銀珠洗眼無療效 戳淚孔翻眼瞼隨時盲

眼科專科醫生及中醫看過片段後直言「幾驚嚇」，絕不建議市民嘗試。

愈來愈多美容服務聲稱有治療功效。銀珠洗眼是近年新興清潔眼睛美容服務。眼科專科醫生伍立祺及註冊中醫潘咨遐均表示，銀珠洗眼不是中醫或西醫的醫療程序，沒有醫學根據。

美容師錯把結膜當淚腺

從網上短片所見，美容師用銀珠棒「戳」內眼角的小洞（淚孔 punctum ），也就是淚管入口，聲稱銀珠洗眼通淚腺。伍立祺質疑，片中美容師將眼部結構「全部撈亂」，銀珠棒接觸位置是結膜，而不是淚腺；若不認識淚管結構，將銀珠棒戳進眼角容易令淚管受損，使淚管閉塞而經常流眼水。

忌翻開結膜 接觸外物易發炎

片中美容師又翻開眼皮「深層清潔」。伍立祺指出，眼皮背面紅色位置是結膜，結膜是一層薄膜，覆蓋上、下眼瞼內表面及鞏膜（俗稱「眼白」）。結膜可分泌黏液和淚液來潤滑眼球，以及阻隔灰塵、細菌入侵。淚腺位於眼眶外上方眶骨內側，負責分泌淚液，在醫學上沒有所謂的「通淚腺」。類似術語有俗稱「通淚管」的淚管冲洗／探通術，用以檢查淚管阻塞，一般要先局部麻醉。

銀珠洗眼的宣傳中，聲稱可以深層清潔眼內污垢，如彩妝、異物等。伍強調，在不戴手套、沒有麻醉的情况下，直接用外物接觸結膜非常危險，「不應該翻開眼瞼露出結膜，使之暴露在空氣之中，亦不需要特別清潔結膜」，因每次眨眼，淚水都會帶走眼睛污垢。眼睛有自我清潔機制，自身天然眼淚水是最有效的潤滑和保護，而且有一定程度殺菌作用。眼淚含有溶菌酶，能夠破壞細菌細胞壁，達到殺菌作用。然而，眼淚的殺菌作用有限，不能完全消除所有細菌，「一般在皮膚、眼睫毛上共生的細菌應該都夠保護，但對於外來細菌，如用污糟手捽眼，就未必夠」。

棉棒、吹氣除異物 增感染風險

銀珠洗眼聲稱可洗除異物。伍立祺指出， 當有沙塵、眼睫毛等異物入眼，胡亂用銀珠棒、棉棒，甚至向眼內吹氣，這些做法不但無效，還增加感染風險。建議先閉上眼一會，然後不斷眨眼數下，「當有異物入眼，眼睛受刺激就會馬上『標眼水』，將異物冲出」。如果未能靠淚水排走異物，可用人工淚液（又稱人造淚水）、生理鹽水或蒸餾水冲洗眼球表面。一旦情况持續或惡化，例如張不開眼、不斷流眼水、眼痛，應找眼科醫生治理，而不是用銀珠洗眼。伍提醒，若化學品濺進眼睛，應立即用清水冲洗眼睛（最好使用蒸餾水，條件不許可，緊急時也可使用自來水），並盡快求醫。

眼結石須醫生局部麻醉清除

部分瞼板腺功能障礙患者，眼瞼內有黃色顆粒狀眼結石，可能會感覺「刮」眼、有異物感，就需要醫生利用顯微鏡，在局部麻醉下慢慢將眼結石清除；切勿以銀珠洗眼或其他方式自行清除眼結石。伍立祺提醒，用外物刺激結膜很容易引起過敏性結膜炎或其他發炎反應。銀珠洗眼有可能弄傷結膜，在眼球表面造成傷口，細菌就可以乘虛而入，輕則導致結膜炎；若弄傷角膜或角膜附近的結膜，可導致角膜細菌感染，甚至角膜潰瘍，嚴重可能致盲。

文：利楚兒

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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