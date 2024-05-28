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好去處

古色古香茶室 品味冰茶解暑

【明報專訊】從人山人海的澳門大三巴牌坊前地右轉入大三巴街，頓時由喧鬧變得寧靜，皆因這條街人流較少，可以慢慢發掘澳門特色。當中包括樓高5層的中國根藝術空間，除了展示中國古董家具、陶瓷、青銅器、玉器和字畫等藝術品，還會不定期舉辦藝術展覽和寄賣當地文化創作者產品，去年開始更推出圍爐冰茶，讓品茶愛好者及喜歡打卡的年輕一代在古色古香的茶室喝茶談天，放鬆一下。

中國根藝術空間始於1993年，由「澳門古玩古典傢具商會」創會會長馮連華創辦，主要經營中國古董藝術品的收藏及銷售，其後女兒馮美玲（Cat）加入成為總經理，致力推廣藝術文化，並透過新理念吸引更多人認識古董和藝術。2022年，藝術空間趁着疫情空檔完成了全新空間規劃，其中一層打造成中國風茶室，不但可舉辦工作坊如讀書會、品茶活動，2023年更推出賣相雅致的圍爐冰茶，提供點心及時令水果，以及供2人享用的冰茶。冰茶是由Cat及家人親自冲泡，花超過8小時浸泡而成，更有多款茶味選擇，包括台灣阿里山金萱和凍頂烏龍，潮州鳳凰單叢蜜蘭香和鳳凰單叢鴨屎香，雲南玫瑰花紅茶及廣西桂花烏龍，只要提前1天預約時點選即可。若你是品茶新手，Cat也可以給予意見，如可試含有輕微奶香味的金萱茶，喜歡易入口的可選桂花烏龍等。●

中國根藝術空間：圍爐冰茶

供應日期：即日至10月

地址：澳門大三巴街27至27A

價錢：每位160澳門幣/2小時（2位起，1天前預約）

預訂：WeChat（oldhousegallery）

查詢：（853）6356 0356

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