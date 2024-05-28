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台北文創新打卡點 百年町屋幽藏森林秘境

【明報專訊】台灣的文創行銷首屈一指，台北最新的案子是位於大安區的「0km山物所」。由台灣林業保育署與勤美集團聯手，將1930年代日式町屋改建成森林秘境，將山林永續、風格選物、cafe等元素糅合，宛若鬧市中的綠洲，無論打卡或認識台灣山林，都是極佳的起點。

台北的老房子，近年都有不同華麗轉身的故事，如果嫌前年開幕的榕錦時光「遊客味」漸濃，相隔約10分鐘步程，就可到剛於3月下旬開張、位於金山南路二段的「0km山物所」，這裏巷靜人稀，卻是城市新綠洲之所在。

百年油杉帶動老房保育

這幾棟台灣老屋，前身是1930年代日據時期台灣總督府山林課透過「營林共濟組合」興建的員工宿舍群。每戶進門後有一個兩疊的玄關，左右有書齋兼應待室（接待室）和茶之間，其後是台所（廚房）和風呂，兼具起居室、緣側（走廊）和庭園，規劃完整。

這片日式建築群，因隔鄰22號屋前一株近百年的油杉樹，引來熱心鄰里積極爭取保育，更促成保存老房子運動。2006年，台北市政府指定為直轄市定古蹟。之後經歷15年的努力，才讓老屋群回復光華；去年由勤美集團取得營運權，並與台灣林業保育署聯手，締結這段「推廣山林×文創營銷」的雙贏佳話。「0km」名字的靈感，源自登山活動中的起點標誌，象徵着每一次探索自然的起始，讓大家更容易接近山林，也呼應這建築群的前世今生。

穿插呈現不同海拔景觀

勤美集團的精彩前作，包括台中的「勤美誠品綠園道」及PARK2草悟廣場，擅長營造型格綠化景觀空間，曾到訪的必會留下深刻印象。

0km將日式町屋融合台灣當代設計元素，景觀設計由裏山、樹園藝、一攬芳華3組團隊操刀，除了保存基地內10棵受保護老樹，更應用上百種植栽，巧妙穿插各種綠意，展現出4種不同海拔與森林景觀樣貌，園中散策，細節處驚喜不絕。

移植嚴重瀕危苗栗破傘菊

戶外綠地劃分為4個景觀主題區：複森林、裏花園、次森林與蒔光巷，全是打卡熱點。每區根據不同主題植入森林元素，並與林業保育署、林業試驗所的瀕危植物復育計劃緊密結合，展現出獨特的景觀美學。譬如當中的破傘菊，分佈苗栗海拔300至500米開闊草原，屬台灣嚴重瀕危物種，也由署方移植至此。

日式庭園後方的「複森林」則是原來的木構屋舍，後因火災而重建。在地居民在土地植入新生樹苗，經過數年，長成充滿韌力的複層森林。土壤中鋪上木屑，滿有山林香氣，走着確實有林野散步之感。

和室中探索 抽屜藏「小森林」

室內長條形的空間佈局，亦玲瓏可喜。勤美精選近140組品牌，囊括超過2000組商品，以台灣山林的製造、療癒、探索、風土4大主題。當中有人氣品牌COFFEE LAW與綠帶純植物烘焙、山系露營用品等，在和室中別有乾坤，甚具探索的玩味。

記者最愛由香薰品牌肯園操刀的「療癒之島 香氣再發現」特展（展期至6月30日），在和室中模擬台灣低中高海拔的森林，將芳樟、土樟的香氣轉化成潤膚精華，假日還有精油DIY工作坊；另一個「m2」微型展（展期至9月30 日）也很有趣，與台灣大學植物標本館及多名學者合作，從英國博物學者的視角再發現台灣山林。拉開抽屜，原來有不同苔蘚、萬年松形成的「小森林」，其意念是即使是最小的1平方米，在微觀下也蘊含無限生機。●

0km山物所

地址︰台北市大安區金山南路二段203巷21號

網址：www.0km.com.tw

註：逢周一休息

●旅遊錦囊

入境要求：符合資格的香港居民可網上申請電子入出境許可證，網址：bit.ly/3YTBkef

匯率：100新台幣約兌25港元

機票：6月份香港往返台北，長榮航空約1861港元起（連稅及燃油附加費）

文：馮柏偉

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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