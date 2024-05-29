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飲食

鑽研雙緣品飲杯 一杯咖啡嘗兩味

【明報專訊】「我家杯子很多。」不少咖啡師如此說。愛好精品咖啡者，是有種儲杯癮。品飲無數，深明同一壺咖啡，以不同形狀的杯品飲，味道截然不同，杯口設計尤其關鍵。是故精品咖啡店、咖啡比賽上，除了在選豆與研磨、冲泡上講究，選杯往往費盡心思。近年不難發現，有心的店家端出手冲咖啡時，會提供兩款不同形狀的杯子，帶出反差的風味世界，甚至有店主歷數年鑽研雙緣品飲杯，務求一杯嘗兩味，讓飲者驚歎味蕾奇妙，以致好好品嘗咖啡，甚或世間之味。

每隻杯子的形狀，也能演繹一個獨特的風味世界。合適的杯子，往往可放大良好的風味特徵，諸如放大花香果酸、突出甜感、增加層次感等。愛好品飲者，偶有一壺斟幾款杯細嘗的閒情，探索同一咖啡的多種面貌，是為樂趣。

喝咖啡的嗅覺體驗

「杯口形狀影響入口時咖啡與舌頭的接觸點，從而帶來不同風味感受。」Urban Coffee Roaster創辦人之一Gary Au說。他設計了一隻雙緣品飲杯（2-WayCup），將兩種風味體驗集於一杯。杯身一線區分的顏色差異，鮮明提示兩邊杯緣形狀有異，嘗出不同味道。他解釋，以杯緣較窄、直身的一邊飲用，咖啡液會導向舌頭前端及中間，產生更甜、强烈的風味，口感較醇厚。把杯扭轉到杯緣較闊、外擴的一邊飲用，咖啡液會導向舌頭後方，使鼻後嗅覺更強烈感受香氣與花香，咖啡液亦更易擴散至舌頭兩側的酸味區域甚至整個口腔，有助感受果酸風味，餘韻悠長。「喝咖啡時的嗅覺體驗，除了經由鼻孔吸入外界氣味的鼻前嗅覺，還有鼻後嗅覺（氣味經由口腔後方進入鼻腔），對整個品嘗體驗影響更大。」

萌生2-WayCup的念頭，始於過往比賽，他常為選杯陷入兩難。「大部分比賽，參賽選手只能選一款杯予評判品飲，直口杯呈現咖啡甜度、口感較佳；敞口杯表現酸度、餘韻較佳，總得取捨。」尋尋覓覓，找不到一隻兩全其美的杯子，索性2020年展開了造杯之旅。由畫圖到找到陶藝師手做，溝通、揑造、測試、改良，須一一克服不少技術難題。2022年，膽粗氣壯帶着第三版原型參與世界咖啡調酒大賽，讓評審品飲，引起外界興趣，想像大量生產的可能。後來輾轉間找到陶瓷製造商Loveramics合作，單就杯口傾斜角度的調整、平衡品飲效果與美觀度，多番溝通往來校正，已花了1年多，完善版本最終在2023年10月面世。

精品咖啡蘊藏豐富味道寶藏

Gary覺得，味蕾是天賦的禮物，飲食是享受。2-WayCup不只限用於咖啡比賽，也想讓大眾共享品嘗的樂趣。「Tasting不如想像般高深，簡單以一隻杯、兩種杯口，已能帶來新體驗。」精品咖啡總是慢慢歎，隨溫度下降，味道逐漸變化，風味綻放，原來也跟味蕾感受有關。「咖啡的溫度愈接近人體溫度時，味覺感受會放大，所以稍稍降溫，味蕾感受到更多甜度、酸度，辨識更多風味。引伸在飲食上亦然，若只為充飢便很浪費，明明能以味蕾好好享受。」香港咖啡文化日漸發展，很多人已知道精品咖啡蘊藏豐富味道寶藏，「我想再行前一步，讓人飲得更細緻」。

4月中旬芝加哥舉行的2024 World Brewers Cup中，一名奧地利選手Martin Wölfl奪冠，當時也選用2-WayCup作比賽用杯，令這雙面杯子聲名大噪。●

2-WayCup

IG：@2waycup

文：吳穎湘

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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