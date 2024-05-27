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健康

公園免費器械健身大全

【明報專訊】器械運動有效鍛煉特定肌肉群組，很多人選擇花錢購買健身室會籍做器械鍛煉，但其實坊間也有很多免費的戶外健體設施，康文署公園內的免費健身器械，只要掌握正確用法，就可以強心肺、增肌力，同時提升身體平衡力及協調力；持之以恆，就可以提升身心健康。

根據世界衛生組織的運動建議，年滿18歲成年人每星期需要至少150分鐘中等強度，或至少75分鐘劇烈帶氧體能運動，或相等於混合兩種運動模式的時間。

康文署公園內的健身園地、健身站及長者健身園地，只要運用得宜，鍛煉效果不比健身室器械差。然而，公園內的器械設施縱使有文字說明如何操作，但大多數市民未必清晰其正確的使用方法，今次圖、文、影片並茂，教大家如何安全使用。

■常見戶外健體設施用法

引體向上架（chin up bars）

‧選擇合適高度的引體向上杆，站在橫杆後

‧手抓握橫杆與肩部同寬，手掌面向自己

‧使用手臂肌力引體上升，直至下巴超過橫杆

‧維持3至5秒，然後慢慢伸直手臂回到起始位置

‧重複10次；按能力做1至3組

好處：強化上肢肌力，改善及穩定脊柱背部肌力

有片睇：rb.gy/8i79rb

漫步機（air walker）

‧選擇合適高度的漫步機

‧雙手抓握橫杆，雙腳小心地踏上腳踏板

‧首3分鐘，以慢速及闊步方式移動雙腳

‧次3分鐘，以快速短步伐方式移動雙腳

‧尾3分鐘，雙臂交疊並放在橫杆上，雙腳同上同落

‧最後1分鐘，慢速及闊步方式移動雙腳

‧完成後，雙手抓握橫杆，逐隻腳離開腳踏，直至雙腳踏地

好處：鍛煉心肺功能，提升下肢、臀部的肌力及平衡力

有片睇：rb.gy/v75pvx

滑雪器（ski trainer）

‧雙手抓握扶手，雙腳小心踏上腳踏板

‧雙腳向前後滑步，雙手同步向前後移動

‧保持腰背挺直

‧首3分鐘，以慢速滑步

‧次4分鐘，以快速滑步

‧尾3分鐘，以慢速滑步，並把速度逐步調慢

‧完成後，雙手抓握扶手，逐隻腳離開腳踏，直至雙腳踏地

好處：鍛煉心肺功能，提升上下肢及腹部肌力、平衡力及協調力

有片睇：rb.gy/qojg7p

動感單車（spinning bicycle）

‧坐於單車坐墊上

‧一隻腳橫跨車架，並放在踏板上，另一腳也同時放在另一踏板上

‧雙手抓握扶手，眼望前方

‧兩肘微微屈曲，雙腿發力作圓周運動

‧首3分鐘，以慢速作圓周運動

‧次4分鐘，以快速作圓周運動

‧尾3分鐘，以慢速作圓周運動，並把速度逐步調慢

‧完成後，雙腳離開腳踏，臀部離開單車坐墊直至雙腳踏地

好處：強化下肢肌力，鍛煉心肺功能

有片睇：rb.gy/e7zi4k

上肢牽引器（upper body stretch）

‧選擇合適高度的上肢牽引器

‧雙手緊握手柄

‧一手輕輕向下拉動，另一手則被輕輕拉上，維持3至5秒

‧上方的手輕輕向下拉動，另一手則被輕輕拉上，維持3至5秒

‧重複10次；按能力做1至3組

好處：伸展上肢及背部肌肉，改善其柔軟度及靈活度

有片睇：rb.gy/bk5dcs

踏步機及扭腰器（stepper & standing twister）

（A）踏步機

‧雙手抓握扶手，雙腳小心踏上腳踏板，眼望前方

‧雙腳輪流用力踏下腳踏板，像行樓梯一樣

‧持續5分鐘

‧完成後，雙手抓握扶手，逐隻腳離開腳踏，直至雙腳踏地

好處：強化下肢肌力，鍛煉心肺功能

（B）扭腰器

‧雙手抓握扶手，雙腳小心踏上旋轉平台，眼望前方

‧扭動腰部，使旋轉平台轉向一面，維持3至5秒

‧然後再扭動腰部，使旋轉平台轉向另一面，維持3至5秒

‧持續5分鐘

‧完成後，雙手抓握扶手，逐隻腳離開旋轉平台，直至雙腳踏地

好處：伸展腰部肌肉，改善其柔軟度及靈活度

有片睇：rb.gy/6r45mf

■注意事項

清涼時段鍛煉 免設施過熱灼傷

1.身體不適、受傷或有嚴重痛症等不宜使用

2. 不應空腹或太飽時運動

3. 穿著合適運動衫褲鞋襪

4. 必須循序漸進和量力而為

5.運動時，要保持自然呼吸，不應閉氣

6.運動期間若有頭暈、心悸或不適，應立刻停止

7.考慮自己身體狀况是否合適，如有疑問，應該先諮詢醫生或物理治療師

8.留意健體設施表面是否過熱，如過熱，宜選擇較清涼時段鍛煉，以免灼傷

9.部分設施可能限制某個年齡人士使用，以免發生危險

10.運動前熱身，運動後伸展

文：薛偉文（仁濟醫院社會服務部高級物理治療師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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