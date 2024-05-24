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Patek Philippe 提升自家印記要求 走時更精準

【明報專訊】Patek Philippe從來都是表壇的龍頭品牌，自從移師Watches and Wonders表展之後，更成為全場焦點。今年發表的主打新款腕表不算多，只有11款，部分款式換上過往未出現過的設計元素；因應Twenty~4女裝腕表面世25周年，品牌也為系列增添新血。但更值得大家留意的是，在新表以外，品牌提升了自家「百達翡麗印記」的要求，每枚腕表的精準度比以往更為精準之餘，其售後保養期亦會由原來的2年增至5年，足見品牌對自家產品的信心！

新印記要求 每天誤差僅 -1秒至+2秒

品牌在表展舉行之際，宣布了關於「百達翡麗印記」的新消息。Patek Philippe最早於2009年成立自家印記，旨在建立一套關於機械鐘表的品質標準，確立品牌腕表的精髓。品牌在製造腕表的不同階段，由最初未裝殼的機芯，到最後的腕表成品，均需檢查精準度。自印記訂立以來，品牌每枚腕表也會在手腕活動模擬器上作最後檢測：直徑20毫米或以上的機芯，其速率精確度必須為每天 -3秒至+2秒之間；直徑20毫米以下的機芯則為每天維持於-5秒至+4秒之間。但由今年開始，品牌對腕表的要求將更為嚴謹，所有配備Spiromax游絲或傳統寶磯式游絲的腕表，必須符合每天-1秒至+2秒的嚴格要求，旗下配備陀飛輪的時計也需符合相同標準。

品牌亦為「印記」推出新的防水標準。所有認可具備防水功能的腕表，皆要達到防水30米的要求，確保客戶佩戴腕表後可進行日常活動如洗手、淋浴、浸浴、游泳或其他水上活動，包括深至30米的潛水活動。由於品牌對腕表性能的要求更為嚴格，對自家出品自然更有信心，所有在今年5月1日或以後售出的腕表，其保養期也會由原本2年增至5年。

Nautilus、Aquanaut重點作 白金配藍灰表盤

Nautilus系列是Patek Philippe的年度重磅之作，其5980計時表款在今年送走了玫瑰金殼皮帶、玫瑰金殼鏈帶，以及精鋼拼玫瑰金鏈帶等3款舊作，補上新款5980/60G，白金版腕表採用藍灰色表盤、配置牛仔布紋理的藍灰色小牛皮表帶，表盤格局、功能與機芯則與舊作無異，6時位置設有同軸計時分針與時針。同樣採用藍灰色調的還有Aquanaut系列5164G兩地時間腕表，其實在表展之前，已有消息指品牌將停產精鋼款的5164A，情况就像早前停產精鋼版的Nautilus 5711改以白金版 5811接棒，品牌今年便以白金版的5164G兩地時間腕表取代5164A。白金是這款作品首度嘗試的物料，橡膠表帶也跟隨藍灰色的表盤而改成相同色調。

在萬年曆和年曆表範疇，品牌推出了3款新作，玫瑰金款的5160/500R逆跳萬年曆取代已有8年資歷的白金款，搭配銀調乳白色面盤、鍍黑白金立體寶璣數字時標和黑色氧化黃金梨形指針。軍官式表底蓋上依舊滿佈手工雕刻花紋，配搭咖啡色鱷魚皮帶。以水平視窗顯示萬年曆日、月、星等重要資訊的5236P則推出玫瑰金色表盤（三文魚色），白金立體時標和巴頓式指針均鍍上炭灰色調，配搭咖啡色鱷魚皮帶。5396年曆表款則追加了白金表殼搭配藍色漸層表盤的5396G-017，以矩形鑽石作為時標。

Twenty~4系列面世25周年

今年是Twenty~4系列面世25周年，品牌於現有3款石英精鋼款之外新增玫瑰金新作4910/1201R-010誌慶，機刻工具在表盤刻上同心波浪紋，再反覆塗上紫色半透明漆料，高貴大方。至於消失了一陣子的Golden Ellipse系列，也在今年回歸，5738/1R兩針表款以玫瑰金表殼配置品牌費時15年開發的新款手工組裝鏈帶，表扣同樣以手工加上雕刻花紋，表扣內含調校口，佩戴者可自行調節長度。●

文：張曉冬

圖：張曉冬、品牌提供

編輯：歐慧兒

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（鐘表展特刊）

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