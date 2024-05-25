e新品：NOKIA復刻版3210大玩回憶殺

支援4G、藍牙 預載《貪食蛇》

1999年推出的NOKIA 3210，是史上第一部不設外置天線的手提電話，而且顏色機殼能任意更換，因而大受歡迎，全球累計賣出1.6億部，是史上第7部最高銷量的手提電話。新版3210支援4G及藍牙，可使用瀏覽器上網。機身設計上繼續採用上屏下鍵盤的經典造型，配備QVGA解像度的2.4吋TFT LCD屏幕、Unisoc T107處理器，內置64MB RAM和128MB儲存空間，支援最高32GB的外置microSD卡。1450mAh電池可拆出來更換，也可透過USB-C接口充電，通話時間最長約9.8小時。

機背搭載了200萬像素鏡頭與補光燈，據說很多買家正是衝着這枚「低清鏡頭」而來；更懷舊的是新版3210預載了經典遊戲《貪食蛇》，回憶立即返晒嚟。●

NOKIA 3210 4G（2024）

售價：$698

網址：www.hmd.coｍ

文：黃振宇