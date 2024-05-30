seasonal picks：K-pop搖滾風 盡顯野性反叛

搖滾1980s

BONBOM的設計師Jo Bon Bom以其熱愛的電影《末日先鋒》、《22世紀殺人網絡》和《第五元素》等為靈感，再配合極具1980和1990年代重金屬樂隊風格的圖像，創作了10款限量版T恤，夏日簡單穿上就輕易塑造如韓國女團般的搖滾造型。●

迷幻豹紋

韓國女團的形象多元，但曲風大多需要配合火辣勁舞來提升觀賞度，hip-hop、rap、R&B或電子舞樂所佔比例比搖滾樂為多。不過她們可不會排斥帶有搖滾風格的著裝，迷幻色彩的豹紋hoody、狂野的牛仔靴和帶有鍋釘的手袋盡顯野性反叛，與搖滾樂精神不謀而合。●

彩色夏威夷恤

撩動長髮跳着電臀舞，是韓國女團迷倒眾多少男少女的厲害法寶，穿上色彩豐富的夏威夷恤隨風姿飄動，已經是個簡單而煞食的造型。●

學院風格

韓國的偶像藝人被稱為「愛豆」（idol），10多歲就開始過五關斬六將，不過骨子裏依然是個青春少艾，帶點搖滾的學院風格就甚為適合。●

華麗叛逆

韓國女團的形象由清純甜美到高冷酷颯都有，不過即使如此，造型總要加點離經背道或玩玩性感擦邊球。將一件類似內衣的胸衣外穿，內襯重金屬樂隊的圖案T恤，再反高潮戴上老爹風的金絲眼鏡和浮誇的粗金頸鏈，glam rock的華麗叛逆油然而生。●

混搭效果

K-pop混雜不同曲風，著裝也會有折衷主義式的混合風格。在選擇合適的rock style衣飾同時，不妨考慮將高、中、低價單品混搭，或會有意想不到的效果。●

查詢： Alexander McQueen 2653 8468（K11 MUSEA店）

Cartier 8105 5008（中環店）

Celine 2869 4886（太古廣場店）

Charles & Keith 9689 5314（K11 MUSEA店）

Diesel 3101 2880 （時代廣場店）

H&M 2337 3400（銅鑼灣店）

Maje 2234 7396（ifc店）

Sandro 2234 7851（ifc店）

Swarovski 2699 8638（ifc店）

Valentino 2523 8035（置地廣場店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：溫兆明

協力：劉詩言

模特兒：Kate M. （Primo）

化妝及髮型：Kennis Leung

編輯：陳淑安

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