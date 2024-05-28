明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第503期

Happy Pa Ma

日式育兒記：日本人的儲分生活

【明報專訊】大部分香港人，除了對儲飛行里數感興趣之外，對於什麼儲點儲積分也沒有什麼興趣，有時更會覺得儲積分是「師奶行為」。來到日本後，才發現原來「儲分生活」（ポイ活）不止局限於師奶，不少男士、長者甚至年輕人，也會研究如何為自己賺取更高積分。

每個國家也有自己的潮語，日本也不例外。如果大家有看日本電視或文章，不難找到一些以「活」組成的漢字詞語。「活」是「活動」的意思，日文中不時會出現一些新的什麼什麼活動的詞語，例如「婚活」就是為了結婚而準備的活動；「妊活」即為了懷孕而做好準備；「美活」就是讓自己保持美麗的活動；「終活」就是準備身後事的活動等。「ポイ活」又是什麼呢？ポイ是日文ポイント（即point，積分）的縮寫，而「ポイ活」 顧名思義就是儲積分活動。這個儲積分活動，原來不止有一張會員卡這樣簡單，更涉及一個叫「積分經濟圈」的物體。

儲分轉成現金 積分經濟圈內用

最近偶爾一次回公司上班，中午跟幾個同事吃飯，他們都僅僅20、30來歲。在日本餐廳用餐，就算大伙兒一起吃飯，在收銀處也可以跟職員說逐個付款，免卻大家夾錢的麻煩。我剛好排在一個20多歲的女同事後面，她用應用程式paypay付錢，突然聽到她尖叫，大叫中獎，今天有80%現金回贈，開心到飛起。另一名男同事說他只有雙倍積分，覺得女同事很幸運。大家付錢後，我不禁問他們：「在日本年輕人也會儲積分嗎？不是只有主婦們才會儲的嗎？」他們反應很大，紛紛解說自己的「ポイ活」，更教曉我什麼是「積分經濟圈」。我一臉茫然，以為自己聽錯，完全不知道他們在說什麼，什麼積分經濟圈？原來日本幾間大機構也有自己旗下公司的積分，例如樂天，消費者使用樂天網站、樂天旅遊、樂天銀行等，便可賺取樂天積分，然後在樂天的經濟圈內使用；paypay、Aeon等則屬於另一大機構旗下的應用程式集團，所以他們也有自己的積分獎賞優惠。如果消費者選擇了某一個經濟圈，最理想就是在該集團旗下的公司內消費，以賺取最多的積分，再將積分轉成現金使用，達到最佳效益。

不止一名同事對這個消費圈說得頭頭是道，另外幾人也跟我分享了不同的儲積分心得。問到他們為什麼會對儲積分有那麼多認識，一個女同事回應說：「一個人在東京生活真的很昂貴，不靠一些積分來購物的話，真的不能存錢了！」然後帶我到另一個話題：「節約術」。

聽罷幾個年輕人的「一席話」，晚上也有一些反思，覺得自己「身在福中不知福」。我從來沒有想過用這些積分，是因為我不需要靠積分生活，但原來有很多需要積分來生活的人，我也要研究一下這些日本人的「節約術」。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第503期]

相關字詞﹕儲分黨 名人KOL 親子筆陣 日本生活 椰菜媽 日式育兒記

上 / 下一篇新聞