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健康

睛明貼士：洗眼液洗走天然淚水 得不償失

【明報專訊】工作一整天，下班後眼睛又乾又澀，市面上有各式各樣洗眼液，標榜「洗除眼內污垢」、「有助消除眼睛疲勞」等。用法是將洗眼液倒入眼罩杯中，將眼罩杯對準眼睛並蓋上，然後在洗眼液裏眨眼。然而，眼科專科醫生伍立祺不建議使用，因為經常使用這類洗眼液，很多時會把眼睛表面的天然淚水洗走。想好好護理眼睛，伍立祺有以下貼士：

稀釋BB洗頭水抹眼瞼

˙每日早晚洗面時，用化妝棉或棉花棒沾水，輕輕拉低下眼瞼，由眼角內向外貼着眼睫毛根部抹乾淨。上眼瞼以同樣方法清潔，輕輕拉高上眼瞼，輕抹眼瞼邊緣，過程中毋須翻開眼皮。市面有售清潔眼瞼專用濕紙巾，亦可用作日常清潔。經常化眼妝的人更要留意上下眼瞼的清潔，化妝品容易殘留積聚在臉板腺的出口

˙想加強清潔效果，尤其是油脂分泌多的人士，可使用稀釋的不澀眼配方嬰兒洗頭水，1至2滴嬰兒洗頭水加入50毫升清水稀釋，用化妝棉或棉花棒沾水抹眼

˙至於眼科手術前後的眼部護理及清潔，應根據醫生指示處理

熱敷軟化瞼板腺油脂

閉上眼睛，以約40℃至42℃熱毛巾或眼膜，熱敷雙眼10至15分鐘，有助軟化積聚在瞼板腺的油脂，促進正常的油脂分泌和排出（瞼板腺負責分泌油脂，形成淚水最表層的油脂層）。醫學實證熱敷能預防或治療瞼板腺功能障礙，以及改善乾眼徵狀和紓緩眼部疲勞。

人工淚液紓緩乾澀

建議容易乾眼、眼睛疲勞的人使用人工淚液，成分模仿天然眼淚，可以在眼睛乾澀或不適時使用。一般每天用3、4次已足夠，在醫生指示下有時可能需要用更多次數。人工淚液分為補水或補油為主，屬於非處方藥物。如果徵狀比較嚴重，醫生會視乎情况處方特效藥水。

中醫：茶飲養肝明目

註冊中醫潘咨遐推介養眼茶飲及穴位。

杞子石斛茶

材料：杞子12克、石斛6克

做法：加入所有材料於250毫升沸水中，浸泡20分鐘，待常溫飲用（每星期飲1、2次）

功效：養肝明目、滋陰生津

注意：杞子糖分高，糖尿病患者慎服，服用前需向註冊中醫查詢

按穴紓緩炎症

用拇指每日按揉眼部穴位10至15次，以痠脹為宜，但不可按壓眼球或過分用力。

攢竹：

眉頭內側，有助紓緩角膜炎、結膜炎等徵狀

魚腰：

瞳孔正上方，眉毛中間位置，有助紓緩結膜炎等徵狀

絲竹空：

位於眉尾後凹陷處，改善眼睛痕癢、乾澀、疲勞

[健康]

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