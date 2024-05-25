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標榜降噪量增至45dB Nothing Ear透明耳機 聰明演算法除雜音

【明報專訊】夏天到，有人努力運動收身準備迎接陽光與海灘，有人以潮人造型出席夏日派對，有人則躲在冷氣房中打機避暑。無論你是哪一類人，可能都需要一對合適又合襯的耳機長伴左右。今次就介紹最新推出的不同類型耳機，其中第3代Nothing Ear不但保持型格造型，更大大加強減噪效果。

以透明機身設計打響名堂的英國電子品牌Nothing，繼早前推出話題手機Nothing Phone 2a後，最近又輪到耳機新作，一口氣推出第3代Nothing Ear（下稱Ear(3)）及性價比之選的Ear(a)，延續品牌一貫設計風格，同時在音質和功能帶來顯著提升。

11mm單元 高音清脆低音飽滿

Ear(3)是Nothing的最新旗艦耳機，搭載了自家最強的11毫米動態驅動單元，以陶瓷振膜表現更真實清晰的音質，高音清脆，低音豐富飽滿。此外，Ear(3)改良了雙腔體結構，增加2個通風孔以改善氣流，使聲音更通透。它支援LHDC 5.0和LDAC無線音頻編碼，可透過藍牙傳輸高達1Mbps 24bit/192kHz的高解析音訊。

第三代的最重要升級是主動降噪（ANC）功能。智慧ANC演算法會即時監測耳機與耳道間的噪音泄漏情况，動態調節降噪效果；自適應ANC則可根據環境噪音等級，在高、中、低3種模式間自動切換。品牌稱Ear(3)的降噪量提升至45dB，差不多是上代的兩倍，且偵測頻寬擴展至5000Hz，能過濾更多複雜的噪音干擾。

此外，Ear(3)搭載了Nothing最新的通話降噪技術，重新設計的收音咪更清晰，而且耳機柄上新增的通風口設計，可將風噪干擾降低60%。雙重連接功能讓用戶可在多部手機平板之間無縫切換，遊戲低延遲模式保證聲畫同步。觸控操作讓你輕鬆轉歌、切換降噪模式、調整音量。

測試用戶聽力 實時調節均衡器參數

用家可以透過Nothing X手機App的進階均衡器，控制Q值和頻率來調校出個性化的音頻設置，並針對不同音樂類型創建預設，圖形化界面使用十分簡單。App還能根據用戶的聽力測試結果，實時調節均衡器參數。

由於耳機採用更小巧的驅動單元，騰出更多空間來擴充電池，續航力比Ear(2)提升25%，單次充電最長可達40.5小時（連同充電盒、關閉ANC）。它支持2.5W無線充電，10分鐘快充即可播放10小時。

同門性價比之「黃」 $800有找

以$1199的價錢看，Ear(3)已經相當抵玩；不過Nothing同時推出的Ear(a)，售價僅$799，是一款性價比更高的選擇。它同樣使用品牌的招牌透明設計，但換上更圓潤的泡泡造型。Ear(a)也是Nothing首款非黑白配色的產品，加入亮眼的黃色，設計師認為更襯托出Ear(a)活潑可愛的設計。修長的方形機身，無論放在口袋或手中都貼合舒適。

雖然定位低價，但Ear(a)的ANC降噪毫不遜色。它搭載與Ear(3)一樣的智慧ANC演算法，可智慧檢測耳道密封情况來強化降噪，自適應ANC也能根據環境噪音在3種模式間自由切換。45dB的降噪量、5000Hz的寬廣偵測頻寬，讓Ear(a)輕鬆應對各種噪音場景。Ear(a)的新驅動單元高功率，搭配Nothing獨特的雙腔體聲學設計，低音下潛更深、更有力度和震撼感。●

Nothing Ear (3)

連續聽歌時間：耳機8.5小時／連充電盒40.5小時（關閉主動降噪）；耳機5.2小時／連充電盒24小時（開啟主動降噪）

充電時間：10分鐘快充使用10小時

無線編解碼器：SBC、AAC、LDAC、LHDC 5.0

其他：IP54、主動式降噪、藍牙5.3

重量：4.62g、51.9g（充電盒）

售價：$1199

Nothing Ear (a)

