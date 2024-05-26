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可惜一個布景

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》大收旺場，觸發政府認真思忖保留電影布景供市民旅客遊覽打卡，只可惜熱潮興起來得太遲，搭景雖然耗掉了5000萬元，但時候到了也是話拆就拆，那麼現在想要保留又有什麼可能？記者朱令筠想起去年採訪過一個有關香港電影的美術展，並且早前的首爾之行剛好到訪一間私營韓劇博物館，於是就有關議題再次邀約本身來自業界、當日名為「無中生有」的展覽策展人做訪問，原來業界一直以來都建議政府為香港電影業設立一個道具保存倉庫，除了保存珍貴的製作物資也支援創作，而原來真要搞一個像韓劇博物館可供遊人玩樂打卡的拍攝場景，並非單單把布景存留下來就功德圓滿。

電影觀眾看戲，會跟着想像曾經存在過的城寨是一個「三不管」的異域，暗黑神秘。是耶非耶，相信往後會陸續有回溯這時期的電影的文化評論。隨着日月星移，未親身接觸過的人只會更多，但也有曾經在裏面住過的人忍不住去增補，譬如說電影中的城寨其實更加濕轆轆，頭上滿佈滴着水的水管，更有很多蟑螂老鼠，孕育其中是後來以渠王聞名的嚴照堂，以及電影監制莊澄。

很長一段時間以來，香港人未能見到有香港電影成功輸出世界，見到《圍城》闖進康城大感興奮。電影及創意文化是一個地方的軟實力，除可以發展影視旅遊，也是公共外交的一種手段，日本有多啦A夢，台灣近日則出了一個變裝皇后。至於「香港電影」是什麼一直引為談論，葉蔭聰評介游靜新書《天堂春夢：二十世紀香港電影史論》，稱書中從影史發掘出對上世紀30年代的左翼電影，後來《富貴逼人》系列以至周星馳的笑片的新解讀，那發生於一時一地的創意及其所謂的「香港性」。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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