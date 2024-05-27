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健康

口齒生香：牙科專科八大門派 處理疑難雜症

【明報專訊】很多人以為口腔或牙齒有問題，只要找一個牙醫就全部解決。其實口腔疑難雜症牽涉不同牙科專科，全科和專科牙醫時常透過協作，為病人提供最合適治療。目前香港認可8個牙科專科，處理不同範疇的口腔問題。以下透過一個情景，讓大家了解一下：

全科專科協作 提供最合適治療

某日，一群牙科專科醫生參加年度學術研討會後，發現會場大門上鎖，大家被困一室。他們如何利用專科知識，施展絕技，打開門鎖呢？

修復齒科（Specialist in Prosthodontics）醫生提議：「我們專責以假牙和義體治療口腔相關的組織畸形或功能缺陷，譬如牙齒破損。我可以像為病人複製牙齒，將印模材料注入鎖匙孔製作精密模型，度身訂做一把鎖匙，保證打開這道門。」

牙齒矯正科（Specialist in Orthodontics）醫生接力說：「我們研究顱頜面畸形的治療，包括但不限於把牙齒排列整齊。正如為病人矯正牙齒，我用彈簧將門縫撐大，大家就可以出去。」

牙周治療科（Specialist in Periodontology）醫生提議：「我們負責預防、診斷、治療牙周組織的疾病，牙齒鬆動的問題大多數是牙周病造成。我們可以參考清除牙結石的原理，沿着門鎖邊緣清除障礙，將門鎖整個拆除。」

牙髓治療科（Specialist in Endodontics）醫生上前說：「我們專門治療牙髓和牙根疾病，例如蛀牙和牙痛多在我們的治療範圍內。我們最常做就是俗稱杜牙根的根管治療，在牙齒上開個小洞，清理受感染組織和細菌，最後用特製材料填充。只要給我一把根管挫，就可以像杜牙根一樣從內部撬開門鎖。」

口腔頜面外科（Specialist in Oral & Maxillofacial Surgery）醫生充滿自信稱：「我們專注治療口腔和頜面區域的疾病、創傷和腫瘤，例如種植牙手術、口腔腫瘤切除、骨折復位固定。我們何必糾結於門鎖，可以像做手術一樣，直接奪門而出！」

兒童齒科（Specialist in Paediatric Dentistry）醫生表示：「我們專門為嬰兒和兒童提供治療，減少他們的恐懼。兒童牙科治療的需要和成人截然不同。我們應該先理解這個門鎖的特性、上鎖原因，亦要與會場保持溝通，制訂適合的開鎖方案。」

社會牙醫科（Specialist in Community Dentistry）醫生接着說：「我們專注促進社區和公眾的口腔健康，工作包括牙科研究、舉辦健康教育活動及管理牙科服務項目等。我們要群策群力，借助社區力量找出門鎖的問題和開啟方法，問題自然迎刃而解。」

家庭牙醫科（Specialist in Family Dentistry）醫生說：「我們專門為整個家庭提供全面且連貫的醫療服務，構建長期穩定的醫患關係，由預防、診斷、治療至康復，全程陪伴每一個家庭成員。我們先要全面了解這個門鎖，從以前的使用紀錄到所在房間的情况，結合上面提到的各個專科方法來開門。最後我們還要採取預防措施來避免再次被困，例如準備備用鎖匙。」

須經至少6年專科訓練

以上故事當然純屬虛構，旨在讓大家知道牙科細分為不同專科，均需要專業培訓。香港註冊的牙科醫生，要成為專科牙醫，須接受至少6年的專科訓練，當中包括全職修讀認可的碩士課程（例如香港大學牙醫學院）或在職培訓，完成兩個階段學術和臨牀培訓並通過考核，便可向香港牙醫管理委員會申請成為牙科專科醫生。

文：凌肇霆（香港大學牙醫學院修復齒科研究生）、林宇恒（香港大學牙醫學院修復齒科臨牀助理教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕杜牙根 牙周病 牙醫 健康 牙科 口齒生香

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