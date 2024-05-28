特教樂與路：視障咖啡師 超越界限

3年前，她遇上幾名視障人士，知道他們失業多時，於是萌生起教授他們冲調虹吸式咖啡的念頭。他們從選擇咖啡豆、掌握水溫、控制時間及冲調技巧等開始學習，由於幾名視障人士本身都喜歡喝咖啡，於是努力練習。開始時的確有困難，也曾被熱燙的咖啡壺燙傷。可是，當人擁有目標，所有的困難都會變成推動力，就這樣，第一屆的視障咖啡師成功畢業了。

實習展所長 顧客好評如潮

機構負責人四出為他們找實習機會，她跟蘭桂坊的西餐廳、故宮博物館、公私營商業機構商討騰出空間及時間，讓她帶着咖啡師來實習。起初，大家都抱着試驗的心態，慷慨地提供場地及時段讓這幾名視障咖啡師一展所長，怎知道顧客們甚為欣賞這班非常咖啡師，好評如潮。於是，這些場地現在變成了穩定的實習場所。

機構負責人表示她已經培訓了不同咖啡師，包括因黃斑病變而失去五成視力的婆婆、有視障兼聽障的、有智障及自閉症譜系的，他們都從零開始學習，唯一的共通點是熱愛咖啡。現在他們的共同目標是培訓下一梯隊的咖啡師，期望透過跟不同能力的學員互相合作，讓外間更加體驗共融的精神。於是，我誠意邀請機構跟學校合作，讓我的學生擴闊視野，多加學習。

分享患病經歷 學生肅然起敬

起初，學生們不大熱中冲調咖啡，只知道是一個課程。他們最大的期望是親手冲杯咖啡給父母或老師喝。

怎知道，第一堂課的導師是全失明的咖啡師，靠着導譯員的口頭提示，一邊介紹虹吸式咖啡的特點，一邊示範冲調。看着她整整齊齊地排列工具，很有步驟地由煲水消毒咖啡壺，到開煮咖啡，都能一一清楚展示給學生。過程中，她自如地開火、注水、攪拌、清潔等，完全不受視力障礙影響，非常熟練。

學生們覺得很詫異，不時在我旁邊輕聲的問：「她真的看不到嗎？她如何學懂的？很困難呀！」

我回答：「對呀，每個人成長總有困難，看你如何克服它。我很欣賞她的毅力。」

身旁幾個學生看着咖啡師，眼神充滿敬意。課堂完畢後，學生還很想了解她小時候突然失去視力的經過。從患病到自強，這名咖啡師柔聲地娓娓道來，學生很專注地聽，比任何時候都專心，而且帶着一份佩服及尊重。

機構每星期都請來不同的咖啡師指導學生，他們各有身體障礙，但對於冲調咖啡的嚴謹程度，令學生佩服不已。課堂完畢後，學生們走過來跟我說：「我想畢業後跟他們一起出外冲調咖啡！」原來，積極的種子已經在心靈中萌芽，就讓我們等待結果的一天。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第503期]