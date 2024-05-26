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星期日文學‧最沒有觀眾緣的乞丐王子

【明報專訊】假如真的要比併金庸小說角色哪一人武功最高，不曉得原著作者心裏有沒有標準答案，但適逢金庸百年誕辰，最近忽發雅興重玩DOS年代經典《金庸群俠傳》懷舊一番，電子遊戲裏就有一個所謂「版本答案」。綜觀遊戲主人公小蝦米的所有同伴之中，於摩天崖上招攬的石破天成長曲線最為驚人，由於他的資質參數是全遊戲角色最低，練功需要別人幾倍的經驗值，但同時他可以跟周伯通學習左右互搏，也只有他才能修煉「太玄神功」（跟原著所述一樣，只有石破天看得懂那些蝌蚪經文），如果玩家肯花時間一直帶着石破天通關，將他練到最高等級，其戰鬥力到了後期將會超過張無忌和令狐冲等基數較高的角色，甚至可以單挑打贏郭靖和東方不敗。最蠢鈍、最沒有慧根的人，反而能夠大器晚成，武學修為達至最高峰，雖然是遊戲設定，但這個設計正正準確解釋了金庸在《俠客行》所形塑的石破天。

按創作時序，於《天龍八部》之後發表的《俠客行》，是金庸晚期的倒數第三部長篇小說。自1950年代執筆的金庸，前期文字風格古樸優雅，歷史感很重，故事較為着墨於行俠仗義、以武匡世，到1960年代的《天龍八部》感覺已有很大轉變，特別是喬峰為奸人陷害，武功蓋世卻不得善終，淪落得身敗名裂的坎坷際遇，多少對應了金庸後期作品開始對「武」和「俠」的一再推翻、反諷。從最後三部長篇小說來看，末作《鹿鼎記》借韋小寶的好色滑頭，於江湖正邪兩道、朝廷內外人人各搧一巴，反武俠筆迹處處，事實上也是金庸的自摑，表面荒唐，實則用心良苦；《笑傲江湖》反江湖，說隱退，情願兩袖清風不做大俠，也不做江湖上爭名逐利的偽君子。《俠客行》則反天才，說的是大智若愚，返璞歸真。借李白寫信陵君門客的名詩〈俠客行〉，諷刺世人自恃聰明，終究反被聰明所誤，舉凡文武全才之人，皆不能破解俠客島上的《太玄經》圖譜，因為詩文詮釋都是誤導，唯有無才能夠成材，不識一字的石破天能夠洞悉真相，求得武學奧秘。倪匡和吳靄儀都認為《鹿鼎記》出手很高，是金庸破舊立新，寫得最好的一部。相比之下，《俠客行》算是一部略帶反武俠色彩的實驗小品。

有別於段譽、張無忌這些天賦異稟自有奇遇的奇才，也不像郭靖、韋小寶一世好運，石破天是典型的蠢蛋和倒楣鬼，身世不明不白的「狗雜種」。作為小說主角，集了蠢鈍廢於一身的石破天，確實缺少一些個人魅力，愚者的故事不及奇才精彩，當然，在這之前已經寫過眾多經典代表作，特別是《倚天屠龍記》和《天龍八部》這些複雜的大江湖作品，於故事、角色，以至文字上都較前作簡單直白的《俠客行》，乃是金庸有意為之，反其道而行的新嘗試。從另一角度去看，《俠客行》應該是作者本人自覺較完整、滿意的作品，金庸晚年推出新修版，不少作品都經過大幅刪改，《天龍八部》就甚至將段譽娶了王語嫣的結局抹走，許多書迷對此大惑不解，有些人更反過來責怪金庸摧毁了共同回憶。但《俠客行》新修版與舊版的差異並不顯著，不是咬文嚼字的話，大概就只是減省了石破天對丁璫的情愫，讓他更單純地喜歡阿綉，以及「改刀」沒有寫死侍劍。金庸亦在後記提到，新修版對《俠客行》改動不多，可見當初成書之時，此作已經接近作者心目中最佳狀態。

