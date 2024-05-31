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內地粉絲紛來睇騷 文青區開店賣周邊 韓星襲港 帶動強勁經濟圈

【明報專訊】今年初得知韓國著名女歌手IU（李知恩）會來港開演唱會那瞬間，受到撩動的內心一心只想撲飛，沒料到因此而見識一場韓星巡唱香港牽引起的強大經濟力，先是見證着韓國、台灣、內地由四川到珠海的粉絲如何撲飛來港睇騷，繼而是銷售相關主題產品的Pop Up Store（主題商店）在上環文青區彈起並大排長龍，附近更有應援的café出售藍莓飲品，賣到斷市連冰塊都售罄；不少香港粉絲分享，購買周邊產品動輒位位「跌了過千元」才出到門口，韓星在港開騷的這個經濟圈，不容小覷。

IU演唱會剛於過去周末、一連兩日在亞洲國際博覽館舉行。有別過去韓星相關演唱會周邊產品（即手燈、T恤、精品等）只在會場發售的做法，主辦單位今次辦了一個Pop Up Store，更選址在上環文青區的西街設店。

令人意外的是，雖然主題商店位處地點相對「隔涉」，不如其他明星應援站常在尖沙嘴、旺角或深水埗等交通較便利之地舉行，但結果開店首日即5月16日（一個工作天、周四、IU的生日）竟吸引了數以百計粉絲大排長龍4小時等入場消費，人龍在上環窄斜的小街繞了個圈。雖然店內產品售價絕不便宜，手燈450元、港場限定T恤390元、棒球帽280元，但很多都迅速沽清，在香港粉絲討論區所見，不少人留言稱在此花費逾千港元購物。

café變身應援店 主題特飲賣斷市

筆者在剛過去周日演唱會前的下午到場參觀，周邊商品大多售罄，雖然人龍亦因而消散，但門外仍聚集不少專程來影相打卡的粉絲，有的拖着篋前來、有的專心在門外擺pose影相，當中為數不少是講普通話的內地粉絲。

不足200呎的店內則擠滿了人，有人忙着跟佈置或簽名海報影相，有人忙着詢問還剩什麼產品有售，基本上內裏可謂一眼看穿，5分鐘可以逛完，對早前排隊苦候4小時的粉絲深感拜服。

走出主題店轉個街角，便是早前由香港粉絲後援會選址為IU辦生日應援活動的café。THE STATION本身為一間跑步主題的咖啡店，有自家設計的跑步用品出售。負責人Adrian談起，那5日應援café運作是一項新嘗試體驗。「其實（初接觸）都是一個月前，相信後援會應是知道Pop Up Store安排，就在附近物色咖啡店做應援，來問我們可否在此放置應援品及佈置，由於我們過去與跑會、單車會、瑜伽班等有合作活動，覺得試吓也無妨。」Adrian說，變身應援café這回事十分有機及彈性，結果反應都頗驚喜。

「我們安排了一杯主題藍莓特飲，結果首日中午便賣斷了！」Adrian說，翌日更要忙着補貨如去買多些冰塊做特飲，單日售出幾十杯，應援那5天的生意及人流是平時的4倍，故也要急找兼職員工幫忙，「都是一個不錯的體驗，見有些fans來聚會都幾開心」。

票務隨客源起變化 炒風未息

其實，隨着疫情過去，娛樂文化產業復常，韓流作為現今流行文化代表，韓星見機不可失，紛紛湧出國辦巡迴演唱會搵真銀。過往韓星會直接到內地開演唱會或見面會，但中韓關係因韓國部署「薩德」導彈防禦系統而陷入緊張，觸發2016年中國發出「限韓令」後，韓星至今都未能在內地開騷，促使近年大量韓星轉移陣地到香港。

只要翻一翻在機場旁的亞洲國際博覽館的未來3個月的活動日程及相關資訊，可見近七成活動都是藝人演唱會／見面會，並可見韓星來港開騷有幾頻繁，接近每月都有最少一個，男明星如金秀賢8月有見面會；男團成員邊伯賢、都敬秀，男團RIIZE，女團IVE、aespa、ITZY等亦有演唱會，門票全都近千元起跳，可以想像單是門票收入都不菲。

限韓令促使內地粉絲紛紛來港睇騷見偶像，商業模式亦開始有所變化，例如今次IU演唱會，門票優先發售單位已不再是香港銀行信用卡，而是內地旅遊平台，故在香港搶票已成為與內地14億人一起競爭的盛况。遺憾的是，香港演唱會的售票制度及系統之落後程度，繼續遙遙領先周邊地區，缺乏實名制容讓龐大黃牛集團有機可乘，無論受歡迎的韓星港星台星以至內地歌星，在港演唱會的門票經常被不法兜售至2至3倍價格，至近4000至5000元。

限韓令下 港成韓流集散地

究竟韓星演唱會的內地觀眾比例多少？根據筆者這個周末看IU演唱會的個人觀察（強調絕不科學），由搭機鐵往亞博的一刻開始，到亞博場外公眾地方及食肆游走所見，有近半在場人士是操普通話的內地旅客。

「我的票要用3倍價錢買。」跟坐在身旁、來自珠海的少女粉絲搭訕時所知，雖有內地旅遊平台售票，內地粉絲如她最終都是搶不到，只能無奈買黃牛票。由於交通便利，香港酒店房價也貴，少女表示她取道即日來回的方法，一完騷便會坐車回珠海。她指近期日本明星開始可以在內地演出，但韓星仍然是不能，「台灣（演唱會）去不到，韓國又因內地網絡問題難買票」，故取道來港看騷對她來說是相對可行一見偶像的方案。

有追韓星多年的朋友笑言：追星的路是用錢鋪出來。娛樂文化產業本身有很強的經濟動力，當中涉及很多經濟活動及產品。隨着近年韓流及內地限韓令的影響，這一年香港成了一個韓流集散地，促進了周邊經濟活動，傳統如旺角信和的唱片店會增加專輯貨量以供銷售外，就如今次IU香港演唱會，其代言的運動品牌都在尖沙嘴及博覽館港鐵站，趁機大賣廣告，吸引支持者消費。有趣的是連IU代言的韓國燒酒品牌都在港加入戰陣，消費指定金額送小卡等，促銷手法真可謂五花八門。

粉絲盼自然運作 憂偶像「被盛事」

對於近年政府熱中盛事，不少香港粉絲都坦言，偶像活動自自然然運作便好，最好政府不要理，反擔心其所支持的偶像被政府相中「變了盛事」，始終市場會自行運作，走出一個經濟及生態圈。無人知曉千變萬化的國際關係走勢如何，政府如過度高估相關經濟效益，插手「推動」娛樂產業市場，忽然雄心壯志大興土木建造大量巨型場地，一旦國際如中韓關係改善，韓星轉攻內地，表演場地很可能迅即丟空拍烏蠅，出現另一種慘况。

文：飛力士

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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