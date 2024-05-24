Vacheron Constantin驚世傑作 首枚中國曆法萬年曆 63項功能齊集一表

11年前，品牌的Les Cabinotiers閣樓工匠部門受同一位買家所託，創造一枚比Reference 57260更為複雜，且必須具備中國農曆萬年曆功能的懷表。其時2013年，Reference 57260尚未完成，但品牌欣然接受了這項挑戰。於是在今年的表展上，記者得以親證這枚The Berkley Grand Complication的誕生。雖然名字完全無法概括它刻下作為「世界最複雜鐘表」或「全球首枚中國曆法萬年曆時計」的身分，但The Berkley的名字正是來自其委託者：美國保險業大亨兼腕表收藏家William R. Berkley。

世界首創 中國農曆萬年曆腕表

同樣由Les Cabinotiers三人精英團隊打造，The Berkley這回再次盡用雙面懷表的佈局，融合63項大大小小的複雜功能，包括世界首創的中國農曆萬年曆；另外還有天文曆、格里曆（Gregorian）萬年曆、西敏寺鐘樂報時、追針計時、鬧鈴、世界時、兩地時、三軸陀飛輪等。當中焦點固然是按中國農曆計算的萬年曆裝置。

過程如寫AI

先跟大家複習一般的萬年曆，主要以格里曆，即世界主流採用、基於太陽周期的「陽曆」計算：每4年一閏，但世紀年如2100年、2200年、2300年為平年，需自行調校一次。但在人類漫長的歷史當中，除了「陽曆」還有「陰曆」，即以月球周期做基準，如伊斯蘭曆；也有兼調互補的「陰陽合曆」，如前作首創的希伯來曆、或是The Berkley的中國農曆等。中國的陰陽合曆體系中，陽曆主導農事安排，陰曆指引日常生活。其兼調互補指的其實是在各種錯綜複雜的周期變化，如黃道廿四節氣、塑望月和中國閏月，以及作為時間單位的10天干（五行屬性）和12地支（生肖）之間，實現同步。

團隊先為中國農曆構建演算法模型，將之轉化成可自主運行至2200年的機械程式。過程如撰寫AI提示（prompt），把眾多曆法考慮，諸如不同年月長短的不規則變化、大年初一（每年21/1至21/2之間）的浮動等，納入一套「語言生成」。

機芯正面額外設置的兩組機械裝置，便用來獨立控制全部3套凸輪齒輪系，各自驅動陰曆月、陽曆年，以及3時位置對應中國農曆閏月的默冬周期（即月球月相為期約19年的周期）。但以上裝置，連同6時位置的農曆新年日期指示，不過是針對萬年曆功能。你能想像將之與其餘複雜功能整合的難度嗎？

奢華月相糅合高訂時裝與製香

如果The Berkley太難消化，今年還有Égérie和Grand Lady Kalla系列女裝表新登場，輕盈易入口但創意無限。前者更引入全新工藝，巧妙將奢華腕表、高訂時裝和高訂香氛完美融合，賞心悅目。品牌對上一次與Yiqing Yin攜手合作已是2020年的事。今次Égérie月相表再度成為新作的時尚舞台，Égérie Moonphase和Égérie Concept The Pleats of Time兩款同樣以18K玫瑰金製作，表圈鑲鑽，褶皺紋表盤披上丁香紫色，以珍珠貝母珠光點綴。披上丁香紫色的腕表本來已夠浪漫，但設計師還為概念表加入封存香氛精華的納米capsule，隨珍珠貝母碎片一併內嵌到織物刺繡表帶。當表帶與肌膚相擦，密封在織物裏的香氛便能隨手腕擺動散發。

讓女士沉醉的還有矚目的Grand Lady Kalla時計，由腕表和流蘇式頸鏈構成，可轉換式設計共有4種不同戴法。腕表鋪鑲祖母綠式切割鑽石，吊墜綴以鑽石、Akoya珍珠和縞瑪瑙圓珠。鑽石總重超過46卡，奢華程度比前代任何一枚Kallista或Kalla都有過之而無不及。另外值得一提的新表，還有今年改以實心藍表面登場的全鈦金製Overseas鏤空陀飛輪，將陀飛輪與單按鈕計時功能集於一身的Traditionelle鉑金珍藏系列新作等，目不暇給！●

文：Hesse

圖：張曉冬、品牌提供

編輯：歐慧兒

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（鐘表展特刊）