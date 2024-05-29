啞黑表盤 紅色點綴 「單車版」腕表 讀取騎行速度

近年Tudor推出新表的節奏相當有效率，差不多每季也推出一些新表/新搞作，但像今次在表展前後分別推出prelude和follow-up表款，可謂絕無僅有。最新發表的腕表，就把眾人之前的焦點Black Bay移師至Pelagos系列。

Pelagos系列是品牌在2012年推出的表款，是一系列以潛水為主題的腕表，初期採用鈦金屬材質製造表殼和鏈帶，比鋼輕巧，並具有高強度與良好的抗腐蝕能力，以及優異的抗氧化能力，非常適合運用在潛水腕表上。後來系列再發展出Pelagos FXD系列，腕表表殼和固定式表帶桿連成一體（FXD便源自fixed一字，即固定的意思），確保配搭織物表帶的腕表不會脫落，在運動時更加安全。

測速計為單車運動而設

今次面世的Pelagos FXD Chrono腕表卻離開海洋回到陸地，推出專為Tudor職業單車隊（TUDOR Pro Cycling Team）設計的「單車版」表款，以輕巧和功能設計，演繹單車運動主題。腕表換上碳複合材質表殼，搭載高性能品牌自家機芯，並伴隨車隊出戰全球最具挑戰的頂尖賽事，包括2024年環意自行車賽（Giro d'Italia）。職業單車賽是一項極富挑戰的競技運動，踩下踏板的每一步都在考驗車手體能與心志的極限，途中更隨時可能發生致命風險。這款以職業單車運動為靈感的腕表，除了要滿足單車運動的嚴苛要求，也要特別方便車手操作。品牌從職業車隊的裝備中汲取靈感，正如世上最快的單車均由碳纖維製造，品牌亦特別選用碳複合材質來製成新款計時腕表。

堅固耐用的物料以外，品牌在設計時還充分考慮車手在騎行過程中的實際需要。一般來說，計時表的測速計適用於測量汽車速度，品牌以往計時表款配備的大部分也是賽車運動測速計，而今次這款「單車版」腕表的測速計，卻以單車手的騎行速度為標準作出調整。測速計刻度以螺旋方式「圍繞」表盤，只需一瞥便可讀取騎行時的平均速度，其測速計功能可說是專為單車運動而設。

研發更輕薄織紋表帶

腕表直徑為43毫米，啞黑色碳複合材質表殼配搭啞黑色表盤，以搶眼紅色點綴，經典配色與品牌職業單車隊呼應，表盤搭配一體成形夜光陶瓷複合材質立體鐘點標記，旨在增加發光面積，確保在嚴苛環境中清晰易讀。跟其他潛水表款一樣，採用1969年面世的「雪花」指針，塗有X1級瑞士Super-LumiNova夜光塗層。織紋表帶則由品牌長期合作的法國聖艾提安（St-Etienne）地區的Julien Faure家族企業製作，採用19世紀提花織機編織而成，品質上乘牢固且佩戴舒適。這次用到的高科技表帶，由Tudor與Julien Faure合作研發而成，更輕薄。

機芯是一枚腕表的靈魂，Pelagos FXD Chrono搭載品牌原廠機芯MT5813型，具備時、分、秒顯示、計時及日曆功能。此款機芯採用品牌經典啞面飾面，並配以標誌的一體成形鏤空鎢金屬自動陀，配備導柱輪和垂直計時離合輪裝置。機芯配備矽游絲，動力儲備長達70小時。機芯不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。經組裝後測試，每枚計時腕表的每日平均走時誤差在-2至+4秒之間。同時在香港現身、周杰倫參與設計的Black Bay Chrono Pink用的也是相同的機芯，但因為之前已詳細介紹過，這裏也就不多贅了。但據聞限量1000枚的表款已全數售罄……

首枚METAS GMT腕表

除了這兩枚難得一見真身表款，表展重點作如Black Bay 58 GMT和Black Bay 58 18K等也有來港。雖然在早前的表展特刊中已約略介紹，但還是想強調當中的一些重點。Black Bay 58 GMT固然是此系列表款中的首枚GMT腕表（之前的GMT功能只有出現在41毫米的Black Bay系列中，未曾搭載在直徑39毫米的Black Bay 58中），而腕表搭載的MT5450-U，也是品牌全新推出的機芯。MT代表Manufacture Tudor，即品牌自家製作，而U則代表腕表除了獲得COSC瑞士官方天文台認證，也同樣獲到瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證，每日平均走時誤差不超過5秒（0至+5秒），這也是第一枚獲頒雙認證的GMT腕表！

加10萬元升級18K金表鏈

至於Black Bay 58 18K則是3年前首次推出的18K黃金表的加強版，由舊款的棕色鱷魚皮表帶升級至18K黃金鏈帶，原本的皮帶款定價 $140,300，金鏈帶款則為$249,800，再次打破品牌定價最高的腕表紀錄。品牌推出鏈帶款，並非要取代原本的皮帶款，而是為大家帶來更多選擇，你又會選擇哪一枚？●

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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