連續聽歌時間：耳機9.5小時／連充電盒42.5小時（關閉主動降噪）；耳機5.5小時／連充電盒24.5小時（開啟主動降噪）

充電時間：10分鐘快充使用10小時

無線編解碼器：SBC、AAC、LDAC

其他：IP54、主動式降噪、藍牙5.3

重量：4.8g、39.6g（充電盒）

售價：$799

查詢：3183 0168（Synergy）

Marshall復古皮革耳機 長氣100小時續航

潮人耳機品牌Marshall，最近推出了兩款新品，包括頭戴式藍牙耳機Major V及真無線藍牙耳機Minor IV。前者支援長達驚人的100小時藍牙續航力，後者則以輕巧機身展示強大的音色。

「搖滾風」Major V支援無線充電

Major V可謂集Major系列大成之作。經歷5代的打磨，Major V音質更上一層樓，整體失真度進一步降低，高頻解析力和透明度得到提升，讓用家完全沉浸在音樂營造的意境中。而Major V最厲害的100小時超長續航力，得益於更節能的藍牙晶片和更大容量的鋰離子電池，用家毋須時刻擔心電量告急。即使忘記了充電，它也支援快充功能，讓音樂旅程永不中斷；Major V亦支援無線充電。

Major V用上品牌招牌的復古皮革皮質和鐵絲網，點綴出搖滾風範。堅固耐用而輕盈的機身，搭配可折疊設計，方便攜帶。用戶可透過Marshall手機App自定義耳機側面的多功能按鍵，快速啟動Spotify或切換均衡模式。值得一提的是，Major V日後將支援藍牙LE Audio低功耗音訊技術，意味着它不僅能傳輸更高品質的音訊，還能享受更穩定的藍牙連線和多點連接能力。

Minor IV改良結構更貼耳

至於真無線耳機Minor IV，延續品牌經典的音質調校，音質富有立體感和動態。無論是渾厚的低音、飽滿的中音還是清亮的高音都能忠實地再現。

儘管Minor IV體積細小，卻擁有30小時的續航力（連充電盒）。單次充電的耳機可持續播放7小時，足夠一天使用。人體工學設計是Marshall產品另一賣點，Minor IV做得特別出色，工程師重新設計了耳塞和耳桿的結構，讓佩戴角度與耳道更加貼合，戴着數小時也不容易感到不適。

新耳機搭載了觸控操作，輕觸即可切換音樂和接聽電話。藍牙5.0晶片支援多點連接功能，可同時與兩台設備保持連接。Marshall App不僅提供豐富的EQ選擇，還能啟用省電模式，延長耳機的使用時間。同樣地，Minor IV未來也將支援藍牙LE Audio。●

Marshall Major V

頻率響應：20Hz-20,000Hz

連續聽歌時間：100小時

充電時間：約3小時、15分鐘快充使用15小時

其他：IPX4、藍牙5.3、無線充電

重量：186g

售價：$1299

Marshall Minor IV

頻率響應：20Hz-20,000Hz

連續聽歌時間：耳機7小時／連充電盒30+小時

充電時間：1.1小時（耳機）、2小時（充電盒）、15分鐘快充使用3小時

其他：IPX4、藍牙5.3

重量：7.39g（耳機）、39.41g（充電盒）

售價：$1159

查詢：2577 2599（Marshall）

Corsair電競耳機 大包圍平台支援

專門推出各種電腦DIY產品的Corsair，最新推出HS35 v2與HS35 SURROUND v2兩款耳機。最大賣點是兼容度高，它們配備3.5mm接頭，可輕鬆連接到 PC、PlayStation、Xbox和Nintendo Switch等多種遊戲平台。

兩款耳機均採用50mm釹質驅動單元，可輸出強大而豐富的寬域音效，無論是細膩的環境音還是轟鳴的爆炸聲都能清晰表現。如果追求更身臨其境的聲效，HS35 SURROUND v2是更佳之選。它附設一個USB接收器，可在PC和Mac上啟用Dolby Audio 7.1聲道環繞音效，憑藉虛擬環繞聲技術，營造出更強沉浸感。

HS35 v2系列在佩戴舒適度也下了苦工。可調節的懸掛式頭帶設計減輕頭部壓力，柔軟的織物耳墊進一步提升佩戴的舒適度，耳罩上也設有音量控制和靜音獨立鍵。米高峰採用全向收音方案，靈活的鵝頸結構可以將米高峰準確定位在最佳的收音位置。無論是溝通戰術還是聊天，都能確保聲音清晰傳遞。●

Corsair HS35 v2

售價：$329

Corsair HS35 SURROUND v2

售價：$419

查詢：2273 8362（Felton）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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