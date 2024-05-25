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e新品：NOKIA復刻版3210大玩回憶殺

【明報專訊】舊物舊到一定程度就會變潮物，相機如是，手提電話也一樣。NOKIA 3210為慶祝面世25周年，今年宣布推出復刻版NOKIA 3210 4G（2024），大玩Y2K路線。新機在內地、歐洲率先推出，其中在內地不足3天即賣斷市；香港則在昨天正式開售，機價$698。

支援4G、藍牙 預載《貪食蛇》

1999年推出的NOKIA 3210，是史上第一部不設外置天線的手提電話，而且顏色機殼能任意更換，因而大受歡迎，全球累計賣出1.6億部，是史上第7部最高銷量的手提電話。新版3210支援4G及藍牙，可使用瀏覽器上網。機身設計上繼續採用上屏下鍵盤的經典造型，配備QVGA解像度的2.4吋TFT LCD屏幕、Unisoc T107處理器，內置64MB RAM和128MB儲存空間，支援最高32GB的外置microSD卡。1450mAh電池可拆出來更換，也可透過USB-C接口充電，通話時間最長約9.8小時。

機背搭載了200萬像素鏡頭與補光燈，據說很多買家正是衝着這枚「低清鏡頭」而來；更懷舊的是新版3210預載了經典遊戲《貪食蛇》，回憶立即返晒嚟。●

NOKIA 3210 4G（2024）

售價：$698

網址：www.hmd.coｍ

文：黃振宇

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