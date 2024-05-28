日式育兒記：日本人的儲分生活

每個國家也有自己的潮語，日本也不例外。如果大家有看日本電視或文章，不難找到一些以「活」組成的漢字詞語。「活」是「活動」的意思，日文中不時會出現一些新的什麼什麼活動的詞語，例如「婚活」就是為了結婚而準備的活動；「妊活」即為了懷孕而做好準備；「美活」就是讓自己保持美麗的活動；「終活」就是準備身後事的活動等。「ポイ活」又是什麼呢？ポイ是日文ポイント（即point，積分）的縮寫，而「ポイ活」 顧名思義就是儲積分活動。這個儲積分活動，原來不止有一張會員卡這樣簡單，更涉及一個叫「積分經濟圈」的物體。

儲分轉成現金 積分經濟圈內用

最近偶爾一次回公司上班，中午跟幾個同事吃飯，他們都僅僅20、30來歲。在日本餐廳用餐，就算大伙兒一起吃飯，在收銀處也可以跟職員說逐個付款，免卻大家夾錢的麻煩。我剛好排在一個20多歲的女同事後面，她用應用程式paypay付錢，突然聽到她尖叫，大叫中獎，今天有80%現金回贈，開心到飛起。另一名男同事說他只有雙倍積分，覺得女同事很幸運。大家付錢後，我不禁問他們：「在日本年輕人也會儲積分嗎？不是只有主婦們才會儲的嗎？」他們反應很大，紛紛解說自己的「ポイ活」，更教曉我什麼是「積分經濟圈」。我一臉茫然，以為自己聽錯，完全不知道他們在說什麼，什麼積分經濟圈？原來日本幾間大機構也有自己旗下公司的積分，例如樂天，消費者使用樂天網站、樂天旅遊、樂天銀行等，便可賺取樂天積分，然後在樂天的經濟圈內使用；paypay、Aeon等則屬於另一大機構旗下的應用程式集團，所以他們也有自己的積分獎賞優惠。如果消費者選擇了某一個經濟圈，最理想就是在該集團旗下的公司內消費，以賺取最多的積分，再將積分轉成現金使用，達到最佳效益。

不止一名同事對這個消費圈說得頭頭是道，另外幾人也跟我分享了不同的儲積分心得。問到他們為什麼會對儲積分有那麼多認識，一個女同事回應說：「一個人在東京生活真的很昂貴，不靠一些積分來購物的話，真的不能存錢了！」然後帶我到另一個話題：「節約術」。

聽罷幾個年輕人的「一席話」，晚上也有一些反思，覺得自己「身在福中不知福」。我從來沒有想過用這些積分，是因為我不需要靠積分生活，但原來有很多需要積分來生活的人，我也要研究一下這些日本人的「節約術」。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第503期]