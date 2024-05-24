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獨立品牌新作

【明報專訊】製表何其難，大品牌資源豐富，尚且要面對種種挑戰，對規模較小的腕表品牌來說，尤其是需要自負盈虧的獨立品牌，在資源緊拙的情况下要製成出色作品，更是難上加難。是次表展除了大家耳熟能詳的品牌以外，也為一眾獨立表師另闢空間，好等這批有志者有更多發表新作的機會。

■Hautlence The Retrovision '47自動飛行陀飛輪腕表

新表是品牌20周年紀念作，設計取材自1940年代生產的Model 5A5——被譽為啟發古早電視機造型的無線電廣播收音機。鋼製表殼以手工彩繪、表耳、揚聲器格柵組成，表盤外框則由鈦金屬製成。9時位置設有「揚聲器」，從中可見每60秒旋轉一圈的飛行陀飛輪。

表殼：精鋼

機芯：D20自動上鏈

尺寸：39.15×44.40毫米

定價：約$540,000

■Chronoswiss Strike Two H2O腕表

在懷表年代，不少製表師會特地在工作台前放置「三針一線」的座鐘，以便準確調校時間。這種校正器功能（regulator），實質就是時、分、秒三個表盤各自以不同軸心運作，務求降低走時誤差。新表的「三針一線」佈局下可見鏤空小時環、手工雕刻guilloché小秒盤、獨有的雙橋和防滑表冠設計，甚具新鮮感。

表殼：精鋼

機芯：C.6000自動上鏈

尺寸：40毫米

定價：未定價

■Angelus La Fabrique Instrument de Vitesse單按把測速計時表

人不可以貌相，腕表亦然；此計時表特別之處在於它更像一枚簡約「大三針」，象牙白色弧面表盤上沒有一眼可辨的計時副表盤，只有三支指針和單一表冠。直至看到表盤外緣的速測儀，才意識到單一表冠中設有按把，可啟動中央計時秒針。

表殼：精鋼

機芯：A5000手動上鏈

尺寸：39毫米

定價：17,100瑞士法郎

文：Hesse

圖：品牌提供

（鐘表展特刊）

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