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跳舞挑戰 爆紅社交平台 「舞」動K-pop文化

【明報專訊】K-pop偶像大多以唱跳為主要表演形式，歌曲與舞蹈缺一不可。稍有留意流行文化的人會發現，近年社交平台不時冒起跳舞挑戰（dance challenge），譬如去年BLACKPINK成員Jisoo的「開花舞」，以及最近爆紅的《晚安大小姐》挑戰。這些挑戰為大眾帶來娛樂與商機，同時反映舞蹈具有極高的傳播能力，足以跨越文化。鎂光燈背後，光鮮亮麗的偶像只佔K-pop產業一部分，別忘記設計特色舞步的編舞家，以及加強舞台效果的一眾伴舞。

【韓流內望系列二】

K-pop編舞融入各種舞風，白石藝術大學實踐舞蹈系主任文秉順（音譯；Moon Byung Soon）教授指出，1980年代的K-pop編舞常常使用爵士舞風，到1990年代後期嘻哈舞（hip hop）愈趨流行，「不止是舞蹈，還有嘻哈音樂和嘻哈文化」。他舉例，男團BTS很多歌曲的舞步也是基於嘻哈舞風，再結合其他舞種。K-pop編舞一般會應用不同舞風，以配合各組合的概念。

K-pop產業提供舞者工作機會

文秉順透露，K-pop歌曲的編舞流程，先是由組合所屬的娛樂公司發放新歌消息，邀請編舞家傳送編舞樣本（demo）片段，再挑選其中一人合作。獲選編舞家除了設計舞步，及後亦要指導組合成員掌握編舞。大型娛樂公司一般有慣常合作的編舞家，例如朴素妍（音譯；Park So Yeon）為HYBE子公司Source Music的御用編舞家，女團LE SSERAFIM多首大熱歌曲的舞步設計均出自她手筆。

文秉順同意K-pop產業為舞者提供許多工作機會，著名編舞家可與娛樂公司簽訂合約，收入較穩定，而K-pop組合對伴舞的需求亦很大，有實踐舞蹈系學生在學期間已經開始為偶像伴舞。

舞團競賽節目 提高舞者社會地位

自2021年，韓國電視頻道Mnet相繼推出《街頭女戰士》、《街頭男戰士》等舞團競賽節目，舞者不單同場比併舞技，精彩特色編舞更是節目看點之一。節目將鎂光燈後的舞者帶進大眾視野，舞團隊長如MONIKA、Honey J、Aiki、Leejung等參演綜藝節目、接拍廣告，像藝人般收穫大批粉絲。

文秉順指，這類節目大大改善舞者的社會地位，「我可以說節目改變了局面」。以前行內人不敢對外自稱為編舞家或舞蹈員，直至節目爆紅後，人們開始以專業態度對待他們，「像是（對待）一位創作作品的藝術家」。

偶像「跳舞挑戰」宣傳新歌

白石藝術大學的實踐舞蹈系提供3個主修：街舞、編舞、舞蹈內容（dance content）。最後一個聽起來比較陌生，文秉順解釋，「舞蹈內容」主修會教授學生製作跳舞片段，以及籌備跳舞活動。「舞者滿腦子想着跳舞，但還有很多其他工作機會。」舞者除了編舞、參加比賽，他介紹其他出路還包括參與多媒介藝術展覽、創意教育或藉舞蹈作推廣用途，「舞蹈不僅可以應用於舞蹈本身，可以有多種形式和內容」。

文秉順可說是製作跳舞短片方面的專家，頻繁在其Instagram帳戶（@darkhorsemoon）分享跳舞短片。身穿西裝的教授忽然在街上breaking（跳霹靂舞），始料不及的反差十分有趣。其中一段他從餐廳「自然地」走出來，手握一支冰糖葫蘆與學生大跳「糖葫蘆」challenge（挑戰）；另一段圖說寫着「上課前的5分鐘」，他以倒立等不同姿勢「走」進房間。

跳舞挑戰（dance challenge）是近年K-pop組合常用的宣傳手法，每當推出新歌，偶像會以其中一段重點舞步拍攝challenge，邀請其他偶像合跳。世界各地的粉絲亦可以參與挑戰，拍片後放上社交平台。有指這種challenge文化由男歌手Zico帶起，2020年他為新歌Any Song設計的跳舞挑戰深入民心，成為偶像合跳或翻跳challenge的始祖。

後來有些挑戰脫離K-pop歌曲，用上嘻哈音樂或非韓文歌配以特色舞步，仍能在線上線下廣泛流傳。《街頭女戰士》系列節目創造出幾個熱門挑戰，如Hey Mama、Smoke等，高難度舞步不止吸引舞者爭相翻跳，眾多K-pop偶像亦加入挑戰之列。不過有些爆紅challenge則來歷不明，由於社交平台的傳播速度甚快，文秉順指有時難以追溯發起者。

推銷產品新興工具

跳舞短片文化不止為娛樂，正如K-pop偶像藉challenge推廣新歌，跳舞也成為推銷產品的新興工具。文秉順舉例早前有餐廳發起活動，只要顧客跳着popping（機械舞）走進去，可以免費獲取咖啡一杯。

片中樂於「扮鬼扮馬」的文秉順，受訪時竟然說：「我以前是一個很嚴肅的舞者。」藝名Dark Horse的文秉順是B-boy出身，曾在2019年「嘻哈國際世界大賽World Breaking Battles」中榮獲最高殊榮THE KEN SWIFT AWARD，又在國際霹靂舞賽事「The Battle」中贏得對戰和表演兩項世界冠軍。

舞者生涯屢屢獲獎，但文秉順經歷親人離世後改變人生觀，跳舞不再是生活的首位，更重要是與家人和學生一起享樂。他現在更強調要跳得快樂，遂於一年半前開始拍攝reels，上載至社交平台。《晚安大小姐》challenge近日傳到香港和台灣，YouTuber和藝人紛紛挑戰，扮演兩個日本執事跳舞哄大小姐入睡。文秉順早於4月底已經上載challenge短片，可見非常緊貼潮流。他說自己經常滑看Instagram的reels推薦頁面，留意最新的跳舞挑戰。這名新潮教授大多取景大學校園拍片，從挑選地點、拍攝到剪接，製作一條reels只需30分鐘。

游走韓國大街小巷，K-pop歌曲不絕於耳，文秉順說流行音樂對韓國人來說非常熟悉，「很多人會哼着他們熟悉的歌曲，跳着喜歡的舞蹈」。他提到，K-pop跳舞班更是深受小學生歡迎的課外活動，有指新冠疫情後學童運動量不足，一些學校亦在體育課以外加入跳舞班，善用學生對跳舞的興趣。

文秉順挑戰Toca Toca動漫舞

shorturl.at/mvGKj

文：朱令筠

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕編舞 霹靂舞 hip hop 韓流 跳舞挑戰 dance challenge 跳舞 k-pop 開眼 文化力場

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