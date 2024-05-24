Rolex 「灰黑圈」再現 貴金屬奢華風再起

「升級版Cerachrom陶瓷『可樂圈』GMT-Master II會出現嗎？」表展開幕首天早上，人人帶着期望蜂擁至Rolex展館，大家都想快人一步，從櫥窗中得到答案。結果呢？是時日未到。陶瓷「可樂圈」沒有在預期中出現，取而代之是去年曾以黃金殼「高調」現身，卻被60周年「地通拿」蓋過風頭的陶瓷「灰黑圈」。今年回歸蠔式鋼殼，24小時指針與GMT-MASTER II字樣同披綠色，成功搶回一分。

陶瓷「灰黑圈」反高潮

表款於1982年推出，師承1954年第1代GMT-Master。 GMT-Master原為泛美航空機師掌握飛行時差而設計，最先以紅藍配色的24小時「百事圈」登場，具日夜顯示、日期和兩地時間功能，多年來均是旅行人士心儀之選。受惠於全新機芯，第2代表款GMT-Master II的24小時指針和表圈都能獨立調校，令腕表實際可顯示最多三地時間，外觀上雙色表圈同時換成紅黑配，即大家熱切期待的「可樂圈」。

2013年，Rolex為GMT-Master II開發雙色陶瓷表圈，曾以藍黑雙色「Batman圈」、紅藍配色「百事圈」、啡黑「沙士圈」、綠黑「Starbucks圈」等型號示人，倒是具歷史意義的「可樂圈」一直未見其蹤。今回Cerachrom陶瓷「灰黑圈」刻度以PVD鍍上鉑金，在去年的全黃金和半金鋼款中已經現身，是系列雙色陶瓷圈的第5號配色。新款重投40毫米蠔式鋼設計，同樣搭載3285型自動機芯，配Chronergy擒縱系統和Paraflex緩震裝置，並改良了自動擺陀滾珠軸承，提升上鏈效率，提供約70小時動力儲備。「綠針綠字」組合設計過往是已停產的單色陶瓷表圈GMT-Master II的專屬設計，今次在「灰黑圈」重現，算是向歷史致敬。

當陶瓷「灰黑圈」GMT-Master II回歸「蠔鋼」表身，Cosmograph Daytona、Day-Date 40、Sky-Dweller等卻大舉走向奢華，不是以珍貴材質飾面，就是用上貴金屬表殼設計。新款Daytona以18K白金鍛造，表圈與時標鑲滿鑽石，其中一款配備Oysterflex表帶，以白色珍珠貝母主盤搭配黑色珍珠貝母副表盤；另一款則以對調配色配襯蠔式帶，剛柔並重。

兩款Day-Date 40在材質組合上也有新嘗試，18K白色黃金款配珠光白色珍珠貝母，恍如精緻雲圖；18K永恒玫瑰金款不遑多讓，漸變黑漆表盤首現18K粉紅金鐘點標記刻面和羅馬數字混合式時標，讓人驚喜。Sky-Dweller亦首次迎來貴金屬鑄造的Jubilee紀念型鏈帶，備有永恆玫瑰金或18K黃金選擇，打破過去金鋼款專屬定律；前者配置石板灰表盤，後者則為純白色。

重量級「黃金第一表」

壓軸登場還有「重量級」傑作：型號136668LB的黃金鏈帶深藍面Deepsea。同系D-Blue版本今年踏入10周年，意義重大，新款乃系列「黃金第一表」，表身偕鏈帶均由全18K黃金製，表徑44毫米的腕表厚17.7毫米，全表重量直逼322克！Deepsea誕生自2008年，受惠於Ringlock系統，能承受3900米水深壓力；2014年品牌為慶祝占士金馬倫挑戰深入Mariana海溝，設計了D-Blue版本，其漸變藍黑表盤辨識度極高。兩年前系列改款，加入了細微調整，如採用RLX鈦合金底蓋、獨家Chromalight夜光顯示、Glidelock表帶延展系統等，今年也延續到黃金Deepsea身上。配搭深藍色漆面、同色調60分鐘Cerachrom陶瓷表圈和新版Ringlock壓力環，整體造型鮮明突出……驟眼看也有點Yacht-Master II黃金版的影子，行內猜測或者是接替今年即將停產的Yacht-Master II黃金版。●

文：Hesse

圖：張曉冬、品牌提供

編輯：歐慧兒

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（鐘表展特刊）