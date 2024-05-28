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Happy PaMa 教得樂 第503期

Happy Pa Ma

親子筆陣．小學雞媽媽：還要獵熊嗎？

【明報專訊】愛繪本的朋友大概都讀過We're Going on a Bear Hunt。風和日麗的早上，爸爸帶着4個孩子和牧羊犬，興致高昂出發獵熊。他們邊走邊唱，越過山丘，涉水過澗，橫跨泥沼，走進黑森林，冒着雪暴，再潛入熊穴——裏頭果然有一頭毛茸茸的大熊，而且牠還要追出來，一家六口（連牧羊犬）嚇壞了！這時畫面從原本的跨頁分裂成一條條的長格子，像是倒走的快鏡，在後面追着記錄這個傻蛋家庭一路逃回家，全體躲進被窩裏。以後還要獵熊嗎？不不不，「We're not going on a bear hunt again」（我們再也不去獵熊了）。

卑詩省獵黑熊須遵守規定

詩人/劇作家Michael Rosen把傳統野營歌寫成趣味盎然的冒險故事，配上Helen Oxenbury充滿節奏感的圖畫，在進退之間很堪玩味。

對香港小朋友來說，獵熊是遙遠的故事，但在加拿大卑詩省，這卻是真實的議題。據估算，省內有10萬至20萬頭黑熊，佔全國黑熊的四分之一。土地發展和砍木作業令牠們的棲息地日漸萎縮，猶幸這種雜食動物適應力強，未被列入瀕危或罕見物種，甚至是合法的狩獵目標。按卑詩省規定，持牌獵人可在某些條件下狩獵黑熊，像是只有春秋二季可狩獵，不能進國家公園和生熊保育區狩獵，不能動幼熊和陪伴的母熊，不能把熊掌和熊膽等作商業販賣等。

尊重野生動物生存空間

獵熊政策在卑詩省爭論多年，支持者指狩獵是一種傳統，獵殺食物鏈頂端的熊能平衡一下生態，而且獵熊體驗已儼然成為旅遊模式，能帶來經濟收入。反對者除了人道立場，還指出熊對生態的重要貢獻。每年的三文魚回流不單是熊的盛宴，更是牠們對森林的回饋——把大量吃剩的魚件帶進森林，讓養分回歸泥土，成為各種生物得以繁衍的基礎。至於經濟效益，保育者提出：觀熊就好了，這比獵熊更能普及化，並且創造更多就業機會。

無論支持還是反對，有一點是毋庸置疑的：我們必須尊重野生動物的生存空間，訂定彼此的界線。卑詩省的保育人員每年不得不殺掉近千隻黑熊，因為「牠們與人類發生嚴重衝突」。然而，很多衝突都是可以避免的，當中最有效益的方式就是管好自家垃圾，不要吸引黑熊來建立新的覓食習慣。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第503期]

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