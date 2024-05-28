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重溫金庸武俠經典 過大海練九陽神功比刀劍

【明報專訊】你見過1970年代電視劇《書劍恩仇錄》裏飾演「翠羽黃衫」霍青桐、當時顏值甚高的汪明荃未？還有《倚天屠龍記》內「武林至尊，寶刀屠龍……倚天不出，誰與爭鋒？」的屠龍刀和倚天劍呢？今次在澳門的「俠現媽閣」展覽中，你可以一次過欣賞8齣由無綫電視（TVB）製作的金庸武俠小說劇集裏的主角服裝及武器道具，甚至可以即席盤膝而坐，苦練《倚天屠龍記》裏的九陽神功。

金庸的小說曾多次被改編為劇集和電影，其中由TVB製作的電視劇如《鹿鼎記》、《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》等更有不同年代的版本，觀眾遍佈不同年齡層，可說是香港人的集體回憶。最近澳門美高梅在媽閣塘片區舉辦「俠現媽閣」金庸劇集服裝展及兵器展，由TVB提供八大金庸武俠劇集《書劍恩仇錄》、《碧血劍》、《雪山飛狐》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》及《鹿鼎記》的服裝和道具，讓遊客儼如走進了TVB的服裝間和道具部，大開眼界。除此以外，展覽亦加入互動及打卡元素，如會噴出煙霧的「九陽神功」打卡位，同場也有放大版「大牛龜」電視機播放多套TVB金庸劇集片段，讓不同年紀的戲迷可從多角度投入金庸的武俠世界。

美食餐車一試「渠蓋」滋味

展覽於澳門媽閣上街海事工房1及2號舉行，這一帶建築物以往為政府用地，如海事工房1號原為昔日政府船塢機械室，2號為廠長辦公室，近年由美高梅負責活化，舉辦過不少藝術展覽及表演活動，務求把媽閣塘片區打造成潮流文化生活新據點​。美高梅品牌策劃高級副總裁廖穎琦表示，在活化計劃的同時，亦不忘保留建築物一些原有的歷史遺蹟。大家在欣賞展覽時不妨細心留意展覽室的地面和屋頂，看看能否發掘其歷史故事。今次除「俠現媽閣」展覽，美高梅亦聯同澳門多間中小企餐飲品牌於海事工房2號對出空地推出美食餐車體驗，讓大家在欣賞展覽之餘，也可品嘗多款澳門特色小吃，如渠蓋燒、手工雪糕、漢堡包和氣泡茶等，在充滿文化及藝術氣息的媽閣塘片區感受澳門風味。●

「俠現媽閣」金庸劇集服裝展及兵器展

日期：即日至7月30日

地點：海事工房1號及2號室內

票價：50澳門幣

購票網址：shorturl.at/S8Ipy

查詢：（853）8802 3833

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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