個性和文化，留意身邊事物。這些壁畫不僅是藝術家創作，更是城市文化一部分。我們一於跟隨她的腳步，探尋隱藏於大街小巷的作品。

第1站︰蘭桂坊酒店 鞦韆小孩富心思

中環蘭桂坊酒店本來已有兩隻孔雀點綴門口牆壁，近期另外兩堵牆也換上新衣裳。只要走進旁邊的九如坊兒童遊樂場，就會看到壁畫上有兩個正在盪鞦韆的小朋友，其中一名小女孩從鞦韆飛向遠方，呈現自由飛翔的感覺。這天馬行空的作品是由在塗鴉界極具名氣的法國藝術家Seth（IG：@seth_globepainter）創作，名為Fly Away。他的作品充滿童真，經常以兒童為作畫主題，並擅長將創作融入環境。只見牆壁被大樹遮掩了部分位置，Seth靈機一動加入盪鞦韆的元素，與之契合形成創作，與遊樂場的氛圍非常配合。

展現工人日常忙裏偷閒

走到酒店面向鴨巴甸街的一堵牆，比利時藝術家Jaune（IG：@jaune_art）以幽默方式呈現工人忙裏偷閒的工作日常，例如在竹棚間嬉戲、耍功夫、休息閒聊，令人會心微笑。曾從事清潔工作的Jaune發現，工人是城市中不可或缺的重要角色，但他們卻幾乎是「隱形的存在」，故以其為作品主角，於城市街道中突顯他們的存在。這幅作品以唐樓、棚架與工人為主題，更特意讓工人換上香港清潔工人常穿的藍色制服。

第2站︰小酒館牆上綻放花朵

沿着鴨巴甸街走到荷李活道交界，向右轉走約1分鐘，就會看到La Cabane小酒館，它的牆上繪畫着一片美麗的幻想世界。在香港定居的巴西裔藝術家JUM（IG：@by_jum_）常在作品講述夢想和幻想世界，以優美筆觸及繽紛色彩創造迷幻視覺效果。其作品幾乎都與自身相關，今年她以最喜歡的藍色和花朵為主題，讓花朵圖案綻放牆壁上。

城皇街 黑白壁畫擁抱孤獨

繼續向前走到城皇街，往左看見公廁路牌和樓梯，便可轉入小路順着階梯往上走。其間會在左面看見筆觸細膩的黑白壁畫，這是由香港藝術家何雋逸（IG：@kristopherh）於去年街頭藝術節創作的一幅關於心靈療癒的作品，取名為FORGIVENESS。這幅畫描繪一隻手輕撫着狼頭，其中狼象徵人隱藏的孤獨，當手輕輕地放在牠的頭上，代表嘗試去擁抱孤獨，而不是拒絕。

第3站︰花店外女孩傳遞愛

一步一步拾級而上，途經必列者士街再往上走，這裏就像是壁畫匯聚的小天地。首先看見城皇街上一間紅色花店Bed of Roses，外牆角落有個「小女孩」坐在階梯上，微笑地捧着花。Alice Pasquini（IG：@alicepasquini）是來自意大利的藝術家，擅長以模板噴畫創作，內容環繞愛、家庭和女性，「（我）所有的圖像都是向女孩傳達信息，鼓勵她們追求自己的夢想，擁抱自己的個性」。作品中的女孩以她3歲半的女兒為靈感，配合花店主題和周邊的環境，讓小女孩將愛與情感散播給大家。她希望作品可以與人或環境互動，例如小朋友可以一起坐在階梯上，像是一起玩或聊天的感覺。

華賢坊東壁畫隱藏影片

轉入華賢坊東，著名美國藝術家Rabi（IG：@rabi__towing）的作品佔據一整堵牆壁。他透過街頭藝術呈現矛盾、逃避主義和二元、荒誕主義等哲學主題。只見畫中男孩像如夢初醒般望着遠方，配合他於中環Fini's Italian American餐廳的另一幅壁畫，講述夢境的開端與結尾。Maria指，驟眼看見一片綠油油的色塊，其實暗藏玄機，只要使用Instagram的AR濾鏡gen_esc拍攝，便會看到隱藏的影片，訴說更豐富故事。

中和里 狐狸小鳥反思急促節奏

沿華賢坊東一直向前走，途中經過柏林藝術團體innerfields（IG：@innerfields）為去年街頭藝術節創作的壁畫，當中的現代化產品皆被留白，以探討人類與自然環境的關係。往前轉入寶華街，走到與中和里交界處，一隻英姿颯颯的「狐狸」展現眼前。這幅壁畫出自內地藝術家Satr（IG：@satrxx）之手，她愛以動物為創作主題，具有強烈東方色彩。她擅長以特別的噴漆霧化技術創造出如水墨般的獨特輪廓和形態，更具靈動感。這幅壁畫將行動迅速的狐狸及小鳥置於靜態的牆上，表達對節奏急促的城市的反思，亦以此表現香港活力。

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕祖堯邨 上環 中環 打卡 壁畫 玩樂擴志 開眼

上 / 下一篇新聞