明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第503期

Happy Pa Ma

特教樂與路：視障咖啡師 超越界限

【明報專訊】最近認識了一個教授冲調咖啡的機構，教學員如何冲調虹吸式咖啡。我是咖啡愛好者，當然覺得絕對吸引，於是聯絡了機構的創辦人，希望多了解機構的工作，怎知一談就格外投契，更被創辦人的一股熱情融化。她致力為殘疾人士謀出路，希望為他們提供工作機會，找回生活目標。

3年前，她遇上幾名視障人士，知道他們失業多時，於是萌生起教授他們冲調虹吸式咖啡的念頭。他們從選擇咖啡豆、掌握水溫、控制時間及冲調技巧等開始學習，由於幾名視障人士本身都喜歡喝咖啡，於是努力練習。開始時的確有困難，也曾被熱燙的咖啡壺燙傷。可是，當人擁有目標，所有的困難都會變成推動力，就這樣，第一屆的視障咖啡師成功畢業了。

實習展所長 顧客好評如潮

機構負責人四出為他們找實習機會，她跟蘭桂坊的西餐廳、故宮博物館、公私營商業機構商討騰出空間及時間，讓她帶着咖啡師來實習。起初，大家都抱着試驗的心態，慷慨地提供場地及時段讓這幾名視障咖啡師一展所長，怎知道顧客們甚為欣賞這班非常咖啡師，好評如潮。於是，這些場地現在變成了穩定的實習場所。

機構負責人表示她已經培訓了不同咖啡師，包括因黃斑病變而失去五成視力的婆婆、有視障兼聽障的、有智障及自閉症譜系的，他們都從零開始學習，唯一的共通點是熱愛咖啡。現在他們的共同目標是培訓下一梯隊的咖啡師，期望透過跟不同能力的學員互相合作，讓外間更加體驗共融的精神。於是，我誠意邀請機構跟學校合作，讓我的學生擴闊視野，多加學習。

分享患病經歷 學生肅然起敬

起初，學生們不大熱中冲調咖啡，只知道是一個課程。他們最大的期望是親手冲杯咖啡給父母或老師喝。

怎知道，第一堂課的導師是全失明的咖啡師，靠着導譯員的口頭提示，一邊介紹虹吸式咖啡的特點，一邊示範冲調。看着她整整齊齊地排列工具，很有步驟地由煲水消毒咖啡壺，到開煮咖啡，都能一一清楚展示給學生。過程中，她自如地開火、注水、攪拌、清潔等，完全不受視力障礙影響，非常熟練。

學生們覺得很詫異，不時在我旁邊輕聲的問：「她真的看不到嗎？她如何學懂的？很困難呀！」

我回答：「對呀，每個人成長總有困難，看你如何克服它。我很欣賞她的毅力。」

身旁幾個學生看着咖啡師，眼神充滿敬意。課堂完畢後，學生還很想了解她小時候突然失去視力的經過。從患病到自強，這名咖啡師柔聲地娓娓道來，學生很專注地聽，比任何時候都專心，而且帶着一份佩服及尊重。

機構每星期都請來不同的咖啡師指導學生，他們各有身體障礙，但對於冲調咖啡的嚴謹程度，令學生佩服不已。課堂完畢後，學生們走過來跟我說：「我想畢業後跟他們一起出外冲調咖啡！」原來，積極的種子已經在心靈中萌芽，就讓我們等待結果的一天。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第503期]

相關字詞﹕傷健共融 咖啡師 咖啡 親子筆陣 名人KOL 譚蘊華 特教樂與路

上 / 下一篇新聞