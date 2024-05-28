資訊素養：「浸大事實查核」教學生尋破綻 追本溯源 破解網上虛假信息

文︰顏燕雯

日本福島核廢水排海後出現巨型奇怪生物？慈禧太后跳「科目三」？這些網絡流傳的圖片或影片，或許大家都看過，但當刻有否存疑呢？為提升大眾理解虛假信息的能力，2020年成立的「浸大事實查核」（HKBU Fact Check）不但為公眾提供流程透明的事實查核服務，更推出書籍、舉辦展覽及工作坊，教大家在虛假信息氾濫的世代明辨是非。

4月下旬，「浸大事實查核」於香港浸會大學李兆基傳理視藝樓顧明均展覽廳展開為期約兩周的「浸大事實查核資訊素養展覽」，內容結合了香港浸會大學傳播系助理教授曾姿穎團隊的研究，透過展板、互動練習，讓公眾認識什麼是假新聞、假資訊，以及明白事實查核的重要。展覽提及為何人們會誤信假資訊，原來是因為「確認偏誤（confirmation bias）」，即是一個人做決定時，往往會偏信對自己有利、堅信的一套意見，而忽略對自己不利或與自己想法有牴觸的觀點。

用反向搜索引擎 查圖片來源

除了展覽，「浸大事實查核」早前亦舉辦中學生工作坊，讓學生學習使用Google Lens反向搜尋圖片、使用Hive Moderation等工具識別AI圖片，從而提高防範虛假資訊的意識和能力。曾姿穎說，資訊素養涉獵的範圍很廣，是次工作坊主要講述什麼是虛假新聞和資訊，讓學生明白事實查核並不複雜，人人皆可做到。

採訪當天，何明華會督銀禧中學的學生在工作坊中練習圖片反向搜索，若看到一棟形狀奇怪的建築物圖片，想知道它是否真實存在，可以追溯圖片或影片的來源，查看圖片是否經過後期修改，甚至了解圖片背後的信息脈絡。方法是利用Google「以圖搜尋」功能、TinEye、Yandex及百度識圖等圖片反向搜索引擎上載想查核的圖片，便可獲取該圖較早發布的時間、建築物所在地等信息，用以破解網上流傳的錯誤信息。參加工作坊的中三學生Isacc及Hayden均表示，電腦課略有提及分辨圖片及資訊真偽的重要，卻是第一次用圖片反向搜索引擎去查核，覺得這方法頗為實用。至於幾可亂真的AI圖片，則可留意圖片中有否破綻，如練習時，有學生留意到圖片的光源與真實情况有偏差，從而推斷那是AI生成圖片；也有學生對現場展示的AI換臉程式感到非常驚訝，明白以後看到類似資訊時，也要「停一停，想一想」，以免被騙。

[Happy PaMa 教得樂 第503期]