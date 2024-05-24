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Tudor「可樂圈」追憶黃金年代

【明報專訊】Tudor今年繼續以Black Bay為主力，當中最讓人驚喜的，必屬表迷苦等6年後現身的Black Bay 58 GMT腕表！品牌首次在Black Bay 58精鋼殼內加入GMT功能，同時用上經典紅黑雙色表圈，對不少表迷來說可算美夢成真。

升級版雙認證GMT

將時間回調到2018年，品牌看準中性尺碼表熱潮，借鏡型號7924、坊間稱為「大表冠」的第一代200米Tudor潛水表，開發了首個Black Bay 58系列腕表，表徑由之前的41毫米縮減到39毫米，亞洲表迷紛紛稱之為「完美尺寸」。Black Bay 58中的「58」是元祖表款的誕生年份，即1958年，2018年剛好是它的70周年。作為頭炮，品牌當時推出黑面黑表圈自動表型號，表圈改由陽極氧化鋁製造，與表盤外緣一併綴以金色刻度。值得一提的是，當年偕Black Bay 58「第一表」面世的便是一枚配備紅藍雙色「百事圈」的Black Bay 41 GMT。兩表齊發，難免令人有聯想，期許Black Bay 58 GMT他日會出現。事隔6年亞洲表迷夢想成真，表徑39毫米的Black Bay 58 GMT意氣登場，厚12.8毫米，更採用了經典的酒紅黑表圈。Tudor版本的「可樂圈」帶有懷舊色彩，除了「大表冠」上的玫瑰標誌浮雕，表圈刻度、鐘點標記以及「雪花」指針等均有鍍金裝飾，啞黑表盤呈復古圓拱形，內載原廠5450-U型自動機芯，經COSC及METAS雙認證。至於Black Bay 41亦以近年大熱的單色造型示人，墨黑表圈配搭墨黑面，改用同獲COSC及METAS雙認證的原廠MT5602-U型機芯，並換上能輕易微調的T-fit帶扣。●

文：Hesse

圖：張曉冬、品牌提供

（鐘表展特刊）

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