然而，跟之前幾部「大作」相比，《俠客行》缺少引人入勝的情節，石破天的一股木訥傻氣，也不像楊過、令狐冲和張無忌那麼性格鮮明，感情澎湃，以致《俠客行》是一直被低估，較少被金庸書迷追捧的作品。情况就正如無綫藝員出身的梁朝偉，其實在1980年代總共演過3次金庸電視劇的第一男主角，但往後最多人談論的離不開他跟劉德華雙主角的《鹿鼎記》，以及跟黎美嫻情侶檔的《倚天屠龍記》，相對不是太多人記得他還演過《俠客行》。

在1989年開播的《俠客行》，事實上也是金庸作品之中最後一部被無綫電視改編的，同時是梁朝偉離開電視台之前所主演的最後一部連續劇。武俠書迷以及梁朝偉粉絲喜不喜歡這部感覺「掹衫尾」的作品就見仁見智，但金庸本人不喜歡是肯定的了。因為電視劇和小說原著相比，與其說是一次改編，幾乎是本末倒置，跟原著唱反調。梁朝偉劇中一人分飾石破天、石中玉這對雙胞胎兄弟，石中玉在原著小說裏只是配角，在電視劇卻擢升為雙主角之一，戲分比石破天這個乞丐王子更多，劇本還額外新增了兩名女主角，讓王子反客作主，變成四個癡情女子爭風呷醋，糾纏於石中玉這個壞男孩的爭寵戲碼。改動之後的《俠客行》顯得有點四不像，譬如石中玉的角色幾乎就是《鹿鼎記》韋小寶的倒模，四妻共事一夫的角色關係，則無異於《倚天屠龍記》的張無忌，而石破天、石中玉的雙男主角設計，就更似《絕代雙驕》的小魚兒和花無缺。這並非偶然，因為梁朝偉剛好就演過上述三部改編電視劇的男主角，而《俠客行》基本上只是將梁朝偉過去最成功的古裝武俠劇回鍋翻炒，韋小寶、張無忌和小魚兒三合為一變成風流公子石中玉。至於《俠客行》真正的男主角石破天，則貫徹了他在故事裏的可憐身世，只淪為石中玉的陪襯，也反映了電視台本身就對此作及石破天的人設信心不大，認定沒有觀眾緣。

《俠客行》與《絕代雙驕》

金庸與古龍，誰與爭鋒，書迷之間常有比較，譬如說古龍文采瀟灑，金庸筆下有深度。兩大武俠小說名家，未必視對方為競敵，但就一定同代輝映，而他們絕無僅有「撞橋」的作品，剛好就是《俠客行》和《絕代雙驕》，都是雙胞胎兄弟，都是因為父親的風流帳而被拆散，只不過一個變成摩天崖上的「狗雜種」，另一個變成惡人谷裏的小魚兒；一個是長樂幫的荒淫幫主，另一個是移花宮的尊貴少主。無獨有偶的是，兩部作品的創作年期非常接近，因為《俠客行》是在1966年6月開始於香港《明報》連載，《絕代雙驕》則在1966年5月於台灣《公論報》開始連載，於現實之中都是一對「雙胞胎」作品，而且兩作同樣命途有別，迴響大異，《俠客行》可謂金庸藏鋒斂鍔，筆下最鈍拙、最不起眼的作品，《絕代雙驕》卻成為了古龍鋒芒大露的代表作，歷年被先後多次改編為影視、電玩作品。

這邊廂，梁朝偉的無綫電視劇《俠客行》經過大改特改，只剩三分原著，卻有七分像《絕代雙驕》，有趣的是，在1992年劉德華、林青霞主演的《絕代雙驕》裏，這版本同樣大改特改，情節及角色東拼西湊，由林青霞接續《笑傲江湖II東方不敗》裏的雌雄同體形象，飾演女扮男裝的花無缺，與劉德華飾演的小魚兒從兄弟變成情侶，後段居然又借用了《俠客行》的賞善罰惡令和武林雙尊橋段。不過，整體而言並非特別出色的改編，難與其他版本的《絕代雙驕》媲美，但就跟梁朝偉主演的《俠客行》相映成趣。

