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Happy PaMa 教得樂 第503期

Happy Pa Ma

教大GPS：為學童幸福尋突破點

【明報專訊】近年，香港學童精神健康備受關注，來自政府或非牟利組織、大大小小的津貼和校外資源紛至沓來，學校領導想善用資源策劃適切方案，卻一時間不知從何入手。筆者兩人從事正向教育及學校改進數據分析工作多年，留意到一些可靠、有代表的研調數據，有助學校抓住關鍵，提升學童的「健康與幸福」（well-being）。

港人幸福指數連跌4年

聯合國及研調權威蓋洛普每年發表《世界幸福報告》，香港在 2024 年調查中，於 143 個國家及地區中位列第 86 位，連續第4 年下跌。香港30歲以下年輕人幸福感最低，排名97位。這項指數綜合民生、生產總值、社會環境等因素，數據結果可讓社會各界及教育同工理解學童快樂與否，以及分析哪些因素連繫於社會、生活環境的大格局中。

經合組織針對橫跨70多個國家及經濟體的14至15歲學童，每3年推行一次國際學生能力評量計劃測試。除了學術能力，測試亦關注學童在校生活。其中問到學童對學校的歸屬感，問題主要聚焦師友間的聯繫，如「在學校我很容易結交朋友」、「在學校我覺得自己像個局外人，事事沒份參與」等。研究發現對學校有強烈歸屬感的學生，有較高閱讀能力和生活滿意度，並且較低機會出現曠課、高危冒險的行為。而在 2022 年的測試，正值全球深受疫情影響，本港學童對學校的歸屬感於 78 個參與國家及經濟體中，位列 76。數據結果顯示，學校在復常後需加強學生校園生活的體驗、老師及朋輩的支援，看似老生常談，但實質上攸關重要。

家校建安全網 向可信親友吐心事

筆者所屬組織透過問卷，訪問高小、初中學生對校園生活的看法，其中一道題目相當有意思：「你感覺身邊有多少人可以讓你安全地談及自己的感受？」無論是家庭、學校或朋輩，當身邊愈多人可以傾心吐意，學生的幸福感就愈高。調查結果反映出重要的突破點，在成長的挑戰中找到可信任的人分享心事很關鍵——那是「救命草、安全網」。有部分參與問卷調查的學童表示在學校和家庭有 7 個或以上的人可以分擔心事，可見學校和家庭可以成為支持學童幸福感的系統。教育局近日推出《4Rs精神健康約章》，同樣指出加强同儕、師生、親子關係，是促進學童精神健康的重要一環。

一名副校長曾分享，校內一名飯堂工友每看到飯堂裏落寞的學生，總能借意寒暄幾句，通曉少年心事。提升學童的健康與幸福和韌力是長遠工作，願各界能帶着關懷及好奇心，聆聽孩子及年輕人的所思所感，那是最直接不過的「數據」，為學童精神健康的發展工作提供突破點。

文：李文浩（北山堂基金教育總監）、姜培芝（香港教育大學教育政策與領導系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第503期]

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