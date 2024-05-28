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副刊
Happy PaMa 教得樂 第503期

Happy Pa Ma

媽媽維特：便當裏的風波

【明報專訊】「沒自由、太嚴格、太大的壓力、無形的心理壓力」——後面還有一個扁嘴的表情符號。我在枕頭上發現這張靜靜雞放下的小字條，一看就知是誰給我的了。

小風波的開端是，細仔嫌學校午飯太差，央求我很久，想帶自家便當。我一開始拒絕，直至幾個月前得知很多學生都同樣覺得難吃，不獨是我仔腌尖，為了不想他天天都只吃白飯，於是應承為他做便當。不過，當時我也鄭重告訴他，便當內未必有他最心儀的食物，但會確保不包括他討厭的東西；而我既然為他花心力，他也必須珍惜，不能隨便浪費。

弟弟的小學要求吃素，但他向來無肉不歡，即使是煮得好的素食，也不會覺得美味。所以，我也不指望他豎大拇指，只望他可以入口，不會像之前常常半餓着肚。我自己也吃素，雖然從沒逼家人看齊，但至少也不想阿仔因為飯商做得差，而播下「吃素吃到怕」的種子啊。

為了表達「尊重你感受」，我事先叫他為不同食物評分。例如，煎三文魚他會評8分，白飯是7分，豆腐和番茄7分，雲耳只有4分……關鍵是，我要他自定一個「可以接受」的及格分，他說5分以上。那就好辦事，我揀6分或以上的食材，就能照顧他口味了。

我不是巧廚，但還算不過不失，也會用心考慮。例如按五色飲食法，令營養均衡。為保食物安全，採用日本主婦的「冷便當」做法，煮好食物再攤涼，不讓熱氣悶着滋生細菌，飯裏又拌點醋延長保存……

自家便當常吃剩 媽媽感不被珍惜

重點是，每天清晨做便當的這一小時，是我一天中精神最好的時間。如果用來做晨修、鍛煉身體，其實是我此刻身心最需要和追求的。不過，因為寶貝仔央求，我也願意放下自己需要，將最好的光陰用在他身上。

結果兩個多月下來，他總是每天吃剩不少飯餸。我知他對吃素提不起勁，本身又吃得慢，學校午餐時間趕急，基本是體諒的。我嘗試減少飯量，又試過改帶熱飯，他覺得還是涼的較好，但依然吃剩。我失望漸增，深感阿仔挑食，不珍惜我的付出。

終於有一天，我用心做的芝士粟米釀豆卜，他一個都沒有碰就帶回家。我一看怒火中燒，一來食材都是他評過分說接受的，二來即使不愛吃，至少也該試一個吧？是他要求我做便當的，怎可能這樣漠視我感受呢？他給我狂轟幾句後躲進房裏，然後晚上我就發現那字條了。

乍看「沒自由、太嚴格」，我心想，小子看媽媽真不公道。隨即又想，小孩不成熟，看事片面也是自然的；他說「太大的壓力」，那確是他此刻感受，我的發怒令他害怕。同時，我又覺得很有意思，他怕得不敢面對我，卻用小字條來悄悄「抗辯」，表達自己的「心理壓力」，這是他第一次。他開始建立自我了，嘗試去表達己見，使用的情緒字眼也很精準……這麼想着，我不禁笑了出來！

隔天，我在他心平氣和時跟他細談。我沒糾纏於自己是否得到公正評價，劈頭就說，欣賞他有勇氣表達，也感恩他信任我才會說真心話。我亦肯定他說的「心理壓力」，畢竟我真的很少罵他，突然暴怒自然會令他害怕。他放下防衛，我才說，媽媽需要感受到「被珍惜」。

這次細談未足以改善問題，卻是成功溝通的第一步。兩周後，他嫌蒸滑蛋太滑，再次觸動我。他說不想凡吃剩飯都被罵，我跟他計數，其實九成九日子我都沒罵他啊。打開天窗說亮話，我說，即使只有一半甚至一成日子吃清光，我也會感到你的一點點重視啊。他反建議，先試三成吧。我爽快地說：成交！

的確，我不求孩子一下子就變成我渴望的樣子。我也覺察到「盼被珍惜」是我自己的成長心結，不應靠孩子來填補我的洞洞。能夠和平協商，制訂行動共識，已很不錯了。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第503期]

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