珠寶鐘表 聲色藝俱全

■Cartier Animal Jewellery Watch Collection Crocodile珠寶表

自1914年首枚美洲豹腕表出現後，Cartier一直運用寫實與抽象手法，為各式動物製造奇妙邂逅，打造時計珠寶的動物王國。今年最新入籍的，有姿態凌厲的鱷魚造型腕表。由鍍銠白金製作，矯健的鱷魚身上鑲嵌鑽石，一整條纏繞在圓形表身上，栩栩如生。外露的頭部非常搶眼，凸圓形切割（Cabochon）祖母綠眼睛特別懾人，讓人無法就此移開視線。表殼以珍珠貝母、藍寶石及鑽石構成鱷魚鱗片，透過琺瑯圖案，與表盤連成一體。逼真造型令人不由讚歎品牌精湛的寶石鑲工，以及對大自然的細微觀察與藝術詮釋。同一鱷魚造型有不同寶石配搭，如碧璽配藍寶石或祖母綠，或是全雪花鑲嵌鑽石，各具美態。

■Hermès Arceau Chorus Stellarum腕表

Hermès的絲巾圖案設計，素來是品牌工藝表靈感所在。今年的Arceau腕表由野村大輔設計的Chorus Stellarum絲巾圖案取材。這位日本插畫家有趣另類，創作融合當代卡通、漫畫、遊戲文化等，不時將品牌標誌動漫化。新表透過活動貼花裝飾、鐫刻、微繪工藝等，將設計移植到表盤。啟動9時位置按鈕，原本平面的絲巾圖案便會演化成一幕骷髏騎士戰馬躍然起動的機械動畫。腕表分別有鑲鑽女騎士款和無鑽版男騎士。「動畫」部分由不同工藝部件及風格組成，像內填漆藝星座背景圖，沿邊以金線勾勒，象徵新派的黃道十二宮；4時半位置、經鍍銠處理的黃銅立體星辰貼花，光芒四射，動漫效果呼之欲出。

■Chanel Couture Workshop音樂座鐘

Chanel今年透過Couture O'Clock系列，回溯品牌發跡基石，匯聚高級訂製時裝元素，如裁縫師工具、美學設計、黑白圖騰等，形塑香奈兒高級製表獨特一面。品牌腕表創意工作室總監Arnaud Chataingt認定兩個領域之間能夠求同存異，由此創作出極為矚目、全球只有一台的Couture Workshop音樂座鐘。黑色菱格紋底座以軟墊沙發為靈感，細工鑲嵌245顆片狀縞瑪瑙，手工精巧。上方的穹頂玻璃罩擋不住品牌巴黎Rue Cambon工作坊的活力，扭動上鏈金匙鏈墜，時間顯示「捲尺」會徐徐轉動，由音樂盒名廠Reuge打造的音樂盒也將運作34秒，放着Chanel女士生前最愛哼唱的My Woman，5尊天然鋁陶瓷人台經精心編排，在鑲有鑽石墜飾的黃金工坊水晶燈下隨節奏律動。

■Piaget Swinging Sautoir長頸鏈時計

Piaget 今年繼續追本溯源，向1960至1970年代的經典設計致敬，其中一款長頸鏈時計，取材自「21世紀系列」中一款造型別開生面的珠寶。該系列於1969年誕生，作品帶有強烈風格，着重色彩層次；前衛裝飾重塑古典風尚，時計被大膽設計成頸鏈，靈動自如，鬆開解扣即可變身成腕表。品牌將此設計發揚光大，融會自家製超薄石英機芯355P，圓角梯形表殼裹覆綠松石表盤，與斯里蘭卡黃色藍寶石（重約29.24卡）及海藍寶石（重約6.11卡）連成一線。孔雀石和綠松石圓珠串垂墜其中，藍綠配色與圓形切割鑽石及黃色藍寶石有序相間，從鋪鑲滿鑽石的扭形金質鏈條延展開去，完美展現品牌的美學造詣。

■Chopard Haute Joaillerie腕表

Chopard以製作寶石鑲嵌時計聞名，精湛工藝經家族數代工匠薪火相傳；至今逾160年歷史，結集超過30種巧手工藝。除了對每個工序細緻入微，品牌也帶頭幫助基層礦工社群獲得「公平採礦」（Fairmined）認證，從源頭成就美麗。以藍寶石為主的新作持續堅守品牌履行可持續發展奢侈產業的承諾，以符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金製造。全表密鑲過千顆寶石，單是不同切工鑽石已共重逾12卡，加上梨形切割藍寶石（共重22.93卡）和明亮式切割藍寶石（共重4.36卡），勾勒喱士圖案。藍白相配色彩層次鮮明，乍看如造工精細的古典瓷器，清雅脫俗。珍珠貝母為表盤留白，中央以12顆梨形藍寶石時標構成玫瑰窗造型，巧奪天工。

■Van Cleef & Arpels Apparition des Baies花蕾綻放自動機械裝置

Van Cleef & Arpels喜以時間寫詩，浪漫基因尤見於品牌每年創作的Extraordinary Objects。過去兩年先後以兩座Planétarium自動機械裝置探索宇宙穹蒼，今年回歸大自然，結合珍稀寶石與機械機芯，譜寫花蕾綻放的詩篇。故事由一個粉紅色錳黝簾礦石花盆開始：112片由玫瑰金製成的漆面綠葉，隨花蕾徐徐展開，內藏由白金製作的小鳥，在鑲嵌鑽石和藍寶石的磷光中拍翼展翅。當鳥倦知返，故事結束，葉片旋即折回到原來含苞待放的狀態，時標圓環同時轉動，靜待在碧玉底座的白金蝴蝶見證時間流逝。過程精彩之處在於重疊交織的每塊葉片皆能旋動摺疊，而且花開花合動態流暢，葉片經8層彩漆噴色、長時間待乾打磨，方能成為眼前幾可亂真的漸變綠色，匠心獨運。

文：Hesse

圖：品牌提供

編輯：歐慧兒

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（鐘表展特刊）