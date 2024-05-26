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2024年5月26日星期日
星期日生活
星期日生活
搞影視旅遊 唔係保留布景咁簡單
可惜一個布景
周日話題：《從今以後》參考人物：她死後，我的身分一夕消失
周日話題：作為在地創意及生意的香港電影——評介《天堂春夢：二十世紀香港電影史論》
誰人日記：認老
無名周記：加沙的昨日與明日
老少女之麻糬周記！
周日話題：蔡英文的最後註腳：Drag Queen Show
開門讀書：日本製造神話
圖文城市：自然和城市景物的關係
放心寫作：#89 情緒可以是一盆沙律
讀者來信：〈厲害柚的人生哲學〉
五音筆傳：歸來仍是少年 Billie Eilish與FINNEAS的溫柔重擊
#029 金魚囝
同場加映：「紙片男友」走出遊戲，和乙遊玩家共度一天
阿貓阿狗：#233 另一半
同場加映：社群藝術：在矛盾衝突中彳亍相見
對號入座：難得的自由──台灣國際紀錄片影展後記
家明雜感：《讓我們酒在一起》 堅盧治繼續醒世
影片簡評
單元連載：香港書99
星期日文學‧最沒有觀眾緣的乞丐王子
{同行達人}萬樂人 突破與青年同起跌 虛懷納新知 「唔跟我就啱㗎喇」
料理分子：京都小菜飛龍頭三食——訪靈鷲山道場
打開垃圾：初企推餐具租借 易借易還取代即棄
社會實驗：佛弟子自設工場搞生意 冷凍素食 實踐慈悲
ways of seeing：城寨人憶亂中微光 水喉密佈不見天 童眼記鄰里情
未來城市：寧養院牽線 病者與家屬閒話生死
讀者來信：〈厲害柚的人生哲學〉
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【明報專訊】上一期，我們邀請大家分享一種你喜歡的植物。於是，我們也上了一堂有趣的植物課，一邊讀大家的來信，一邊上網搜尋植物的細節，紅花八角、華重樓、白桂子、大沙葉、木蝴蝶……
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可惜一個布景
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放心寫作：#89 情緒可以是一盆沙律