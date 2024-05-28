半職爸爸：孩子好習慣由相信自己開始

不知不覺間變成「天才」

所以，父親病重，孩子洗心革面、發憤讀書的故事，不是沒有，只是「可遇不可求」。想改變自己或孩子，與其棒喝，令其頓悟，不如從培養習慣開始，無痛苦無痕迹地，讓孩子在不知不覺間，變成別人眼中的「天才」。孩子想英文進步，每天閱讀英文小說，一定比考試前才瘋狂操練試卷好。問題是，「養成好習慣」偏偏也是許多凡夫俗子覺得「這是天才才能做到」的天下第一難事。

那麼，作者第二個觀點，正好是上述第一個觀點的延伸解答。作者提出一個問題：既然養成習慣那麼重要，那麼，為何我們許多人都無法建立起良好的習慣？他的答案是，我們大部分人用了錯誤的方法，具體而言，就是我們太關注我們「要做些什麼」或者「要有什麼行為」，結果做着做着，就覺得很累，很辛苦，最後無奈放棄。作者指出，一個人之所以能養成閱讀習慣，不是因為他每天都強迫自己閱讀，而是因為這個人內心深處，深深地相信，自己是一個喜歡閱讀的人。這個觀點，我姑且稱之為「做什麼事不重要，你相信自己是什麼人更重要」理論。

習慣的門檻不必太高

換言之，要讓孩子讀課外書，與其強迫他閱讀，不如讓孩子相信自己就是一個特別喜歡閱讀的人。當他有了這個「身分認同」，他自然就會對自己說：「啊，桌上有本書，我還未看過，讓我看看，我一定會喜歡！」作者認為，事實如何並不重要，你相信自己是這樣的人就足夠了，而且要建立習慣，也不必把習慣的門檻定得太高，如每晚規定自己讀兩小時書，倒不如每晚只看兩頁。壓力太大，難度太高，反而不可能形成真正的習慣。

這可能也就是孔子所說「知之者不如好之者，好之者不如樂之者」的另一層意思：歸根究柢，「樂之」不是一種行為，而是一種不必耗費任何精力的「身分認同」而已。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第503期]