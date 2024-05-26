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搞影視旅遊 唔係保留布景咁簡單

【明報專訊】逝去的九龍城寨回不來，電影試圖還原的城寨面貌，能真實呈現大眾眼前嗎？政府上周公布下半年盛事清單，財政司副司長黃偉綸回答提問時說起，正與電影《九龍城寨之圍城》（下稱《城寨》）團隊商討，展示部分布景供公眾、旅客「打卡」。

這令記者想起兩件事，其一是去年看過「無中生有──香港電影美術及服裝造型展」，一套套經典港產片的服裝道具精美絕倫，現場更嘗試重現《智齒》等部分電影場景；其二是不久前到訪韓國漣川的戲劇藝術展覽館，以韓國影視作品的道具砌出不同主題場景，新奇又好玩。想着想着，香港能否大搞影視旅遊，兼收保育之效？

談保留之前，第一個問題是電影拍完之後，道具服裝到底有何去向？電影美術指導蔡慧妍說，所有道具均屬電影公司（或版權持有者）擁有，會否保留牽涉商業考慮。小型製作資源緊絀，布景可能拍完即拆；就算其他製作也只會短暫保留，作宣傳或補戲用；每多留一天，便多付一天片場租金，「其實未完成後期處理，他們應該會（拆景）盡早止蝕」。拆景之後，公司或將部分道具和服裝收歸倉庫，留給下齣戲使用，惟庫存規模全由公司決定。

在此流程下，當電影上映時，布景幾乎不可能仍存在。要尋回道具亦不是易事，蔡慧妍是去年「無中生有」的策展人之一，她說事前蒐羅著名電影的道具及服裝，相當依靠運氣。即使是近年上映的電影，一旦製作公司清了倉，就再也找不到。

要公開展示布景還有其他考慮，最初設計只作短期使用，無考慮展出的安全規定、傷殘人士通達性等。蔡慧妍提到，美術指導往往善用仿真物料，譬如為遷就拍攝鏡頭，布景必須能夠移動，可想而知不能全用石屎搭建。「我們務求讓觀眾在鏡頭前見到真實，不是真實中見到的真實。」看木非木，看鐵非鐵，電影裏部分應用物料的耐久度，其實與銀幕前預期的有差異。

考慮長遠用途擇布景物料

有時劇組停拍數月後再重拍，就算布景暫放平租的片場，美術指導都要花工夫修復，「日曬雨淋，東西開始爛」。搭建長期保留的布景不難，只是要事先選用合適物料。蔡慧妍引述內地有先例，開拍前已預計拍攝用的民國街會保留，「設計時候就未必只是想（電影）畫面，要考慮拍完之後，有人要走動等」。

去年的電影美術服裝展，策展團隊特別邀請《智齒》的美術指導重建其中一個場景，起用物料都是全新的。政府這次有意展出《城寨》布景，蔡慧妍認為要搞清楚目的：「純粹讓人打卡，不需要當天拍戲那件真品㗎，是複製品無問題。但像我們之前（展覽）要放進博物館，如果全部都是複製品讓人看，意義又存不存在？」是像主題樂園抑或單純一塊布景板擺放，連同展出時長全都要考慮。

對於有聲音希望保留拍攝場景，整理成為開放予公眾遊覽的打卡點，《城寨》出品方表示會積極考慮其可行度，也和相關部門聯絡中；對於如何呈現場景真實原貌的具體方案，大家仍需要時間溝通。

要保育香港影視文化，不能只靠一個展覽，而是長遠規劃。蔡慧妍說，電影業界多年爭取興建影城或中央服裝道具倉，一直不得要領。「首先政府要撥地先啦，塊地唔會係細，因為東西太多了，如果細亦做不了長遠發展。」即使解決土地問題，還有後續管理、營運，「全部都是很大的題目，不是口說一句『畀你打卡』就得」。

蔡慧妍提到，荷李活或一些歐洲國家均設租借電影道具服裝的倉庫，不論是中央處理或以商業模式經營，「不用像現在香港這樣無（儲放）、丟掉」。 她相信若有中央倉庫，很多電影公司都願意捐出道具，因資源處理也是一筆開銷。

空置校舍變身「韓劇博物館」

香港的中央道具庫十畫都未有一撇，韓國則有間私人開設的「韓劇博物館」，珍藏劇中精美道具。距離首爾市中心約2小時車程、位於漣川郡的戲劇藝術展覽館由盧賢珠創辦。她曾是特效化妝師，離開韓國廣播公司（KBS）崗位後，開設公司為KBS等電視台製作劇集。最初租用漣川郡這間舊校舍，只因需要龐大空間存放道具。「在首爾KBS附近的話，租金非常貴；在漣川存放道具的成本只是首爾的十五分之一。」後來她將倉庫改成展覽館，公開讓市民遊客參觀，亦曾有綜藝節目在此取景。

近大門走廊兩側貼滿韓劇海報、相片，枱上則放置滑蓋手機、模型車等小道具。每件館藏都曾在電視劇或電影使用過，包括《張禧嬪》、金秀賢主演的名作《擁抱太陽的月亮》等。2樓課室展示歷史劇的道具，按年代及主題劃分，眾人走進其中一間，瞬間回到1950、60年代的韓國。近窗一側以道具砌出課室，金屬飯盒放在舊式暖爐上，是從前課室的標準配置。

同行記者問道，這場景在哪套韓劇出現過？「所有物品都曾在不同類型的戲劇或電影中使用， 所以無法指向特定一套。」盧賢珠答道。另一間課室則打造成軍營模樣，可以想像軍人在此用膳歇息，摺疊整齊的軍裝幾可亂真。盧後來補充，部分道具曾在電影《太極旗飄揚：生死有情》應用，戲中元斌與張東健飾演因韓戰而分離的兄弟。

有別於一般展覽，這裏只要物歸原位、維持展品完整，訪客可隨便拿起道具、感受每件展品，更可穿上戲服，扮演朝鮮時代的君主。館內陳列很多仿照舊物的道具，各款舊式電話、時鐘、硬幣應有盡有。「我可以很有信心地說，來過這裏的人都會再次光臨，回訪率非常高。」盧賢珠說，甚至有人帶子女每兩周來一次，想他們盡情體驗。

官方資助 連結郡內景點

漣川郡位處韓國京畿道鄉郊，人口由1940、50年代至今大跌超過一半，目前只有約4萬人。不少學校隨人口減少而關閉，地區政府決定善用舊校舍和廢棄工廠，活化成多用途建築，配合發展旅遊業提振經濟。於是像「戲劇藝術展覽館」等私人項目獲官方支持，漣川郡地質公園和生物圈保護區小組組長尹美淑指出，與其提供財政支援，政府更聚焦於將這些地方接駁至郡內著名旅遊景點，方便遊客到訪。

香港要開發新的旅遊產品，影視旅遊必屬考慮之列。別小看電影的影響力，有從未訪港的韓國人主動向記者提起鰂魚涌的「怪獸大廈」，皆因看過在那裏取景的電影。

文˙朱令筠

編輯•王翠麗

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