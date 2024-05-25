重慶非遺火鍋 奉「旨」歎麻辣吊龍

重慶古城，依九宮、八卦之象建成，單是城門已有17座。其中朝天門位於渝中半島，為嘉陵江及長江的交匯處。朝天門餐飲控股集團董事長王普表示，朝天門是重慶火鍋的發源地。清末民初的朝天門碼頭，船工及縴夫為飽腹驅寒，自創簡單食法，將達官貴人棄之不用的牛內臟以水、辣椒、花椒煮成一鍋。久而久之，逐漸成為具有名氣的重慶火鍋。他又指，古代地方官員多在朝天門迎接皇帝聖旨或詔諭，城門因而得名，亦有了「進了朝天門，就到重慶城」的說法。因此香港店的大門設計也仿照城門，古色古香，從踏入店內的第一步就能感受重慶風情。

借朝天門與玉璽的淵源，不論是鍋具還是配菜賣相，品牌都花盡心思，只見鍋蓋中間以玉璽蓋頂，打開鍋蓋即見翻滾的鮮紅湯底，一陣刺激的麻辛辣香就竄入鼻腔。有別內地分店，香港店以火鍋套餐為主，全為鴛鴦鍋底。湯底包括招牌紅鍋、番茄鍋、菌湯及濃湯豬肚雞。品牌的傳統手工炒料工藝被列入非遺傳統技藝，其紅鍋湯底固然是必試之選，因其湯底料就是手工炒製。醇厚的牛油鍋底集合數十款材料，主要以花椒及辣椒等熬製而成，既麻又辣，配合各種蔬菜肉類，湯底愈煮愈香濃。不嗜辣的亦可一試選用新疆日光番茄製成的番茄鍋，酸甜開胃。

為賦予儀式感，各款配料賣相精緻，包括恍如頒布詔書的經典菜品「手切吊龍」，上菜時以「聖旨」端着，肉味濃，油分較重；還有將黄喉置於烽火台之上的「烽火戲豬喉」，口感爽脆彈牙。但說到重慶火鍋主要的食材之一，非毛肚莫屬。將精心挑選的屠場鮮毛肚投入湯底，根據要訣「七上八落」煮十數秒即熟，蘸上醬料一口吃下，肉厚爽脆，筋道彈牙。選擇新鮮毛肚一直是品牌的堅持，王普說：「為保持文化原汁原味，我們是堅持選擇鮮毛肚，因為實際上重慶就是吃鮮毛肚，不會吃『水發貨』。」至於鵝腸也是重慶人另一喜愛配料，冰川鵝腸外表滑嫩，咬下有嚼勁，亦富有油香，配搭紅油鍋底的濃郁香味一絕。另有多款經典重慶小食，包括九園非遺醬肉包、重慶擔擔麵、椒香酥肉、紅糖糍粑等，令人吃不停口！●

朝天門．五鑽鉑金旗艦店

套餐價錢︰$488至$1388（包一份鴛鴦鍋底、海鮮、炸物、主菜、素品、小吃及甜品）；另加一

地址：中環德己立街30-36號加州大廈地下高層

查詢：9833 0177

註：設午市；另加一

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