the buzz：融合傳統與創新 維港映襯下的奢華生活

一個發展成熟的城市對奢侈時尚品牌來說，當然是一個條件優厚的市場，如香港早在1960年代開始步入經濟起飛時期，多年來豐裕的生活孕育了港人的生活品味。Louis Vuitton早前舉辦Savoir Rêver 2024活動，將香港瑰麗酒店Harbour House佈置得美輪美奐，放滿名設計師為LV創作的Objets Nomades系列精彩家品，以及品牌引以為傲的行李箱、多款珍稀皮革手袋和珠寶腕表等；配合為場地設計的巧思佈局，令一眾明星名人，以及對LV趨之若鶩的潛在客群慕名而來。

睡牀行李箱新演繹

活動展出的第1個區域名為Women's Boudoir​（A），展示LV將傳統與創新融而為一的世界。當中的焦點包括綴以粉紅色內層並用以擺放珠寶的Malle Coiffeuse行李箱；Objets Nomades的作品則有出自Fernando & Humberto Campana的Bomboca梳化，以及由Atelier Biagetti設計、靈感來自LV標誌的Monogram迷人Flower Tower坐燈。第2區來到Hong Kong by Day​區域，這裏展示出自著名倫敦設計師Raw Edges的Binda梳化和Binda扶手椅（B），靈感取材自網球兩部分連接在一起的縫線，因此命名為Binda。梳化的形態與滾邊細節呈鮮明的對比，為大廳提供一道矚目而流暢的線條。低調的流線形皮革靠背和以柔軟絲絨製作的舒適座椅，提供舒適的包覆感覺。連接花園的室內一角，則放上品牌剛於今年米蘭設計周推出的新款Bed Trunk睡牀行李箱（C），這款硬箱作品以1865年LV設計的初代牀箱為靈感，在經典Monogram帆布硬箱中內置便攜式摺疊牀，可以輕鬆展開變成一張躺椅或單人牀，設計可堪玩味。

梳化化身閃亮銀雲

另一房間向Exotic手袋系列致敬（D），特別展示了多款採用珍貴材質與尖端工藝製成的手袋，包括一款靈感來自Blossom珠寶系列的小手袋Blossom Pouch，另外亦有採用嶄新全息炫彩技術的珍罕手袋，帶來柔媚的淡粉紅和優雅的灰色，每款均具備微妙的條紋圖案，在不同光線和角度下呈現若隱若現的獨特色彩。再深入展場來到Hong Kong by Night區域（E），會發現Pharrell Williams設計的LV Dart Trunk以及一系列為男士而設的行李箱和皮革手袋。為了慶祝Objets Nomades成立10周年，Fernando & Humberto Campana兄弟設計的Bomboca梳化和Cocoon吊椅，製作了全新版本Mirror Bomboca和Disco Cocoon（F），限量發行8件。每件Mirror Bomboca都需要6星期的建模工作，拋光效果亦需時兩周，令梳化效果如一朵閃亮的銀雲。Disco Cocoon的穿孔外殼和墊子上則覆蓋了1萬多塊手工放置的鏡子瓷磚馬賽克，閃爍反射營造迷人效果。活動以Harbour House泳池邊的Louis Vuitton布景設計作為結尾，並擺放了多盞Lanterne燈飾，效果美不勝收。●

查詢：Louis Vuitton https://hk.louisvuitton.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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