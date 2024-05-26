打開垃圾：初企推餐具租借 易借易還取代即棄

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

餐碗、餐盒、杯供租借

ReCube聯合創辦人兼營運總監賴瑞芳（Amy）說，創業想法源自對香港垃圾量「爆棚」的反思，她說：「2030年，3個堆填區會飽和，我們日常的廢物中，膠佔很大比例，當中很多是即棄餐具。」綠領行動去年調查指，疫情後仍有九成受訪市民有外賣習慣，當中只有56%人願意自備餐具。有近半受訪者表示願意使用餐具租借服務，稍微比不願意的人多一些，後者主要因為衛生考慮抗拒租借服務。

Amy形容，「非環保人」常覺得環保是麻煩事，他們想告訴人環保可以好簡單。那具體有多簡單？她說，食客租借可重用餐具，不用付按金；在限期內歸還，連租借費用也不需要。對餐廳一方，ReCube只收取一次性「上架費用」（1000元），不設月費。今月中，Amy在本土研究社的講座解說後，在座的環保人士認同服務很方便，但仍露出疑惑神情，有人坦白提問「咁你點賺錢？」、「個碗係咪真係work？」

解答盈利疑難之前，先看看他們為幾款塑膠容器，設想了多少種餐廳和食客的使用需要。他們的服務之一，是為市面食肆提供重用餐具服務。餐具有3款：

1. 1200ml、PP材質的餐碗，連PP、矽膠及TPE材質的盒蓋

2. 800ml、PP材質的外賣盒款餐盒

3. 16oz、PP材質的餐杯

訂做這3種容器前，他們考察過香港餐廳常用的外賣盒和杯款式，發現容量大小要統一、能堆疊起來節省空間，才能方便廚房員工使用。用PP膠，是因為ReCube對比過玻璃、陶瓷、不鏽鋼後，總結出PP膠不容易染色和或附着氣味、較輕、耐熱耐冷、可用100至1000次，以及可在洗碗機和微波爐使用（碗蓋除外），而且損毁後方便回收。

再有人發問：那裝湯會不會漏？裝咖喱汁會不會染色？Amy說用他們的餐碗裝湯基本上密實，未收到餐具有異味的投訴。為方便廚房員工辨識，容器是透明的；碗蓋有疏氣口，食物不會被蒸氣影響口感。

7天內歸還 毋須清洗

使用服務的餐廳，按ReCube目前無特別優惠下的「標準方案」，需支付一次上架費。Amy說公司會分析後台數據，按餐廳使用情况提供足夠數量的重用餐具。餐廳負責清洗餐具，以符合食環署食物安全標準。

有意使用計劃的食客，可下載ReCube手機應用程式，註冊帳戶和添加支付方法。需要借用餐盒時，可向使用計劃的餐廳提出，掃描餐盒二維碼後，即可讓廚房員工使用。

吃完外賣後，食客需在7天內到任何一間使用服務的餐廳歸還餐盒，或付5元延長7天；餐盒毋須清洗。Amy解釋，這是考慮到降低食客使用服務的門檻，吸引更多人使用。另外，即使食客自行清洗，餐廳仍要為了食安要求，再用合標準的清潔劑洗一次，變相用兩次水。她續指：「重用餐具要環保，最重要在運輸和清洗步驟入手。」餐廳負責檢查餐具完好狀態，只有在逾期或損壞餐具的情况下，食客才須付80元的費用。

重用次數愈多 對環境影響愈少

綠色和平去年底發表對比即棄與重用杯環境影響的研究報告《「重」塑未來》。他們以系統模型分析了低、中、高3種重用杯的使用情况。低用量的情况下，每年每個重用杯使用約20次，比起即棄杯，能減低二氧化碳排放和對淡水、海洋生態和人類的毒性，亦可減少懸浮粒子和食水耗竭。不過，這種用量會比即棄杯耗用更多化石燃料，只有在中用量（每年每個杯用約40次）和高用量（使用60次）時，重用杯在化石燃料耗竭的表現才比即棄杯好。

Amy認為，他們在做的環保實踐包括Reuse（重用）、Reward（回饋）和Reduce（減廢），後者尤其重要，她解釋：「回收可減少垃圾送往對填區，但最根本是從源頭減廢，不要使用那麼多即棄餐杯餐盒。」他們在2022年8月開始籌備重用餐具服務雛形，與科大3間與餐廳合作了1個月，再改善產品和流程安排。2023年3月，他們正式在市面推行服務，與科學園、中大餐廳和sensory ZERO咖啡店等食肆合作。

港人每年丟棄近4億個即棄咖啡杯，相當於500萬公斤碳排放，即23.2萬棵樹一年吸收的二氧化碳分量；或耗費21個奧運標準泳池的食水。Amy引述香港科技大學環境及可持續發展學部講師梅珂的分析指，東亞城市城市人口密集，運輸距離短，重用餐具的使用率可以更高，他們在朝這個方向努力。

走塑令實施後，常有網民質疑環保人士是否完全不用膠，若不然豈不是雙重標準，自打嘴巴？翻閱《「重」塑未來》，記者發現重用餐具的確不一定能大減化石燃料（塑膠原料）的使用量，就算每個重用杯每年用約60次，化石燃料的耗用量也只減少7.2%。可是，重用餐具更重要的作用，是減少二氧化碳排放和對淡水、海洋生態和人類的毒性，減少懸浮粒子和食水耗竭；按綠色和平的系統模型分析，在高重用量的情况下，這些環境影響可以減少24.7%至36.5%不等。

參加者多為小型餐廳

ReCube使用方便，以經濟誘因來看，餐廳現在參加計劃的話，以每件餐具成本1元計算，每年可以節省最少一萬多元購買其他比塑膠成本更貴的即棄餐具。在消費者一端，不需要付按金，準時歸還的話也不需付費，可減少扔垃圾的罪疚感。不過，要長遠實踐環保願景，ReCube還需要大規模擴展業務，才能維持收支。Amy解釋收費定價低的原因，正是希望「做大個網」，要夠多人使用，才能讓服務為環保貢獻更多；日後才有機會推出更多收費服務幫助盈利。

Amy指ReCube還在起步階段。經歷過往一年多的運作，她觀察到小型餐廳較連鎖餐廳願意使用服務，決策流程也較快；而餐廳群集，附近有固定客人的地區，會有更多人租用餐具。

目前ReCube靠不同初創企業資助、比賽獎金和服務收益來營運，重用餐具累計借出了超過6400次，有98%按時歸還率。她坦言餐廳支付的上架費不多，不是主要收益，希望未來與企業、公司食堂合作，推出規模更大、費用更高的服務計劃，歡迎籌辦活動的機構找他們安排到會所用重用餐具；他們也在研究適用於外賣平台的可能性。

環保可能沒辦法非常簡單，始終要有人付出，承擔過度消費風氣的社會成本，但有盈利目標的不同企業，應能找出更多創新方法，讓用家一端使用環保方便的服務，化麻煩為機會。與其爭拗紙、木外賣餐具好不好用，可能地球需要的，不是把污染環境的物品從即棄塑膠轉為其他物料，而是人類想辦法扭轉失控的即棄文化。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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