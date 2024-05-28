翻滾車「逃生記」 領略安全帶重要

困校巴 槌擊逃生窗四角

秀茂坪天主教小學校長葉春燕在安全體驗中心內參與了360°旋轉翻滾車體驗，體驗到佩戴安全帶的重要。「不止是小朋友，就連我們大人在平淡的生活中，也不會輕易察覺到危險的存在，遇到緊急事情時往往不懂如何反應。在剛才的體驗中，雖然汽車翻滾得很慢，但也感受到危險瞬間發生，而且這裏所有體驗都不單是遊戲，而是專業地告訴小朋友，我們應該認真面對可能發生的危險。」中華傳道會基石幼稚園校長楊安娜則對校巴逃生訓練印象特別深刻，原來大部分人都不知道敲碎車窗的正確方法：用槌子敲打逃生窗的四角，而不是正中央。「校車是小朋友經常接觸的交通工具，讓他們學會意外發生時如何應變是十分重要的。這令我想起我們幼稚園也設有模擬遊戲，用角色扮演提升小朋友的學習興趣，所以很希望香港也有這種體驗，能讓小朋友知道怎樣應對意外。」

◆INFO

世宗市教育廳安全教育體驗中心

地址：世宗特別自治市鳥致院邑內倉川路54

網址：safesj.sje.go.kr

註：只接受團體預約，香港遊學團可經韓國旅行社或相關機構代為預約

[Happy PaMa 教得樂 第503期]