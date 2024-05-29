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飲食

威士忌杯歎啡 趁熱聞香

【明報專訊】屹立西營盤8年的Stone Coffee，不計戶外數個座位，店面才3、4個對窗客座，望着外頭坡道行人上落。咖啡選擇卻多出預期，單是意式咖啡的自家拼配豆都有3款，兼有單一產地濃縮咖啡可選；用作手冲咖啡的單品咖啡豆更有不少珍稀競標批次；掛耳包與競標豆則為了延長風味及保鮮期而注入食品級氮氣，乃本地少見之講究。

早於2018年，小店的手冲咖啡已提供2種品飲杯，營造懸殊風味體驗。愛酒的老闆覺得威士忌酒杯能呈現咖啡香氣之美，故以它增强嗅覺體驗，沿用至今。「威士忌酒杯的設計，營造空間讓酒體盡量接觸空氣、揮發香氣，然後讓香氣透過狹窄的管道凝聚，有助聞到更强烈香氣。高溫時咖啡香氣較突出，一般建議客人趁熱以威士忌杯聞香及品嘗。」Stone Coffee 經理Jackie Lo解釋，喝咖啡同時使用嗅覺與味覺，增強嗅覺體驗對辨識風味有幫助。

隨威士忌酒杯同時奉上的另一杯子，材質、大小、形狀各異，是丹麥品牌Bodum Espresso Cup。Jackie形容其杯口較闊，微微外擴，有助「攤開杯咖啡」，將風味層次攤展得更開闊，感受更細緻風味。此杯也用於濃縮咖啡，有助帶出自家拼配豆中的果酸風味，圓底設計帶出甜感。

Iced Americano不是貴物，店家選杯卻很慎重，不似坊間常見以膠杯與飲管上桌。飲用體驗是考慮因素：「選用雙層玻璃杯想令咖啡保持冰凍，避免客人握杯時，手溫加速融冰。玻璃杯經預先冷藏，以達更佳保溫效果。至於不用飲管，是為環保。」店內冷、熱Americano均用上杯壁較厚的杯子，「配合中至中深烘焙的咖啡，使口感不致單薄。杯壁厚度影響品飲時的嘴唇觸感，從而影響對咖啡口感厚薄的印象」。

直口杯、敞口杯 適用不同情况

坊間杯子種類繁多，若想開始以不同杯形探索風味體驗，該如何入手？同是「杯子控」的Jackie認為家中配備一隻直口杯、一隻敞口杯，已適用於不同情况。「先留意自己喜歡冲泡和飲用的咖啡類型，若是日式深烘的愛好者，宜選杯壁較厚、圓身的陶瓷杯，較能突顯甜感和口感，不宜選擇敞口杯緣使味道分散。至於淺炒愛好者，較適合以薄身、敞口的陶瓷杯飲用。我個人喜歡用英式茶杯，杯壁薄、圓底、敞口設計，飲淺炒較易入口，不致過酸。」●

Stone Coffee

地址：西營盤正街56號

IG：@stonecoffee.hk

營業時間：早上8:00至下午5:30（周一至五）；早上8:00至晚上6:00（周六、日及公眾假期）

文：吳穎湘

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