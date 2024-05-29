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人性化智能家電 節能慳錢 提升生活質素

【明報專訊】設計的其中一個社會功能，可能是將專業技術普及化。以相機為例，以前需要弄清快門光速，才可以成為攝影師，門檻相對地高，當下的智能手機卻由電子技術及程式代勞，不懂當中原理也可以輕易拍出靚相。除了將專業技術變得普及，設計也需要更人性化，以提升用家的生活質素。今年踏入125周年的德國家電品牌Miele的年度企劃，便在科技中帶來意想不到的「人性」。

科技日新月異，大眾都視新技術為理所當然，但新技術產品要同時兼具人性化，卻並非所有品牌都做得到。Miele近年有不少有趣的新技術，如2013年推出、針對用家滿手東西但要開啟門扉時的Push2Open和Knock2open功能，讓人輕按或輕敲便能開啟櫃門；2019年推出能隨時細察焗爐食物狀態的攝影監控功能FoodView；2022年推出具HydroClean自動清潔功能的蒸焗爐Combi Oven，減輕清潔爐身內籠的煩惱……這些都是結合軟件和硬件創新、微調生活瑣事的人性化設計。

今年品牌有不少新作，如品牌焦點的125周年紀念Gala系列，為品牌多個革命款式如涵蓋15個不同產品類別的7000系列廚房電器，推出減少指紋和水印的霧黑色（Matt Black）飾面，屬低調而實用的選擇。同期新出的百搭而長青的珍珠米色（Pearl Beige）則能迎合不同裝修陳設，從而減少因裝修而產生的變相浪費。

長青中性色調 貼合家居潮流轉變

品牌創辦人家族的第4代後人、品牌共同持有人兼執行董事Dr. Reinhard Zinkann說︰「我們為周年限量Gala系列選擇特別的Matt Black色調，既貼合潮流同時不失雋永。今年米蘭家品展期間，不少品牌均用上黑色和米色這兩種色調，可見貼合潮流。我們也是一個着重產品質素的品牌，這兩種中性色調不單能貼合不同家居潮流，亦為家居設計師提供更靈活的創意空間。整個以Matt Black為本的周年紀念Gala系列，都是較高級而非入門、有潛力成為熱賣品的款式，Matt Black色調能夠更進一步提高銷量。」入選Gala系列的7000系列廚房電器，本身有不少新技術。例如2019年推出、能感應用家步近而讓焗爐內部自動亮燈的MotionReact功能；同年推出具Intelligent Pan Detection功能的全表面感應爐面，可智能追蹤鍋底讓用家能隨意調位，而毋須個別調節火力，都是系列重點技術，裏應外合的軟硬件設計便利用家。

手機應用軟件 專業技術大眾化

今年Miele則推出了3個不同方向的手機應用軟件，從多方面改善生活。針對歐洲巿場的Consumption Dashboard程式，讓用家能看到多款家電如洗衣機和洗碗機的用水和用電量，並總結每月統計報告，提供節能所需的環保數據。專門針對焗爐而設計的MealSync軟件，則配合備有能辨認食材的人工智能Smart Food ID，讓不同食材如主菜和伴菜能同時煮好上碟，讓大家擁有廚師一樣的專業技術。同樣將專業技術大眾化的還有Wine Storage Guide程式，能按藏酒類別如紅酒、白酒、香檳等，在酒櫃內分區調節溫度和濕度。總括而言，今年的軟件升級將不少專門技術和界面設計，與人工智能結合。

「我們有超過30年的電子控制技術和經驗，有自家的電子工程知識和廠房。當用家體驗成為潮流前，我們已着手鑽研MealSync、Smart Food ID、Wine Storage Guide。Wine Storage Guide除了應對不少人買下優質葡萄酒而不知道如何儲存的情况外，亦貼合愛酒之人一口氣買下整箱收藏的情况。我們往往過度用水用電，傾向兩件襯衫便開洗衣機而不關心能源和用水量，Consumption Dashboard便幫助用家了解真實耗能數據。這些並非人人也會用上的附加功能，但卻能讓人感到為人際關係和環保出一分力，而非純粹在功能層面改善生活。用家介面是個涵蓋多方面的範疇，我們將它一步步注入產品之中，也同時讓用家省錢、為環保出一分力。」

配合人工智能 貼合可持續發展

Zinkann也指出︰「我們現時在生產線上亦會用上人工智能，如以多角度鏡頭配合燈光為產品作品質檢定。人工智能是個很好的幫手，我們需要明白它的可能性，有別於它能提供的實際幫助。我們的生產線與人工智能的結合，便正正以此為考量，大都是集中於自動化部分，如物流等。同樣，我們產品的人工智能亦以因材施用為原則，不少更以可持續發展為依歸。如我們的洗衣機，會自動調配用家經常過量使用的洗衣液，改善用電和用水，令產品更環保。另一例子是焗爐，焗爐面向的用家種類很闊，由Hobby Chef到只是下班焗薄餅的人，又或是要照顧一家大細的主婦，我們在設計產品時便需要考慮到各種用途。我們的產品具人工智能，能為用家選出最好的功能程式，解決一般人使用焗爐時過度用電的情况，貼合可持續發展定位。」●

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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