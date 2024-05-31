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開眼 建築

符號×石材×裝飾 復興古典元素 造「混種」建築

【明報專訊】當年後現代建築的出現，多少是因為批判現代建築而起。作為一種先破後立的批判思潮，後現代建築衍生出來的「風格」眾多，然而，根據筆者的觀察，比較流行的後現代建築有3類：古典復興（classical revival）、高技派（high-tech）及解構（deconstructivist） 。上期所介紹的The Cosmic House，就是屬於第一類。

【後現代建築在香港系列之一】

幾何形賦秩序 大理花崗石鋪牆身

這類古典復興建築，並不是循規蹈矩的沿用古典建築的格律（order），而是將古典建築中的元素作為符號，並挪用至新建築之中：例如強調原始幾何形狀（正方、三角、圓形）的同時，以十分對稱及工整的形式及秩序（form and order）呈現。不過，有時運用一些古典建築的符號時，又會以誇張的比例呈現。物料上則以大理石、花崗石等古典建築會用上的材料，並以石材，磚材的砌法來切割及排列，但多為鋪在混凝土結構外的飾面（cladding）多於真正的承重外牆。這種古典復興現象，可視為對建築師Adolf Loos在1908年一篇論文中以Ornament and Crime為題，視裝飾等同罪行的回應。當以上的符號或元素被套用到不少商廈之中，就成為了比例怪異的混種。最有名的例子之一，是位於美國紐約、由Philip Johnson及John Burgee主理設計的AT&T大廈。

拱廊大堂、彩繪玻璃見古典復興風

大廈落成於1984年，是後現代建築潮流最鼎盛的年代，當年香港在同期落成的不少高廈，也採用了這種古典復興的設計手法。巴馬丹拿集團之中，有一個名為李華武（Remo Riva）的建築師，就是這種古典復興的擁護者。與AT&T大廈的尺度上相近的，有李華武設計、於1990年啟用的中環渣打銀行大廈。這幢全由花崗石磚作為飾面（cladding）的42層大廈，與身旁的匯豐總行大廈相映成趣。大廈的後現代古典復興風格，從入口處那道比正常人身高一倍有多、比例稍為誇大的樓梯扶手開始。沿樓梯拾級而上，推門而進，便會置身達17米高樓底的拱廊大堂。大堂內的其中一道彩繪玻璃窗，更寫上了建築師的名字。除了渣打銀行大廈外，還有不遠處的娛樂行，以至交易廣場，皆有這種古典復興的影子。

中央圖書館符號太多 「過度設計」惹議

此外，1990年代的政府建築，也充斥着這種古典復興的長相。最著名的莫過於銅鑼灣的中央圖書館。這個當時被建築師形容為「知識之門」的概念設計，當中很多細節隱含不同符號和寓意，然而太多符號集於一身，被形容為「過度設計」（over-designed）之餘，當中不少取材自西方古典建築的元素，更被指是從不同地方抄襲並拼湊而成的作品。當年的爭議之中，時任建築師學會會長何弢對中央圖書館的評論，便點出了這種裝飾性設計的問題，「……很多雕琢的東西是很表面化，像於衣服上加一些花……」事實上，中央圖書館方案出現之前，建築署執筆的項目中，不少也帶有很強烈了古典復興元素，如觀塘的歷史檔案館，沙田的前區域市政局大樓、今康文署總部等。

當年的中央圖書館設計能引起如此的討論，除了項目本身關乎重大公眾利益，建築設計所呈現的突兀（oddity），與上期文章中引用建築師Robert Venturi 在Complexity and Contradiction in Architecture一書中提到的「複雜而充滿矛盾」、「混雜的活力而非風格統一」說法呼應。

好建築內部見真章

這種古典復興建築並非沒有好的例子，至於它們能夠構成好的建築物，仍然要回到「空間」這個課題本身。上述提到的複雜及矛盾，只在於圖書館的外觀呈現，內部卻十分單一。根據自己到訪中央圖書館的經驗，感覺往往如走進了銅鑼灣時代廣場中庭的商場空間，而這一點早於多年前的中央圖書館設計的新聞特輯中也有提及。反而渣打銀行大廈外部平實，大堂的空間感卻予人驚喜。

除了以上提到的商業及政府的例子外，香港工業區內不少建於1990年代的寫字樓，如位於石門一帶的永得利大廈、偉達中心等，體型既龐大又納悶，後現代的幾何、格律及對稱等，便成為了它們的衣裳。相對之下，同樣被視為批判現代主義的高技派，在形式上的表達方式又截然不同，下期文章再挑選一些例子跟大家詳談。

作者簡介：戰後建築研究檔案（FAAR）成員

文：陳卓喬（Jefferson Chan）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]

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