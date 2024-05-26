周日話題：《從今以後》參考人物：她死後，我的身分一夕消失

「100倍，對方是惡劣得多。」Ann是電影《從今以後》角色Angie（區嘉雯飾）的參考人物，Ann的同性伴侶7年前離世，她腦海中與其家人因處理伴侶身後事而鬧僵的畫面，至今仍歷歷在目。Ann說電影為她發聲，她心裏無從申訴的委屈得以釋懷：「你喜歡我，我鍾意你，（同性戀和異性戀）其實都是一樣的過程，也是勇敢的表現，為什麼（同志）在一起，會被別人這般不公平對待和歧視呢？」

「我的花圈只能放在靈堂外」

Ann說Angie比她更勇敢，至少Angie在伴侶的殯葬儀式上，堅持要走上前為伴侶上香。她頓時想起：「我送的花圈只能放在靈堂外。」

Ann與伴侶相識於1980年代的製衣廠，兩人第一次聊天是在茶水間，伴侶主動搭訕Ann，初時Ann不怎麼理會她，但伴侶一直主動示好。Ann回憶道：「我很想看一齣電影，但很難買票，她就會自動幫我買。」加上工廠工友經常聚在一起玩，兩人變得熟絡，漸生情意。Ann記憶中的伴侶是個努力掙錢的人：「我猜她是覺得錢才能給她安全感，有錢才有將來。那時兩人的關係（不太被社會承認），（有錢）好像行出嚟都大聲啲。」後來伴侶搬來與Ann同居，親口告訴Ann的父母，從此以後會照顧Ann，這樣一住便差不多20年。

電影裏Pat（李琳琳飾）跟Angie好客，隔三差五便會邀請親朋好友到家裏聚會，大家開開玩笑，互相調侃，和樂融融。Ann與伴侶也是如此，雙方父母曾湊齊腳一起打麻將，Ann從沒想過這溫馨場面終成一場夢。

「她一離世，我整個人低沉下來，無法思考，但他們（伴侶家人）立刻上門取東西說要陪葬。」她形容伴侶家人當時到她們愛巢的行為如「打劫」，更不斷要Ann搬走。伴侶家人向Ann索取伴侶的銀行單和保險等文件，「他們不知道有那麼多東西，我全都整理好給他們，因為我什麼都做不了，心裏只想辦好件事」。同性婚姻在香港不合法，Ann和伴侶也未在海外結婚，即使在海外結婚，其伴侶權益也未必得到承認。Ann的伴侶生前不曾立遺囑，在處理伴侶遺產問題和身後事上，Ann原被公認的身分突然變得不堪一擊，變得毫無話語權。

在《從今以後》中，Pat的生辰八字、要海葬還是土葬，Pat的家人不知，Angie了解Pat的意願，提出想法卻不被認同；而嫂子聽從玄學師傅的建議「先人屬火，忌水，興土木」，決意安置Pat的骨灰在骨灰龕，但至少Angie算是有「參與」整個討論過程。反觀Ann，一開始伴侶家人說Ann與伴侶最親近，「當然知道她的喜好」，但事實是Ann連半句話也說不上。

借死亡證續電話號碼 家屬拒絕

Ann記得伴侶家人花大錢辦喪事，但「她（伴侶）很孤寒 」，是捨不得花錢的人，估計也不想自己的喪禮破費。即使是微小的事，Ann也插不上嘴：「就算選花，伴侶的姐姐站在我前面擋住我，不讓我看，姐姐選了玫瑰，然後我只可以小聲說她（伴侶）不喜歡玫瑰。」Ann出席伴侶的喪禮，伴侶家人裝作互不認識，一言不發，Ann也不能坐前席的家屬位，「我無身分」。20多年的感情，就這樣被一場喪禮「否定」，與伴侶家人成了陌路人。

喪禮完了，伴侶家人對Ann的追趕未完。Ann的手機號碼以前用伴侶的身分登記，伴侶離世後，她欲將電話號碼轉回自己名下，需要伴侶的死亡證明，「他們都不肯給我 」，但她想拿回的只是一張電話卡。一天，伴侶家屬一行10多人登門到Ann的愛巢，欲拿走任何值錢的東西，指明要什麼牌子的表、取回伴侶的八達通等，說是要用伴侶的物件作懷念，更明言「攞唔到，我哋唔走㗎」，Ann最後只能報警處理。到後來伴侶家屬連愛巢的門鎖也換掉，Ann有家歸不得。Ann與伴侶家人對簿公堂，伴侶家人否認Ann的身分，稱伴侶是可憐Ann才收留她在家住。

逾10家屬登門索錢財

訴訟費用龐大，但那份冤屈讓Ann堅持要完成官司，「件事完了，但我仍覺得還有些事我沒能說出來」。Ann的同性伴侶身分從親人公認到否認，整個過程無形地讓Ann崩潰。

《從今以後》的電影故事結合多個女同志經歷，Ann是其中一個。電影對遺產爭議的處理算是較現實溫和，卻反映女同志的關係看似易被接受，在街上拖手、在家同睡一張牀、雙方親屬當彼此是家人，這美好景象原來不是永恆。Ann坦言她未想過伴侶的家人會與她鬧翻。記者問Ann，這件事發生以後，她會否有預早訂立遺囑的打算。她說有需要時會立遺囑：「其實這些每個人都要做，如果你身邊有人，或者你有同性伴侶，我覺得更加要做，因為沒任何確保你（權益）的東西。有些人用忌諱作藉口（不立遺囑），我覺得不是忌諱。」

Ann希望透過電影為同志權益發聲，「不要被㩒低，堅強一點」。

文˙姚超雯

編輯•周淑樺

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