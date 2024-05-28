升學攻略．幼稚園及小學篇：K2課程深 自信全失

我跟老師溝通幾次後，老師開始多稱讚他，情况暫時未再惡化，但仍然回不到K2開學前的人格和心態，自信仍然不足夠。以前去公園他會主動找小朋友玩，現在完全不會。請問應否轉校？還有一年多就升小學，課程會愈來愈深，很怕他有情緒壓力或者自信更低落，讓大人和小朋友也有壓力。可是我的小朋友較慢熱，轉校又可能有其他問題，應該怎辦？

答◢ 你的小朋友很明顯不適應現在所讀的幼稚園。正如你所說，他在一間「課程很深」而且「教得快」的幼稚園上學，除非小朋友領悟力強、專注力足，否則便要在家「惡補」，但你們似乎沒有這樣做，因此小朋友追不上程度。如果他答不到老師的問題，交不足功課，被同學笑，就有可能在同學面前表現退縮。小孩若失去自信，被同學激怒甚至會打人，這一切一切，都源於小朋友就讀的學校程度太高，只顧成績，沒有照顧個別學生的需要，結果令他自信盡失，被幼稚園壓至「變形」了！為今之計，是替小朋友找一間以兒童為中心的幼稚園，香港大部分參加幼稚園教育計劃的免費幼稚園都以兒童為中心，大多透過遊戲來學習，循序漸進，小朋友很容易適應。告訴我你住哪一區，我可以推薦辦得好的給你小朋友申請。

心儀直資私小 宜選重英文幼園

問◢ 小兒今年9月將會入讀PN（學前班），日後希望升讀直資或私小，現獲迦南幼稚園（九龍塘）、德萃幼稚園（紅磡）、劍鳴幼稚園及安基司學校附屬國際幼稚園（元朗）取錄，請問哪一間對考K班及升小有優勢？如果小學想讀IB課程，選擇是否又一樣？

答◢ 如果要申請讀官津小學，便要有足夠的分數和運氣，所以讀哪一間幼稚園K班也沒有關係。但如果日後要報讀直資私小，便最好選擇比較重視英文的幼稚園，可以先考慮安基司、德萃幼稚園、劍鳴幼稚園及迦南幼稚園，想讀IB課程也是這一個考慮次序。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第503期]