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beauty：混合不同香調 展獨特風格 香水迷人花香 散發高雅氣息

【明報專訊】自古以來，人們都渴望自己能夠散發出如剛採摘鮮花的香氣：古埃及人珍視花香勝過金錢，而東方國家甚至利用薰衣草和常綠花草作為藥用和治癒用途。來到現代，人們依然像古人一樣迷戀花香，並帶來了中性、能混合配搭使用的香水。

在市面上眾多的香水系列中，最廣為人認識和容易辨認的，相信是花香調香水莫屬。這個龐大的香氣家族，以花朵主導的香調為特徵，大多數人往往會先想到較為常見的玫瑰、茉莉、橙花和鈴蘭，另外，還有一些不太為人熟知，但仍是花香類的香調，比如丁香、鳶尾花和依蘭依蘭等。

花香種類廣泛

雖然大多數花香調香水聞起來簡單清新，但花香的種類實在廣泛，香水製造商會根據實際的花材來描述香氣，例如茉莉、橙花、栀子和茉莉百合等白色花朵予人醉人香氣，玫瑰和天竺葵明亮濃郁，而薰衣草或甘菊則散發草本氣息。花香調香水既古典又多樣，每一款都像一束獨特的鮮花，由不同的香油比例組成，以增強和突顯香氣。廣泛的花香調香水由充滿女性氣息的雛菊和栀子，到清新的橙花和檸檬皮，以至粗獷的雪松木和檀香木，每款都擁有獨特氣味。

結合果香、木質或麝香

隨着時代轉變，為避免花香調香水聞起來過時，調香師會結合現代化和通用的香調，搭配傳統花香元素，例如加入柑橘、水果等香氣，增添清新與活力的感覺。木質或麝香的基調，則為整體增添穩重和優雅氣息，創造出均衡的香水組合，吸引非花香調香水的愛好者。部分調香師更拋棄傳統固有觀念，創造出無性別的香水，以擁抱時下講求的性別多元化。事實上，香味並沒有性別之分，花朵的芳香氣息適合任何追求高雅感覺的人，只要自己喜歡，男士亦可以使用花香調香水。

要數經典的中性香水系列，Gucci Beauty推出的The Alchemist's Garden系列是其一，創作靈感源自煉金術，採用珍貴的成分調配而成，將大自然的精華蒸餾成優雅香氣，系列中的每款香氣，也以一種獨特成分為基礎，呼應品牌的特色元素。系列備有多款特別配調的香氛、香水油和香氛花水，讓用家隨心混合不同香調，展現獨特風格。例如新增的The Alchemist's Garden The Heart of Leo香水（$2850/100ml），便可配搭系列的花香調香水使用，以不同馥郁的花香，襯托出其甜美和琥珀香氣。●

查詢：Armani Beauty 2918 1871（太古廣場店）

Dior 2987 8233（K11 MUSEA店）

Gucci Beauty 3755 4592（海港城店）

Issey Miyake 2262 6911（FACESSS海運大廈香氛專櫃）

Prada Beauty 28318565（銅鑼灣崇光百貨專櫃）

Serge Lutens 2789 2216（ifc店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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