港漫改編反而精彩

作為電視劇的改編題材，《俠客行》既冷門亦拍成了四不像，但在漫畫改編的範疇，《俠客行》卻意外延伸出一段精彩的變奏。雖然說金庸小說每一部都是不朽經典，歷來曾經有不少港漫改編，但在俗稱「公仔書」的薄裝漫畫市場，以金庸掛帥的大部分作品都不成功，也不特別暢銷，至少不及溫瑞安《四大名捕》及黃易的《尋秦記》和《大唐雙龍傳》那麼受漫畫迷歡迎。無論是馬榮成的天下出版還是黃玉郎的玉皇朝，過去推出過的《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》和《雪山飛狐》等等，反應都很慘淡，千禧年後玉皇朝出版的《鹿鼎記》更是連載到第60期就借韋小寶發了一場預知夢匆匆腰斬。金庸漫畫被冷待，可能是因為影視改編已經太多，讀者對故事非常熟悉，追看性不高，而且金庸筆下角色較為寫實，跟港漫常見的那種「龍珠髮型」披風配戰甲，手握奇形兵器的浮誇造型，五光十色的打鬥畫面不搭。

然而，本身並非熱門之選的《俠客行》，卻在屢敗屢試之中，曾經有過一次破格的港漫改編。由黃玉郎監製，旗下新人林業慶編繪的漫畫版《俠客行》於2002年7月創刊，篇幅並不長，只有26（27）期，由於隔周出版，即是剛好一年完結。故事大致上跟原著相若，而其中一個變動，是將石破天、石中玉兄弟相殘，一正一邪的對決作為故事高潮，畢竟是陽剛打鬥為主的港漫作品，屬意料之內。不過，另一個令人大跌眼鏡的改動，就是石破天的最後結局。按照金庸原著，養母梅芳姑自殺，石破天的真正身世儘管已經呼之欲出，但偏偏沒有說穿，只提到梅芳姑臂上仍有守宮砂，是一個戛然擱筆的留白處理。而在漫畫版第26期的大結局，石破天回去找養母查問身世，卻勢沒想到梅芳姑一直痛恨石清和閔柔，看見石破天愈有出息，武功愈高，她恨意愈重，仍然視他為「狗雜種」虐待毒打。石破天為人單純愚孝，空有一身蓋世神功，卻不願反傷養母，於是故意不發內力護體，用血肉之軀讓梅芳姑泄憤。往後50年，下落不明的石破天從未現身，阿綉卻一直等待她的老實情人回來，等到白頭。

這個既反高潮而黑暗殘忍的改編版本，完全推倒《俠客行》原著所說的賞善罰惡、愚者得救的收結，導致最終回一出，就被許多金庸書迷狂罵，也不曉得是玉皇朝早有計劃還是順應民意，緊接又再刊印第27期「終極」大結局，補寫另一個平行時空的happy ending，講述梅芳姑念在親手養育石破天多年，心裏已有親情，最終放下對石清和閔柔的妒恨。像《阿甘正傳》那句stupid is as stupid does，石破天的戇直天性，反而化解了親生父母和養母的多年仇怨，然後跟阿綉長相廝守，童話式大團圓結局。這兩個版本各有好壞，比之金庸原著都做了許多補筆，可能有人覺得畫蛇添足，但bad ending的反諷意味強烈，跟小說的平淡收筆有很大落差，也是《俠客行》於芸芸（不叫好的）金庸漫畫改編之中篇幅雖短，卻令人刮目相看的原因。

至於梁朝偉當年的電視劇版，同樣都跟原著有很大落差，惟偏離太多，基本上已是一部另行創作的掛名作品。但對於憑着《人民英雄》首奪金像獎最佳男配角，並於1989年剛剛拍完侯孝賢《悲情城市》的梁朝偉來說，《俠客行》是他告別電視台演員生涯的最後一次演出，當然是有着另一重意義，不過已經是另一個故事了。

（三之三．完）

文•紅眼

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

電郵•literature@mingpao.com

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