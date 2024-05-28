韓國考察：圍繞STEAM課題 反思教育方向 校長團赴韓 體驗館探索互動教學

5月初，記者隨一個本地中、小學及幼稚園校長考察團出發到韓國，參觀多個具備歷史、科技、環境保護等元素的旅遊景點，例如讓小朋友扮演水滴、體驗雨水淨化過程的首爾下水道科學館，甚或模擬交通意外發生，讓參加者在車內感受翻滾，教育學生應變的世宗市教育廳安全教育體驗中心等。參觀過後，校長們均指不應單從課本學習知識，而是可利用各種互動形式加深學生印象，他們又指出：「如果香港也有這些體驗館多好！」

看汽車生產過程 學編程砌積木

平日我們到韓國旅遊，通常會到咖啡店、美妝店、K-pop潮流集中地及韓劇取景點朝聖，卻未必知道當地設有不同的博物館、歷史景點及教育中心，它們絕對是韓國的「寶藏」。由韓國觀光公社舉辦及贊助的香港聯校校長韓國教育考察團，帶領23名本地中、小學及幼稚園校長及校監到首爾及較少港人到訪的世宗特別自治巿和仁川廣域巿，作為期5天的考察。參觀的景點、博物館及教育中心均圍繞STEAM教育，不但適合學校帶領學生到訪，亦可作為親子旅遊的好去處，下次到韓國旅遊時，不妨把它們加入行程中。

高陽現代汽車工作室是韓國汽車製造商現代（Hyundai）的專屬汽車綜合體驗空間。除了展示品牌的車輪，相比首爾的汽車工作室，這裏有更多適合親子、家庭體驗的互動設施，如利用可回收磚塊拼砌而成、色彩繽紛的「Mobility Garden」，小朋友可以用積木拼砌城巿，以及免費玩電腦遊戲。此外，這裏亦提供各種適合兒童或親子參加的收費工作坊（部分設英語選擇），如機械人編程、環保木材DIY汽車模型等，在大人們浸醉於汽車世界的同時，小朋友也不愁沒節目呢！不過記者認為最值得參加的，乃包含各種汽車知識如用料、組裝、安全及未來科技的體驗展，雖然這是額外收費項目，但在約1小時活動中，大家可以在不同互動環節了解如何製造一輛汽車，認識每個步驟、安全測試甚至汽車未來發展的可能，也有智慧型移動擺錘的藝術表演，可說是集常識、科學、科技與藝術於一身。

◆INFO

高陽現代汽車工作室

地址：京畿道高陽市一山西區KINTEX路217-6

開放時間：車輛展示（1F~2F）上午9:00至晚上8:00；付費體驗展上午10:00至晚上7:00（逢周一休息）

體驗展費用：成人10,000韓元（約58港元）、中學生7000韓元（約41港元）、3歲以上至小學生5000韓元（約29港元）

網址：motorstudio.hyundai.com◆

電動車遊仁川街道 VR看前世今生

位於首爾毗鄰的仁川於1883年開放港口，至今仍保留不少昔日面貌，其中開港場街保留了舊日本領事館（今仁川中區廳）、日本第一銀行仁川分行等近代建築。這一帶更有多個保存歷史痕迹的建築和展館，如擁有120年歷史的仁川市民愛心之家、曾作為韓劇《孤單又燦爛的神──鬼怪》拍攝場地的濟物浦俱樂部等。如果以步行方式遊覽，相信花大半天也走不完，不過現時大家可乘坐電動車，聽着中文廣播講解，輕鬆漫遊這些建築，沿途更會經過童趣滿滿的松月洞童話村、仁川的華僑聚腳地中國城等。仁川觀光公社更推出了提供多種語言的「仁川easy」App，除了可利用語音導覽了解當地歷史，更具VR和AR功能，在特定場景開啟App時，可透過VR/AR技術從手機觀賞眼前地點的昔日景象。

◆INFO

仁川開港場街

地址：仁川廣域市中區濟物梁路232號內街27

開港電動車開放時間：上午10:00至下午5:00（逢周一休息）

費用：13 歲以上15,000 韓圜（約87 港元），3 至12 歲9000 韓圜（約52 港元），滿65歲、殘疾人士及仁川市民12000韓圜（約69 港元）（每節55分鐘，最少兩天前於「仁川easy」App預約；至少二人成團，一人亦可付二人費用參與）

網址：icjg.go.kr/tour◆

下水道科學館 揭開渠蓋謎底

以「坑渠」為主題的博物館，會否很骯髒？2017年9月開幕的首爾下水道科學館，建立於韓國最早期的下水道處理場用地上，除了透過不同展品讓大家了解下水道的歷史，也會探索它的未來發展。展館內包含介紹水循環和污水處理過程的影片、顯示韓國和世界污水系統的歷史的年表，更透過照片和道具為大家介紹污水系統的種類和污水處理方法。雖然資訊就像教科書的資料一樣多，但館方利用不少有趣的方法，讓入場人士更容易明白污水處理方法和發展。博物館2樓有專為小朋友而設的展區，小朋友們可扮演水滴在障礙物中穿梭，看看它如何變成淨水；更可透過多個互動遊戲認識髒水怎樣變乾淨，最後別忘記完成任務，蒐集印章換領小禮物呢！

◆INFO

首爾下水道科學館

地址：首爾市城東區汽車市場街3

開放時間：每日上午9:00至下午5:00（逢周一休息）

費用：全免

網址：sssmuseum.org

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第503期]