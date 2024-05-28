本周FOCUS．採訪手記：逾20校長同行 漫談生活軼事

此外，這次是我第二次到訪韓國，上次是家庭旅遊，只遊覽了首爾一些遊客景點，未免有點走馬看花；今次得到韓國觀光公社悉心安排行程，加上有親切的廣東話導遊帶領，令我進一步認識韓國的教育和人民生活。

觀摩垃圾回收 智能技術開眼界

我們到訪了首爾、世宗、京畿道一帶多個涉及環保、科技等領域的特色景點，最深印象是參觀世宗自動Clean Net系統，看到當地運用「大數據智能技術」於垃圾回收，把用戶於指定垃圾桶棄置的垃圾以氣壓傳到淨化設施，我們透過閉路電視及電子顯示板看到整個流程，感到非常新穎，大開眼界，期望香港的遊學團也有機會到這些地方考察交流，啟發我們學生的思維。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第503期]